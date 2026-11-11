El juez del 'caso Leire' investiga un pago de 105.000 euros del exabogado de Koldo García al letrado histórico del PSOE

El magistrado también solicita aclaraciones a la letrada Leticia de la Hoz sobre si las facturas abonadas por la editora de OkDiario son los únicos ingresos recibidos por defender a Koldo.

Martínez Fresneda no figura como investigado, pero representa en la causa al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías, quien pagó 16.000 euros a Leire Díez por un informe.

La Audiencia Nacional busca aclarar si los abonos a abogados sufragaron supuestas maniobras para entorpecer causas judiciales incómodas para el PSOE y el Gobierno.

El juez Santiago Pedraz investiga un pago de 105.122 euros realizado por Ismael Oliver, exabogado de Koldo García, al letrado histórico del PSOE Gonzalo Martínez Fresneda.

El juez del caso Leire, Santiago Pedraz, investiga un pago de más de 105.000 euros que realizó Ismael Oliver, antiguo abogado del exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García, al letrado histórico del PSOE, Gonzalo Martínez Fresneda Ortiz de Solórzano.

Así consta en una resolución judicial, fechada este miércoles y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En el llamado caso Leire, Pedraz investiga la trama dedicada, supuestamente, a boicotear causas judiciales que fuesen incómodas para el PSOE y para el Gobierno.

Especialmente, las que afectasen a colaboradores cercanos y miembros de la familia de Pedro Sánchez, como su hermano, David Sánchez, o su mujer, Begoña Gómez.

En una de las ramas del caso, Pedraz, instructor de la Audiencia Nacional, analiza si determinados pagos del PSOE a abogados pretendían, en realidad, financiar las maniobras de Leire Díez, la fontanera del PSOE, contra jueces, fiscales e investigadores policiales.

Por ello, ahora, el juez solicita al despacho de Oliver, quien está investigado en esta causa, que "manifieste los servicios prestados" por el bufete de Martínez de Fresneda "que justificaron" el abono de 105.122,76 euros. "Y que aporte, en su caso, la documentación que lo soporte", reclama el juez.

Ismael Oliver fue uno de los letrados que tuvo Koldo García en el llamado caso Mascarillas, por el que acabó siendo condenado por el Tribunal Supremo a más de 19 años de prisión por graves delitos de corrupción.

Compartió banquillo con quien fuese su jefe, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien fue secretario de Organización del PSOE y, por tanto, mano derecha de Sánchez. El Supremo condenó a Ábalos a 24 años de cárcel.

Martínez de Fresneda no está investigado en el caso Leire. Pero sí es abogado de uno de los exdirigentes socialistas implicados en la supuesta trama: el histórico exconsejero andaluz Gaspar Zarrías.

Este último tuvo a sueldo a Leire Díez —le pagó 4.000 euros al mes— en el lobby que fundó tras abandonar la política, Zaño Sociedad Consultora.

Pedraz investiga si ese sueldo, en realidad, sufragaba las maniobras de la fontanera del PSOE para atacar a jueces, fiscales y guardias civiles incómodos para el partido y torpedear sus pesquisas.

Zarrías declaró ante el juez que pagó un total de 16.000 euros a Díez por sus cuatro meses de trabajo para la elaboración de un informe sobre el excomisario José Manuel Villarejo y el caso ERE.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, Zarrías aseguró que dicho dosier tenía "muchas páginas" —la mayoría, información pública— y que "no demostró" la tesis pretendida: que Villarejo estuvo detrás del arranque del caso ERE, que salpicó a varios dirigentes socialistas andaluces.

El exconsejero andaluz fue uno de los condenados en esta causa, pero el Tribunal Constitucional anuló posteriormente su pena.

Gonzalo Martínez de Fresneda es el defensor de Zarrías en el caso Leire. Pero también representa al PSOE en otra causa instruida por Pedraz, el llamado caso Hidrocarburos.

Asimismo, fue abogado de Begoña Gómez en el juicio contra Pilar Baselga, la agitadora ultra que aseguró en televisión que la esposa de Sánchez era, en realidad, un varón y la vinculó con "el narcotráfico de Marruecos".

Por otro lado, en la misma resolución, Pedraz también solicita documentación a Leticia de la Hoz, quien también fue abogada de Koldo García —de hecho, lo fue hasta este martes— y está investigada en el caso Leire.

Tras meses solicitándolo, De la Hoz, con permiso de Pedraz, acabó presentando en la Audiencia Nacional dos facturas que cobró por la defensa del exasesor y que, como publicó EL ESPAÑOL, fueron abonadas por la empresa editora del periódico digital OkDiario.

Con este movimiento, la letrada trató de demostrar que el PSOE no le había pagado por sus servicios profesionales.

Ahora, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez le pregunta "si esas son las únicas facturas e importes que ha cobrado por tal concepto y por todo el periodo en el que ha ejercido la defensa del señor García".

De la Hoz, no obstante, está investigada en el caso Leire, por lo que Pedraz le recuerda su derecho a no aportar información "si entiende que le puede incriminar".

Por su parte, la empresa editora de OkDiario sostiene que abonó esas dos facturas —que suman 242.000 euros— por adquirir a Koldo García sus derechos de imagen y de explotación para elaborar un libro y un documental.