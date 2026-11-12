Ábalos pidió a Reyes Maroto agilizar la nacionalidad de un cardiólogo de EEUU para tratar de impulsar un negocio

Los informes de la UCO no acreditan que Reyes Maroto llegara a firmar la carta ni que se realizaran pagos por esta intermediación.

Ábalos adjuntó a la ministra un borrador del documento y el escrito previo de una consejera vasca que ya había respaldado la petición del médico.

La gestión fue impulsada por el empresario Víctor de Aldama y trasladada al exministro a través del intermediario Cristian Corvillo, recientemente detenido en el marco del 'caso Koldo'.

José Luis Ábalos envió un WhatsApp a Reyes Maroto en enero de 2023 solicitando una carta de apoyo para agilizar la nacionalidad del cardiólogo estadounidense Ralph De la Torre y facilitar un negocio médico.

El 10 de enero de 2023, el exministro de Transportes José Luis Ábalos mandó un mensaje de WhatsApp a Reyes Maroto, la entonces titular de Industria, Turismo y Comercio, para tratar de beneficiar a un cardiólogo estadounidense que pretendía obtener la nacionalidad española y montar un negocio médico en nuestro país.

En concreto, Ábalos pidió a Maroto una carta de apoyo institucional dirigida al Ministerio de Justicia para apoyar la pretensión del norteamericano Ralph De la Torre.

La petición no partió de una iniciativa propia de Ábalos, sino de una gestión impulsada por el empresario Víctor de Aldama, a través de su intermediario Cristian Corvillo, quien fue el encargado de trasladar la petición a Ábalos y recordársela para que intercediera ante la ministra.

La semana pasada, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a Corvillo en el marco del llamado caso Koldo, por orden de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción considera a este socialista cordobés, que fue chófer de Pedro Sánchez cuando éste se presentó a las primarias de 2017, parte fundamental de una de las ramificaciones de la llamada trama Ábalos.

El exministro, al igual que Aldama, ya fue condenado por corrupción el pasado mes de junio.

Un informe de la UCO, que incluye el mencionado wasap de Ábalos a Maroto, fue el que provocó la detención de Corvillo, que pasa a engrosar la lista de investigados del caso Koldo.

"La consejera vasca lo hizo"

"Reyes, perdona que llame tu atención sobre un tema que me dicen ya conoces, porque accediste a interesarte por ello", comienza el mensaje.

A continuación, Ábalos identifica al beneficiario de la gestión y explica su finalidad: "Se trata de una carta que te pidió el cardiólogo norteamericano Ralph De la Torre sobre su solicitud de nacionalidad para implantar un negocio de atención médica en España".

El exministro añade que otra responsable política, a la que no identifica con nombre y apellidos, ya había intervenido en favor de la petición: "La consejera vasca ya lo hizo. Te envío el escrito de la consejera y el borrador del escrito que te piden. Gracias".

El mensaje iba acompañado de dos documentos. El primero correspondía al escrito de la consejera vasca mencionado. El segundo era un borrador de la carta que Ábalos pretendía obtener rubricada por Maroto.

La documentación refleja, por tanto, que Ábalos no se limitó a preguntar por el estado de una solicitud, sino que trasladó directamente a la ministra de Industria los documentos necesarios para facilitar la emisión de una carta de apoyo.

Aldama insistió en diciembre

Pero la secuencia de mensajes previos hasta llegar a ese wasap comienza unos días antes, el 20 de diciembre de 2022.

Ese día, Aldama remitió una nota de voz a Corvillo en la que reclamaba información sobre la gestión pendiente con la ministra de Industria.

"Necesito que me digas algo de lo del tema de Reyes, por favor", trasladó el empresario, que añadió que el asunto era importante.

Los investigadores identifican expresamente esa referencia con Reyes Maroto, que entonces ocupaba la cartera de Industria, Comercio y Turismo en el Gobierno de Pedro Sánchez.

La insistencia de Aldama continuó al día siguiente, el 21 de diciembre. Para entonces, Corvillo ya había mantenido un encuentro con Ábalos en Córdoba. El informe de la UCO recoge distintas comunicaciones relacionadas con esa reunión, en la que también aparece Koldo García, antiguo asesor del exministro.

Después del encuentro, Aldama volvió a preguntar a Corvillo por la gestión pendiente. Esta vez lo hizo de manera especialmente escueta: "Lo de Reyes?".

La respuesta de Corvillo, en esa ocasión, resulta significativa para la UCO, porque traslada a Aldama una supuesta disposición favorable de la ministra.

Según las capturas de pantalla incorporadas por los investigadores, explicó que Ábalos le había comunicado que ambos se reunirían después de las vacaciones navideñas.

"Después de Reyes [festividad del 6 de enero] se ven y en principio se lo firma", aseguró Corvillo.

En otros mensajes posteriores añadió: "Pero que, por ella, sin problemas (...) y que conocía el tema de primera mano".

Alguien del PNV

Uno de los detalles que recoge la Guardia Civil es que, según Corvillo, la entonces ministra ya tenía conocimiento de la solicitud por una intervención anterior.

Cuando Aldama preguntó por el asunto, Corvillo explicó que una tercera persona vinculada al Partido Nacionalista Vasco había informado directamente a Maroto.

"Por la del PNV", escribió Corvillo en uno de los mensajes del 21 de diciembre.

La UCO señala que Ábalos habría advertido de que la ministra conocía el asunto de primera mano y de que esa intervención previa podía resultar inconveniente.

La identidad de esa persona no queda concretada en el atestado policial. Sin embargo, la referencia resulta relevante porque sí conecta con el documento que Ábalos remitió posteriormente a Maroto: una carta de una consejera vasca dirigida al Ministerio de Justicia.

Corvillo insiste

Tras las vacaciones navideñas, la operación volvió a activarse. El 10 de enero de 2023, Corvillo contactó directamente con Ábalos para recordarle la cuestión pendiente.

La UCO reproduce una captura de pantalla de la conversación entre ambos en la que Corvillo escribe: "Buenos días!!! Recordarte lo de la carta de Reyes M.".

Este mensaje permite acreditar que la petición no se había quedado en las conversaciones de diciembre. Corvillo continuaba realizando gestiones ante Ábalos y reclamaba que avanzara el asunto, a petición de Aldama.

Ese mismo día, Corvillo envió al empresario la captura de pantalla de la conversación entre Ábalos y Reyes Maroto [ver imagen que encabeza esta noticia]. En ella, aparecía el mensaje en el que el exministro solicitaba a su antigua compañera de Gobierno, de forma afectuosa, la carta de apoyo para Ralph De la Torre.

La Guardia Civil no se limita a recoger la imagen remitida entre los intermediarios. Los investigadores comprobaron su correspondencia con los archivos intervenidos en el domicilio de Ábalos en Valencia.

En concreto, localizaron un archivo denominado "_chat.txt" que contenía una copia de la conversación mantenida por WhatsApp entre Ábalos y Maroto.

Tras analizar ambos registros, la UCO concluye que la captura se corresponde con una conversación mantenida entre el exministro y la entonces titular de Industria el 10 de enero de 2023.

El papel de Corvillo

La Guardia Civil encuadra estas comunicaciones en su análisis de la relación entre Aldama, Corvillo, Ábalos y Koldo García.

Los investigadores consideran que Corvillo había desarrollado una relación propia con el exministro y su antiguo asesor, diferenciada de la que mantenía con Aldama.

Esa circunstancia le habría permitido conservar su capacidad de interlocución con ambos incluso después del deterioro de las relaciones entre Aldama y el entorno de Ábalos, entre 2022 y 2023.

El episodio de Reyes Maroto constituye, aparentemente, un ejemplo concreto más de esa intermediación. Aldama planteaba una petición, Corvillo la trasladaba al exministro y Ábalos recurría a sus contactos políticos para intentar resolverla.

El informe también sitúa a Corvillo en otras actuaciones bajo investigación, relacionadas con la canalización de fondos al entorno de Ábalos y con posibles contraprestaciones vinculadas al amaño de contratos públicos del Ministerio de Transportes.

No obstante, la documentación relativa al cardiólogo no acredita que se produjera ningún pago por esta gestión ni que la ministra llegara a emitir la carta solicitada. Tampoco demuestra que Ralph De la Torre obtuviera la nacionalidad española como consecuencia de la intervención de Ábalos.

Lo que sí queda documentado es que el exministro utilizó su interlocución directa con una integrante del Gobierno para trasladar una solicitud particular relacionada con un proyecto empresarial sanitario en España, después de que Aldama hubiera reclamado reiteradamente avances a través de Corvillo.