El exabogado de Koldo dice que "canalizó" el pago de 105.000 € a un abogado del PSOE por defender a Nervis Villalobos

Martínez-Fresneda califica la diligencia judicial de "intolerable" e "inútil", asegurando que las fiscales conocían perfectamente el origen del pago por el caso Villalobos.

Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción investigan si diversos abogados canalizaron pagos desde el PSOE a Leire Díez para desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO.

La transacción se canalizó a través de la firma de Oliver debido a que Villalobos tiene las cuentas bancarias bloqueadas en España por sus causas judiciales en la Audiencia Nacional.

Ismael Oliver aclara al juez Pedraz que la transferencia de 105.122 euros a Gonzalo Martínez-Fresneda corresponde a honorarios por defender al exdirigente venezolano Nervis Villalobos.

El abogado Ismael Oliver ha comunicado al juez que instruye el llamado 'caso Leire', Santiago Pedraz, que el pago que hizo de 105.122 euros al también abogado Gonzalo Martínez-Fresneda corresponde a los honorarios de éste por defender al expolítico y empresario venezolano Nervis Villalobos.

A petición de las fiscales anticorrupción, el instructor requirió el pasado miércoles a Oliver para que explicara esa transferencia de fondos a Martínez-Fresneda, defensor habitual de dirigentes socialistas encausados.

Pedraz investiga a Oliver, exletrado de Koldo García Izaguirre; a Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, y a Gaspar Zarrías, defendido por Martínez-Fresneda, por haber canalizado pagos desde el PSOE a Leire Díez, a la que Cerdán habría encargado una operación para desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO de la Guardia Civil que están a cargo de investigaciones penales que comprometen al Partido Socialista y, en particular, al entorno familiar y político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La tesis de la investigación es que los pagos a Leire Díez se habrían articulado a través de Oliver, Teijelo y Zarrías para que pudieran producirse "sin revelar al ordenante de los mismos" -el PSOE- y "con el presumible concierto de la gerente del partido, Ana María Fuentes", también investigada.

En un informe de la Agencia Tributaria apareció un pago de 105.122 euros de Oliver a Martínez-Fresneda que llamó la atención de la Fiscalía.

La defensa de Oliver ha informado por escrito al juez que Martínez-Fresneda defiende a Nervis Villalobos (también cliente del propio Ismael Oliver) en dos procedimientos penales que se tramitan en la Audiencia Nacional, "hecho que conoce la Fiscalía Anticorrupción".

Añade que, como consecuencia de esos procesos, Villalobos tiene bloqueadas sus cuentas bancarias en España.

"Esta circunstancia ha determinado que el pago de los honorarios profesionales devengados por el despacho de Martínez-Fresneda se canalizase a través de la mercantil de Oliver", añade el escrito.

"Cualquier pago efectuado por Estudio Jurídico Oliver & Partners al despacho de Martínez-Fresneda responde exclusivamente al abono de los servicios profesionales prestados por este último en defensa de Nervis Villalobos en los dos procedimientos judiciales referidos, y fueron facturados por dicho letrado a la referida sociedad", asegura.

Fuentes jurídicas indicaron que el exviceministro de Energía Eléctrica con Hugo Chávez cuenta con un abogado residente en Estados Unidos que gestiona el patrimonio de Villalobos y se encarga de transferir fondos a Oliver para sus gastos en España.

"Francamente intolerable"

Por su parte, Martínez-Fresneda ha presentado un airado recurso contra la decisión de Pedraz de pedir explicaciones sobre el pago de los 105.000 euros, una diligencia que "no es lícita, ni pertinente ni útil para el objeto del procedimiento".

El defensor de Zarrías afirma que "averiguar cuáles son los servicios del letrado que suscribe remunerados desde la sociedad Estudio Jurídico Oliver & Partners, S.L. no sirve para nada ni tiene más consecuencia que revelar y publicar la existencia de unos servicios profesionales completamente ajenos al objeto de esta causa, por mucho que ésta se expanda sin límite cada día que pasa".

Martínez-Fresneda señala que la Fiscalía Anticorrupción también sostiene la acusación en los dos procedimientos seguidos contra Villalobos, "asuntos de los que se derivan los pagos".

"Cuesta trabajo creer que las fiscales ignoren el motivo de dichos pagos de honorarios. Lo saben de sobra, porque conocen el trabajo de este letrado en aquellos procedimientos. Y, desde luego, no existe ni el más remoto indicio que pueda vincular estos cobros con Gaspar Zarrías", indica.

Martínez-Fresneda critica la "veleidad de las dos fiscales" al pedir la diligencia de investigación, que califica de "francamente intolerable: la existencia de una relación entre un ciudadano y un abogado es secreta, como es secreto lo que el letrado le cobra o le deja de cobrar (...). De manera que esta diligencia no sólo es inútil, sino que tiene un sesgo rechazable".

El recurso añade que, "sostenida la estrategia de la Fiscalía en el escrutinio de quién paga a los letrados, resulta escandaloso que, justo cuando se descubre un pago digamos poco ortodoxo (un periódico vinculado al Partido Popular ha pagado la defensa de Koldo García Izaguirre) la respuesta de la Fiscalía --que claramente se esperaba otra cosa-- sea desviar la cuestión y preguntar ahora qué servicios ha prestado el letrado que suscribe, cuando ya conoce la respuesta".

A su parecer, esta diligencia "no solo es inútil, superflua e ilícita, sino que resulta capciosa y, de paso, también causa perjuicio a la imagen del letrado que suscribe".

"Pero lo peor de todo es que añade unas dosis de vituperio y de sospechas gratuitas contra los investigados, Oliver y Zarrías, con absoluto desprecio a su presunción de inocencia, basándose en una sospecha inexistente y torpe", concluye.