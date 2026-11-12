La exabogada de Koldo informa al juez que el único pagador que tuvo fue "la sociedad 2000 Palabras", editora de 'OkDiario'

Koldo Garc!a se!al# al PP y a Eduardo Inda de ofrecerle dinero para implicar a Pedro S!nchez, acusaciones que el Partido Popular niega.

Las dos facturas presentadas al magistrado ascienden a un total de 242.000 euros abonados por la editora bajo el concepto de asesoramiento jur!dico.

La letrada insisti# en que no recibi# ningún pago del PSOE ni de ninguna otra persona f!sica o jur!dica para hacerse cargo de la defensa legal.

Leticia de la Hoz, exabogada de Koldo Garc!a, inform# al juez Santiago Pedraz que la empresa editora de 'OkDiario', 2000 Palabras S.L., fue su único pagador.

La exabogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha remitido un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en donde señala que el único pagador que tuvo para la defensa del exasesor de José Luis Ábalos fue la editora de OkDiario, "la sociedad 2000 Palabras S.L.".

Según el documento enviado al magistrado, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Leticia de la Hoz sostiene que "ninguna otra persona", ya sea física o jurídica, "ha satisfecho cantidad alguna por gastos de esa defensa, ni directamente ni por persona interpuesta".

Siguiendo en esta línea, la letrada de Koldo García insiste en que no recibió ningún pago del PSOE. "Quedará corroborado cuando se dé respuesta por ese partido al requerimiento judicial pendiente", prosigue el escrito.

De hecho, el escrito señala que el propio exasesor del exministro Ábalos podría despejar "cualquier duda o confusión que subsista sobre quién retribuyó su defensa y en qué importes".

La editora de OkDiario, Dos Mil Palabras SL, abonó los 242.000 euros que corresponderían a la defensa de Koldo García en sus procedimientos, atendiendo a las facturas enviadas por Leticia de la Hoz al magistrado Pedraz.

Dos pagos

Concretamente, se realizaron dos pagos. El primero, fechado a 27 de noviembre de 2025, por valor de 150.000 euros más IVA, lo que asciende a un importe de 181.500 euros.

El segundo, a 23 de enero de 2026, se sitúa en 50.000 euros más IVA: 60.500 euros en total.

Ambas facturas tienen el mismo concepto: "Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor don Koldo García".

Y fueron emitidas, en efecto, por la empresa Dos Mil Palabras SL en favor de IDBO Consultants SLU, el despacho del que forma parte Leticia de la Hoz.

Señalamiento al PP

Koldo García señaló al Partido Popular (PP) de ofrecerle dinero con el fin de implicar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno.

Mientras que, por otro lado, el exministro de Transportes José Luis Ábalos pide al tribunal Constitucional que anule su condena por el denominado caso mascarillas, por el que el Tribunal Supremo le condenó a 24 años de prisión.

García ha trasladado su versión desde prisión en unos audios enviados a la Cadena SER.

En ellos señala al abogado Alberto Durán y al director de OKDiario, Eduardo Inda, como participantes en una supuesta operación para obtener declaraciones contra el presidente del Gobierno. El PP y Durán niegan las acusaciones.

La polémica llega después de que la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, entregara al juez Santiago Pedraz dos facturas que documentan el pago de 242.000 euros por la empresa editora de OKDiario a su despacho.

El medio sostiene que su acuerdo respondía a la adquisición de derechos para proyectos periodísticos y audiovisuales.