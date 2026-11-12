El Gobierno autoriza a dos agentes del CNI a declarar sobre Ceuta ante la juez y desclasifica 5 notas enviadas a Marruecos

Se acuerda una desclasificación parcial del informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), omitiendo datos que comprometan herramientas operativas o de ciberinteligencia.

España ha solicitado permiso a Rabat para entregar a la juez las respuestas marroquíes, cuya difusión sin consentimiento previo violaría la normativa internacional.

El Consejo de Ministros aprueba la desclasificación de ocho notas informativas del CNI y de cinco documentos enviados a los servicios de inteligencia de Marruecos.

El Gobierno autoriza a dos agentes del CNI a declarar como testigos ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón por la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

El Gobierno ha autorizado a dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a que declaren ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón sobre los hechos que conocieron en relación con la entrada masiva de inmigrantes marroquíes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Así consta en el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado martes a propuesta del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, a cuyo contenido ha accedido EL ESPAÑOL.

El Gobierno ha accedido a desclasificar casi todos los documentos solicitados por la juez que investiga la entrada de unos 100.000 marroquíes a Ceuta, un hecho que el presidente, Pedro Sánchez, calificó de una "violación de la integridad territorial de España".

La primera respuesta dada a la instructora por el CNI el pasado 14 de octubre fue considerada insuficiente, hasta el punto de que, aunque el documento del servicio de inteligencia contenía la prevención de que "la presente información deberá ser protegida", e inicialmente se había incorporado a una pieza separada secreta (accesible solo al fiscal), la instructora decidió trasladarlo a las partes personadas al no ver dato alguno que no se supiera y fuera merecedor de reserva, dada su "escasa entidad".

El 27 de octubre, la magistrada reclamó al Gobierno la desclasificación de documentos que no habían sido enviados a la Audiencia Nacional y cuya existencia se desprendía de la respuesta dada al primer requerimiento.

Tardón pidió, además, que se le proporcionara la información necesaria para que puedan prestar declaración como testigos los dos agentes del CNI que, con anterioridad a los incidentes del 30 y 31 de julio, intercambiaron información con el exjefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz y con un mando de la Guardia Civil inicialmente no identificado y que es el comandante de la Benemérita jefe del Grupo 3 de Inmigración Irregular de la Unidad Central Especial (UCE 3).

El acuerdo del Consejo de Ministros incluye autorizar a esos dos miembros del servicio secreto de inteligencia a comparecer como testigos ante Tardón.

La autorización contiene, no obstante, una salvaguarda en el sentido de que "tales declaraciones, en todo caso, no podrán dar lugar a riesgos o perjuicios para la Seguridad del Estado, ni podrán comprometer los intereses fundamentales de la Nación en materia de Defensa Nacional, ni podrán poner en peligro la eficacia, las fuentes de información, los medios y los procedimientos operativos del CNI, ni la integridad física de quienes son o fueron fuentes o agentes operativos, colaboradores o de sus familiares y allegados, en todo lo cual se mantiene el carácter secreto de dicha información".

El Gobierno ha desclasificado ocho notas informativas sobre la entrada masiva en Ceuta, fechadas entre el 31 de julio y el 11 de septiembre, que no fueron difundidas en la primera desclasificación realizada el pasado 8 de septiembre.

El acuerdo reitera, como ya hizo entonces, que "ante la gravedad y la excepcional situación" acaecida en Ceuta y atendiendo a que el requerimiento "proviene de un tribunal de justicia que está investigando la comisión de un posible delito de suma gravedad [delitos que comprometen la paz o la independencia el Estado y relativos a la defensa nacional], "se ha valorado que el CNI debe proporcionar la máxima información posible, dentro de las limitaciones legales que imponen tanto la legislación vigente en materia de secretos como la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo vinculada a la protección de la seguridad del Estado y de sus servidores públicos, sus fuentes, medios y procedimientos de inteligencia".

Además de las nuevas notas informativas, se entregará a la juez la lista de autoridades que recibieron los avisos realizados por el CNI con anterioridad al 30 de julio sobre las convocatorias difundidas en redes sociales para una entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

Notas a Marruecos

Además, el Gobierno ha quitado las tachaduras de la nota que el CNI envió a los servicios de inteligencia marroquíes el 29 de julio alertando de esas convocatorias.

Y ha desclasificado otras cuatro notas posteriores, fechadas en agosto y septiembre y también dirigidas a la inteligencia marroquí (Dirección General de Estudios y Documentación- DGED- y Dirección General de Vigilancia del Territorio -DGST-) sobre la crisis de Ceuta.

El levantamiento del secreto de estos documentos se realiza "atendiendo a la excepcionalidad de los hechos" ocurridos en Ceuta y teniendo en cuenta que "no se pondrían prima facie [a primera vista] en evidente y actual peligro" las fuentes y procedimientos operativos del CNI.

En cambio, no se han entregado a la juez de la Audiencia Nacional los mensajes enviados por la DGED y la DGST en respuesta a las notas del CNI.

"Una desclasificación nacional sin el plácet de la autoridad de origen puede acarrear un ilícito internacional y quebrantaría la norma internacional Third party rule que impide su transmisión a un tercero sin el consentimiento previo y expreso del originador", explica el acuerdo del Gobierno.

"Su propósito [de la norma] es garantizar el control sobre la información sensible, proteger las fuentes, medios, procedimientos y mantener la confianza mutua entre los servicios de inteligencia", añade.

Petición a Rabat

Tanto la DGED como la DGST advirtieron expresamente en las notas informativas remitidas al CNI de que "el presente documento es propiedad del servicio emisor. Se le entrega con carácter confidencial. La información que contiene no debe ser utilizada para fines de procesos judiciales, ni comunicada a otra parte, total o parcialmente, sin el consentimiento explícito del remitente".

No obstante, se ha informado a Tardón de que el CNI solicitó el pasado 30 de octubre a los servicios de inteligencia marroquíes autorización para la desclasificación de sus respuestas y para entregarlas a la autoridad judicial.

En el acuerdo del Gobierno del pasado martes no consta la respuesta de Marruecos.

Tampoco se ha aceptado la desclasificación íntegra de otro documento pedido por la instructora, el informe Evolución de la crisis en Ceuta elaborado el 4 de agosto por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).

"Su plena desclasificación y general conocimiento de la totalidad de su contenido no resulta factible", dice el acuerdo del Consejo de Ministros, "por cuanto ello supondría revelar las metodologías operativas o herramientas de ciberinteligencia, lo que afectaría directamente a la seguridad y defensa en tanto dejaría al Estado desprotegido frente a amenazas exteriores o interiores".

Sí se accede a una desclasificación parcial "a fin de salvaguardar los datos de obligada reserva cuya revelación supondría un quebranto de la seguridad y defensa del Estado de imposible resarcimiento, a la par que se autoriza el libre conocimiento de aquellas otras partes que permitan alcanzar los fines que la investigación judicial persigue".

De este modo, el documento del CIFAS ha sido entregado al Juzgado a excepción de determinados datos relativos a la información contenida en fotografías y otros que afectan a la seguridad y defensa nacional.

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