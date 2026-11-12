La UCO descubre una "reunión privada" de Sánchez y Corvillo, de quien el presidente dijo: "No tiene nada que ver conmigo"

Corvillo, que fue chófer de Sánchez en las primarias del PSOE de 2017, fue detenido recientemente acusado de actuar como testaferro e intermediario en la trama del 'caso Koldo'.

Durante el encuentro a solas, ambos hablaron sobre el exministro José Luis Ábalos; Corvillo afirmó que Sánchez le reconoció haberse "precipitado" con su cese y le dio a entender que le engañaron.

Los mensajes intervenidos por la Guardia Civil muestran que Corvillo informó al empresario Víctor de Aldama de que la cita fue organizada por Óscar López, entonces jefe de gabinete de Sánchez y actual ministro.

Un informe de la UCO revela que Pedro Sánchez celebró una reunión privada de unos 35 minutos en Córdoba con Cristian Corvillo en abril de 2023, pese a que el presidente afirmó públicamente que este no tenía nada que ver con él.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto una "reunión privada", celebrada en 2023, entre Pedro Sánchez y Cristian Corvillo, quien fue detenido hace una semana por supuestos delitos de corrupción.

Este último fue chófer del hoy presidente del Gobierno en 2017, cuando se presentó a las primarias del PSOE que le auparon a la Secretaría General del partido.

Sin embargo, el pasado jueves, Sánchez, preguntado sobre Corvillo, aseguró, en una comparecencia pública, que esa persona "no tiene nada que ver conmigo".

Ahora bien, en un informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la UCO desvela varios mensajes en los que Corvillo le comenta al empresario Víctor de Aldama que va a reunirse en Córdoba, su ciudad natal, con "el presidente".

Al día siguiente, cuando Aldama le pregunta, le comenta que la cita ha ido "de lujo".

La Guardia Civil señala en su informe que, a tenor de los chats entre ambos, la reunión fue "privada", sin más participantes, duró unos 35 minutos y en ella también se habló de José Luis Ábalos.

Hasta 2021, cuando fue cesado por Sánchez, este último había sido ministro de Transportes y, dado su cargo de secretario de Organización del PSOE, mano derecha de Sánchez.

Ya en 2026, Ábalos acabaría siendo condenado a 24 años de cárcel por delitos graves (tráfico de influencias, malversación, cohecho y organización criminal), junto con su principal asesor, Koldo García, y Aldama.

El citado informe ya ha sido enviado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien ordenó la detención de Cristian Corvillo hace tan sólo una semana, en el marco del conocido como caso Koldo.

Según plasma la UCO en el atestado, Corvillo habría ejercido como testaferro para la red criminal de Ábalos y habría tratado de influir en Koldo para amañar adjudicaciones dependientes del Ministerio de Transportes.

Óscar López insta la reunión

En el citado informe, la UCO incluye los mencionados mensajes de WhatsApp que Corvillo envió a Aldama el 19 de abril de 2023.

Los investigadores consideran que esta conversación es "reveladora". "Tanto del grado de vinculación de Corvillo con el PSOE, al referir una interlocución directa con (...) Pedro Sánchez, como de su conocimiento de los asuntos relacionados con Ábalos, sobre los que trata directamente con él".

Según consta en uno de esos wasaps, fue el hoy ministro Óscar López quien avisó a Corvillo de que, al día siguiente, se citaría "con el presidente" durante una visita de éste a Córdoba.

En ese año, López era jefe de gabinete de Pedro Sánchez. A día de hoy, es titular del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, además de candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

La Unidad Central Operativa también recoge en su informe los wasaps que Corvillo envió a Aldama tras haberse celebrado la reunión.

"Con el presidente, de lujo lujo", le dijo al empresario al filo de las nueve de la noche del día 20 de abril de 2023.

"Conversación, lógicamente, para hablar de El jefe. En fin, todo perfecto", le precisó.

El cese de Ábalos

Con el apelativo de El jefe, ambos interlocutores aludían, según la UCO, a Ábalos, a quien el Tribunal Supremo condenó el pasado junio por encabezar, junto a Koldo y Aldama, una red criminal para enriquecerse mediante comisiones ilegales.

Tal y como recoge el informe policial, de casi 200 folios, tras recibir el mensaje de Corvillo sobre la reunión con Sánchez, Aldama no tenía del todo claro a qué se refería.

La aclaración del cordobés no deja lugar a dudas: "Pedro Sánchez. (...) Ayer te dije que hoy veía a Pedro en Córdoba. Hemos estado unos 35 minutos a solas. Te lo conté ayer".

"Que me había llamado Óscar López para ver si podía estar con él un rato", le insiste. "Ah, sí, es verdad", memoriza ya Aldama.

"¿Y todo bien, entonces?", se interesa el empresario. "Demasiado bien, para mi gusto. Hablándome de mi mujer, de la tarta que le hizo en su cumple...", le relata Corvillo, en otro de los mensajes en los que la UCO aprecia cercanía entre éste y el hoy presidente del Gobierno.

Durante esa misma charla por WhatsApp, el cordobés vuelve a mencionar a Ábalos. En concreto, por su cese.

Corvillo le comenta a Aldama que Sánchez le habría admitido durante la reunión "que se precipitó con el tema de El jefe". Es decir, al cesar al entonces ministro de Transportes.

"Me ha dado a entender que lo engañaron", le cuenta Cristian Corvillo al empresario.