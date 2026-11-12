La juez del 'caso Ceuta' cita como investigado al exdelegado del Gobierno en la semana previa a la de las elecciones

El interrogatorio ha sido fijado para el próximo 18 de noviembre, justo en la semana previa a las elecciones generales.

Pérez Triano era el delegado del Gobierno en Ceuta cuando se produjo la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos en julio.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón cita como investigado a Miguel Ángel Pérez Triano por el 'caso Ceuta'.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón, quien investiga la invasión de Ceuta ocurrida el pasado julio, ha citado como investigado a Miguel Ángel Pérez Triano, quien era el delegado del Gobierno en la ciudad cuando se produjo la avalancha masiva de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Tardón ha fijado su interrogatorio el próximo 18 de noviembre.

Es decir, en la semana previa a aquella en la que se celebrarán las elecciones generales (el domingo 29).

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