"Bolígrafos" y "fotocopias": el argot en clave de Corvillo para referirse al dinero en efectivo de Aldama que entregaba a Ábalos

El uso de este argot se suma a términos anteriores descubiertos por la Guardia Civil en la trama, como "chistorras", "soles", "lechugas" o "folios" para ocultar pagos en metálico.

La investigación señala que Corvillo también desvió 65.000 euros para financiar un inmueble para la pareja de Ábalos y usó a Koldo García para influir en adjudicaciones.

Cristian Corvillo, exchófer de Pedro Sánchez en las primarias de 2017, actuó como mediador entre Víctor de Aldama y el exministro para la entrega discreta de los fondos.

Un nuevo informe de la UCO revela que la red utilizaba palabras en clave como "bolígrafos" y "fotocopias" para referirse a entregas de dinero en efectivo a José Luis Ábalos.

De nuevo, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relata cómo la llamada trama Ábalos recurrió a un argot en clave para hablar de dinero en metálico. Billetes que provenían, aparentemente, de comisiones ilegales.

En este caso, el atestado de la UCO conocido este jueves, ya enviado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, revela que una de las ramas de la presunta red corrupta encabezada por el exministro José Luis Ábalos denominaba "bolígrafos" y "fotocopias" a las entregas de efectivo que convenía que fueran discretas, dada su ilegalidad.

Se trata de la rama cordobesa de la presunta trama corrupta, en la que habría participado, como figura destacada, Cristian Corvillo, quien fue, en 2017, chófer de Pedro Sánchez cuando éste concurrió a las primarias del PSOE de ese año y que fue detenido el miércoles de la pasada semana por la UCO, por orden del juez Moreno.

A la vez, la Benemérita registró, por segunda vez, la vivienda en Valencia del exministro Ábalos, quien también fue secretario de Organización del PSOE y, por tanto, mano derecha de Pedro Sánchez.

Actualmente, el dirigente está en prisión, tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de cárcel por el llamado caso Mascarillas.

Ahora, en una derivada de aquel procedimiento, instruida en la Audiencia Nacional, la Guardia Civil revela en su informe que Corvillo empleaba estos dos términos, "bolígrafos" y "fotocopias", más propios de una papelería, para referirse a las entregas de dinero con destino a Ábalos.

Esos fondos procedían del empresario Víctor de Aldama, considerado uno de los intermediarios de esta red y que también fue condenado en el caso Mascarillas. De hecho, la figura de Corvillo coge fuerza justamente cuando la relación de Aldama con el exministro estaba deteriorada, en 2022.

Ante la falta de interlocución directa entre el empresario y el exministro, Corvillo, apodado Córdoba, asumió un papel de mediador, que incluía entre sus funciones la entrega discreta de dinero, en metálico, a El jefe (sobrenombre de Ábalos). Esos fondos provenían de Aldama, quien ejerció como captador para la trama.

En un mensaje de WhatsApp fechado a mediados de diciembre de 2022, recogido por la UCO en su informe, Corvillo y el empresario conversan sobre los "bolígrafos".

Según relata el atestado policial, Córdoba concertó una comida con Ábalos para unos días después, para el miércoles 21 de diciembre de 2022.

Poco antes, el 19, Corvillo escribe a Víctor de Aldama advirtiéndole que, independientemente de si el exministro autoriza que se siente a comer con ellos, él debe acudir de todos modos.

"Cerrado. Como el miércoles con El jefe. Ya me dice si vienes tú o no. Pero quiera él o no venir, vas a venir. Al menos, a traerme los bolígrafos. Yo antes no los cojo, no quiero líos, como comprenderás", le propone.

Poco después de esa cita, el mismo día 21 de diciembre de 2022, por la tarde, Koldo García, el principal asesor y mano derecha de Ábalos, también condenado en el caso Mascarillas, mantiene una conversación por WhatsApp con este último.

García pregunta al político si Corvillo le ha dado dinero en efectivo. "¿Te entregó [Corvillo] fotocopias o no? Digo del programa de Córdoba", le plantea. Ábalos le responde de inmediato: "Sí".

Chistorras, soles, lechugas

A partir del análisis conjunto de todos estos chats, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción infieren que tanto "bolígrafos" como "fotocopias" aluden a lo mismo: dinero en efectivo.

Y no es la primera vez que la Guardia Civil detalla en sus informes el uso de un argot en clave, por parte de esta trama, para denominar de forma discreta a los billetes.

Como ya publicó EL ESPAÑOL, otro informe de la UCO, fechado a finales de 2025, ya desveló que Koldo García denominaba "chistorras" a los billetes de 500 euros que manejaba; "soles" a los de 200 euros y "lechugas" a los de 100.

De hecho, en conversaciones de WhatsApp con su exmujer, incautadas por la Guardia Civil, el exasesor le informa de que contaban con "carne" para un tiempo, en alusión a la gran cantidad de billetes de medio millar de euros que aún guardaba.

En otro wasap, Koldo le dice a su entonces esposa: "Recuerda las 40 txistorras, ¿vale?". Ella debía transportar dicho equipaje, en tren, desde Navarra, dentro de su maleta.

Ese mismo día, en otro contexto, ambos mencionan "2.000 chistorras". "Si los cálculos los hemos hecho bien, no necesito ninguna chistorra más. Nunca", celebra la esposa de García. "Eso es 1 M", calcula. Las cifras coinciden: 2.000 billetes de 500 euros suman, justamente, un millón (1 M).

Sin embargo, Koldo, tanto antes de ser condenado por el Tribunal Supremo como durante el juicio, negó que con estos términos aludiese a dinero.

El exasesor llegó a manifestar en televisión que cuando pedía a su entonces mujer que guardase las "chistorras" divididas entre "maleta, bolso, abrigo y cartera" se refería, en realidad, al "embutido".

De hecho, trató de justificarlo con su origen navarro, su afición por este producto y los múltiples encargos que miembros del PSOE, según aseguró, le hacían.

Por su parte, Ábalos, según detalló la UCO en aquel informe de 2025, solicitaba "folios" a su mano derecha cuando pretendía que éste le entregase dinero en metálico.

El exministro llegó a asegurar que con este término siempre se refirió a papel, ya que, durante su etapa como ministro, tenía la costumbre de imprimir casi todos los documentos con los que trabajaba y rechazaba el formato digital.

Exchófer de Sánchez

Cristian Corvillo, militante socialista en Córdoba, ejerció como chófer ocasional para Pedro Sánchez cuando éste, en 2017, se presentó a las primarias con las que revalidó como secretario general del partido.

El informe de la UCO conocido este jueves, ya en manos del juez Moreno, señala que Córdoba habría desviado 65.000 euros desde una sociedad portuguesa que controlaba para financiar la compra de un inmueble en Madrid a nombre de Andrea de la Torre, la pareja de José Luis Ábalos.

Asimismo, Corvillo habría actuado como puente entre Aldama y el exministro en gestiones como las ya mencionadas.

También se habría valido de su relación con Koldo García para influir en adjudicaciones licitadas por entidades adscritas al Ministerio de Transportes.

Y, a través de familiares y amigos, habría posicionado testaferros para la llamada trama Ábalos, por lo que, como contraprestación, habría disfrutado de un chalé en la capital cordobesa pagado por Aldama.