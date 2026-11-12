La UCO acude al Tribunal de Cuentas al notar "discrepancias" en la documentación sobre las donaciones al PSOE

La intervención de la UCO se ha producido por orden directa del magistrado al constatar que determinados datos no cuadran entre sí.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga en una pieza secreta supuestas irregularidades en la contabilidad del partido.

La Guardia Civil ha solicitado la documentación completa sobre las donaciones que recibió el Partido Socialista durante el año 2017.

Agentes de la UCO han acudido al Tribunal de Cuentas tras detectar discrepancias entre la información del organismo y la aportada por el PSOE.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este jueves a la sede del Tribunal de Cuentas (TCu), en Madrid, tras haber detectado "discrepancias" en la documentación sobre las donaciones que recibió el PSOE en 2017.

En concreto, la UCO ha notado ciertas anomalías entre los datos requeridos a este organismo fiscalizador y los documentos que ya poseía la Benemérita y la Audiencia Nacional, aportada por el partido.

Por ello, los agentes han solicitado al TCu más información y la documentación completa relativa a las donaciones que recibió el PSOE en el año 2017. Así lo trasladan a EL ESPAÑOL fuentes próximas a las pesquisas.

En una pieza aún bajo secreto de sumario, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga supuestas irregularidades en la contabilidad de la formación política.

"Y determinados datos no cuadran. Al comparar, no cuadran", detallan a EL ESPAÑOL las mencionadas fuentes. Es por ello que el magistrado ha ordenado este jueves a la UCO que acuda al Tribunal de Cuentas a requerir documentación más completa.

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