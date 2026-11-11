Testigos protegidos identifican ante la juez a jefes policiales marroquíes: "Nos empujaban hacia Ceuta, '¡metéos ya!'"

Los testigos denuncian la presencia de cadáveres tapados en la costa y una red de venta de flotadores que operaba en connivencia con las Fuerzas Auxiliares marroquíes.

Un mando antidisturbios regulaba estratégicamente el flujo de personas hacia la frontera mediante vallados, permitiendo el paso por tandas de unos 400 migrantes.

Los testimonios ratifican las conclusiones del CENIF sobre un "guiado activo" por parte de agentes que empujaban a los migrantes al agua e ignoraban a quienes se ahogaban.

Cuatro testigos protegidos identifican ante la Audiencia Nacional a más de una decena de mandos policiales marroquíes por permitir y forzar la entrada masiva a Ceuta.

Cuatro de los cerca de 100.000 marroquíes que accedieron a Ceuta desde Castillejos (Marruecos) a finales del pasado julio identificaron ayer ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón a más de una decena de mandos policiales que permitieron esa entrada masiva y, en algunos casos, dieron instrucciones a los inmigrantes y hasta les "empujaron" hacia el agua, han manifestado algunos de ellos.

Esas identificaciones se suman a las ya realizadas del prefecto de Policía de la región de Tetuán, Mohamed El Oualidi, y del supervisor general de M´diq-Fnideq (Rincón – Castillejos), Abdel Fattah El Sayed El Radi.

Ambos mandos, que ostentan la dirección y supervisión de las actuaciones de los miembros de la DGSN -Dirección General de Seguridad Nacional- y de las Fuerzas Auxiliares marroquíes en la región, se encontraban en Castillejos los días 30 y 31 de julio.

La magistrada tomó ayer declaración a cuatro nuevos testigos, a los que ha aplicado un estatuto de protección. Con anterioridad habían comparecido ante los investigadores del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras.

Sus testimonios confirman las conclusiones del informe del CENIF que dio lugar a la apertura de diligencias por la juez Tardón el pasado septiembre. En él se aseguraba que hubo un "guiado activo de la masa hacia los lugares de paso, por parte de esas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" marroquíes.

Uno de los testigos protegidos declaró al CENIF que a las 10 de la mañana del 30 de julio un amigo suyo le hizo una videollamada desde Ceuta diciéndole que había conseguido entrar.

"Cogí a mi madre y a mi hermano y nos fuimos hacia Castillejos", relató.

Se dirigieron a la frontera y vio "a policías y militares", algunos de uniforme, otros de paisano.

"Uno de esos uniformados, el que parecía de más rango, con un uniforme que nunca había visto, le dio una orden al resto de los militares, que rápidamente bajaron y empezaron a empujar a la gente hacia dentro del agua".

Ante la repregunta de los investigadores del CENIF, el testigo manifestó que "está seguro de que recibieron órdenes porque pudo escucharlas por sus equipos de radio y porque, a partir de ahí, les decían 'os metéis al agua u os marcháis de aquí'".

Este joven reconoció en una ficha que le fue mostrada a una de las autoridades que "empujaba a la gente para que avanzase".

"¡Entrad ya! ¡Meteos ya!, gritaba. Me quedé muy bien con su cara porque empujó a mi madre y casi la tira al suelo".

"Mi madre, mi hermano y yo agachamos la cabeza y continuamos avanzando", añadió.

Agente marroquí que "empujaba" a los inmigrantes al agua para llegar a Ceuta, según un testigo protegido. Arte EE

No fue el único mando policial al que identificó este testigo. También reconoció a otra autoridad "que estaba al lado de la valla y dirigía a la gente cuando yo pasé por allí".

Este agente marroquí "estaba parado, dirigiendo a la gente, haciendo gestos con las manos y gritando 'avanzad' y 'tira, tira'".

A su lado había otros dos hombres, uno con una mochila, "que también estaban diciéndole a la gente que avanzase".

"Gritaban que no querían ver a nadie en la arena, que o se iba al agua o se iban para atrás", manifestó.

"Justo delante había gente ahogándose", declara un testigo./ Arte EE

"Justo delante de ellos", recordó el testigo, "había gente ahogándose y tanto él [el agente identificado] como los otros dos se quedaron totalmente parados y no les hicieron ningún caso sino que, al contrario, gritaba frases como '¡venga, aprovechad ahora!".

El mismo testigo reconoció en otra ficha al "jefe de los antidisturbios" de Tetuán. El CENIF le ha identificado como el comandante de Grupos Móviles de Mantenimiento del Orden.

Mando policial identificado como jefe antidisturbios de Tetuán./ Arte EE

Según la declaración, "tenían montado un control de paso para la gente que se dirigía hacia la frontera".

En ese punto, regulaban el flujo de personas y "controlaban en todo momento la cantidad de gente que iba a la frontera" con Ceuta.

"Entre las dos rotondas, la del Hotel Senator y la última antes de la aduana, los agentes tenían un vallado puesto y este hombre era el jefe de todos ellos. Cuando querían, abrían el vallado y daban la orden de que la gente pasara. Cuando pasaban unas 400 personas, daban la orden de cerrar y la gente se paraba", describió.

"Muchos muertos"

Otro de los testigos de la entrada en Ceuta confirmó que el 30 de julio vio en la costa marroquí próxima a Ceuta "muchos muertos a lo largo de una hilera" y "varios agentes de las Fuerzas Auxiliares que no hacían nada".

"Dejaban a la gente pasar y solo tapaban los cadáveres cuando la gente los sacaba del mar", aseguró.

Este hombre añadió que vio "al menos a tres varones de apariencia marroquí", vestidos con ropa de calle, que ofrecían flotadores a la gente por 10 o 20 dirhams.

Eran flotadores de color negro y estampado blanco o gris, con forma de neumático.

Según su testimonio, estas personas, también a cambio de dinero, se metían en el mar para acompañar a inmigrantes hasta la costa ceutí y luego se volvían a la zona marroquí. "Esto ocurría en connivencia con las Fuerzas Auxiliares, con quienes se repartían el dinero".