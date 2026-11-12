La juez ordena el cese de toda la actividad del grupo neonazi Núcleo Nacional, bloquea sus redes y clausura sus sedes

La organización neonazi cobró visibilidad en las protestas de Ferraz en 2023 y contaba con sedes como 'El Nido' en Madrid, además de vínculos con grupos ultras de Europa.

Entre los detenidos a finales de la semana pasada por las Fuerzas de Seguridad destacan figuras de la extrema derecha como Isabel Peralta y Alberto Pugilato.

La juez investiga a la cúpula del grupo ultra por incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas prohibidas como tásers o puños americanos tras los registros realizados.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón decreta la suspensión total de la actividad de Núcleo Nacional, el cierre de sus sedes, el bloqueo de sus redes sociales y el embargo de sus cuentas bancarias.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón (Asturias) ha ordenado la "suspensión de la actividad, la clausura de locales, el bloqueo del contenido digital en redes sociales y de las cuentas bancarias" del grupo ultra Núcleo Nacional.

La juez Carolina Montero investiga a la cúpula de esta agrupación y ordenó la detención de sus principales líderes a finales de la pasada semana. Entre otros, fueron arrestados la falangista Isabel Peralta y el ultraderechista Alberto Pugilato.

Según han informado fuentes jurídicas, la magistrada considera que la actividad de Núcleo Nacional podría haber incurrido en delitos de incitación al odio y asociación ilícita.

Asimismo, atribuye un supuesto delito de tenencia ilícita de armas a todos los investigados, tras analizar los hallazgos derivados de los registros que acordó la semana pasada en distintos puntos de España.

"Aunque no se les puede imputar tenencia de armas de fuego, porque casi todos tienen licencia, se intervinieron distintas armas prohibidas como puños americanos o pistolas táser", explican las mismas fuentes.

De Ferraz a El Nido

Núcleo Nacional comenzó a gestarse en 2022, aunque fue durante las protestas celebradas en la sede central del PSOE, contra la Ley de Amnistía, a partir de noviembre de 2023, cuando empezó a ganar visibilidad.

Posteriormente, algunos de esos grupos empezaron a hacerse visibles en otros puntos de Madrid, siguiendo una dinámica similar a la de los antiguos grupos de skinheads.

Tras la desaparición de Bastión Frontal, otra organización neonazi madrileña, buena parte de sus integrantes se incorporaron a Núcleo Nacional. En agosto de 2024, el Ministerio del Interior aprobó su inscripción como asociación con fines "cívico-políticos".

Su domicilio social se encontraba en Valladolid, en una dirección coincidente con el local El Alcázar, vinculado a Democracia Nacional. Con el paso de los meses, el grupo fue consolidando su estructura.

En 2025 inauguró una sede en la calle María Tubau, en el barrio madrileño de Las Tablas, a la que bautizó como El Nido. La denominación alude al Nido del Águila, la residencia que las SS regalaron a Adolf Hitler en los Alpes bávaros con motivo de su 50 cumpleaños.

El local contaba también con un gimnasio y se convirtió en una muestra de la capacidad organizativa que había adquirido el grupo.

Sus integrantes comenzaron a aparecer en manifestaciones y actos públicos vestidos completamente de negro, con botas militares y pasamontañas.

Su logotipo recordaba al emblema de la 2ª División Panzer SS Das Reich del ejército nazi. En su página web justificaban la decisión de ocultar sus identidades por las consecuencias que, según ellos, podía tener declararse públicamente fascista o nacionalsocialista.

Núcleo Nacional también había establecido relaciones con movimientos ultras de otros países europeos, entre ellos Austria, Irlanda, Portugal, Grecia y Hungría. En cuanto a su financiación, sostienen que procede exclusivamente de las aportaciones de sus miembros y simpatizantes.

Sin embargo, fuentes de solvencia consultadas por EL ESPAÑOL apuntaban a la posibilidad de que hubiera recibido ayuda económica desde fuera de España. Núcleo Nacional ya se encontraba bajo la atención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por su posible relación con episodios violentos como los sucesos de Torre Pacheco (Murcia).