Policías de Ceuta dicen a la juez que Delegación del Gobierno no les envió el aviso del CNI: "Se lo pusimos fácil, no se hizo nada"

La juez María Tardón cita a declarar como investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Pérez Triano, para el próximo 18 de noviembre.

El exjefe de gabinete afirma haber informado a su superior sobre la alerta, mientras el exdelegado Pérez Triano niega haber recibido dicho aviso.

Mandos policiales declaran ante la juez que la Delegación del Gobierno no les trasladó el aviso del CNI sobre la avalancha migratoria en Ceuta.

Dos mandos policiales han declarado ante la juez María Tardón, quien investiga la invasión de Ceuta ocurrida el pasado julio, que no recibieron, por parte de la Delegación del Gobierno, el aviso que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) difundió para alertar de una posible avalancha migratoria contra la ciudad.

"Se lo pusimos fácil, no se hizo nada", ha llegado a lamentar uno de ellos, jefe del Puesto Fronterizo ceutí, al recordar cómo presenció la avalancha humana, de más de 80.000 personas, que penetró en la ciudad autónoma procedente de Marruecos.

Durante casi cuatro horas, este jueves por la mañana, Tardón ha interrogado como testigos a tres mandos policiales que estaban destinados en Ceuta cuando sucedió la invasión, entre el 30 y 31 de julio.

Dos de ellos han coincidido en asegurar, en términos muy similares, que la Delegación del Gobierno no les hizo llegar el aviso que el CNI envió el día previo, el 29, a Gonzalo Sanz, quien era el jefe de gabinete del entonces delegado, Miguel Ángel Pérez Triano.

Hoy, ambos han dimitido de sus respectivos cargos y mantienen versiones contrapuestas.

Recientemente, Sanz declaró como testigo ante Tardón y aseguró que él sí elevó a su jefe ese aviso, mismo relato que ya defendió, a través de una carta pública, el día que cesó, el pasado 11 de septiembre. Tanto es así, que entregó su móvil a la juez para que los investigadores analizasen sus conversaciones.

Pérez Triano sostiene que no recibió dicha alerta. Y, en una comparecencia pública, cuando aún era delegado, aseguró que su número dos no le informó de sus conversaciones con el CNI. Y rebajó la entidad de las mismas: "Un WhatsApp no es una alerta".

Ahora bien, al poco, el pasado 28 de septiembre, Pérez Triano dimitió, tanto como delegado del Gobierno en Ceuta como de su cargo de secretario general del PSOE ceutí.

En esa ocasión, su discurso —y su tono— era distinto. Llegó a admitir que la Delegación sí había elevado, de forma diaria, durante las jornadas previas al 30, varios avisos al Ejecutivo central alertando de la enorme presión migratoria, mayor que la de veranos anteriores.

Este mismo jueves, la juez María Tardón ha citado como investigado, para el próximo día 18, a Pérez Triano.

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