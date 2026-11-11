El dueño del perfil de redes que planteó a 'Los Rocho' boicotear a Biedma participó en el canal del exjuez de la 'trama Leire'

El exjuez Sáenz de Tejada niega haber pedido daño físico a Biedma y atribuye sus palabras a suspender el procedimiento, mientras sus denuncias contra la magistrada eran supervisadas por Leire Díez.

Cintia Rocho declaró ante la UCO que entendió que su interlocutor era Sáenz de Tejada, quien le habría dicho por teléfono que la magistrada Beatriz Biedma era 'un grano en el culo' y sugirió 'eliminarla'.

El titular de la cuenta participó en el canal de YouTube del exjuez Luis José Sáenz de Tejada, investigado en la Audiencia Nacional dentro de la denominada 'trama Leire'.

La Policía Nacional identifica a Eduardo Jorge García como el titular del perfil 'José García Fernández', usado para sugerir acciones a 'Los Rocho' contra los jueces de Badajoz.

La Policía Nacional ha identificado quién es el titular de uno de los dos perfiles de Facebook que contactaron con Cintia Rocho, matriarca del clan pacense de Los Rocho, para sugerirle distintas acciones contra los jueces de instrucción de Badajoz.

Entre ellos, contra la magistrada Beatriz Biedma, quien, cuando se produjeron dichas conversaciones, instruía el caso David Sánchez, por el que acabó siendo condenado David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El nombre de uno de estos dos perfiles era "José García Fernández", pero el titular del mismo es el pacense Eduardo Jorge García.

Fragmento del informe policial enviado a la Audiencia Nacional. EE

Se da la circunstancia de que, como subraya la Policía en su informe, este ciudadano fue entrevistado, en junio de 2025, mientras se instruía el caso David Sánchez, por el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, a quien la Audiencia Nacional investiga actualmente por, supuestamente, formar parte de la trama Leire y haber maniobrado para boicotear a la magistrada Biedma.

Cintia Rocho declaró el pasado mes de septiembre ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y aportó capturas de pantalla tanto de sus conversaciones con el perfil denominado "José García Fernández" como con otro perfil ("Usuario de Facebook") con nombre no identificado.

La matriarca de Los Rocho declaró que entendía que su interlocutor, en ambos casos, era Sáenz de Tejada, ya que éste sí le contactó telefónicamente y, según su versión, se presentó como la persona que estaba hablando con ella a través del perfil "Usario de Facebook".

En dicha charla, según declaró Cintia Rocho ante la UCO, el exjuez se refirió a Biedma como "un puto grano en el culo" y propuso "eliminarla". "A palos aprende el burro", aseguró la mujer a los agentes que le dijo por teléfono Sáenz de Tejada.

Por otro lado, otro de los motivos que llevó a Rocho a dar por hecho que hablaba por Facebook con este último fue que el perfil de "José García Fernández" le propuso ponerle en contacto "con el Magistrado Anticorrupción TV", nombre del canal de YouTube de Sáenz de Tejada.

Mismo canal en el que, el 1 de junio de 2025, fue entrevistado Eduardo Jorge García [ver imagen que encabeza esta noticia]. Y mismo canal que ataca a Biedma en más de 90 vídeos, que ahora está analizando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Conversación entre Cintia Rocho y el perfil de "José García Fernández". EE

De hecho, según declaró Rocho ante la UCO, quien sea que le escribiese desde el perfil denominado "José García Fernández" se le presentó como alguien "relacionado con Sáenz de Tejada".

Asimismo, la mujer indicó a la Guardia Civil que, como no contestó a uno de los mensajes del perfil de "José García Fernández", Sáenz de Tejada optó por llamarla por teléfono.

Mensajes del perfil "Usuario de Facebook" a Cintia Rocho. EE

Además, en uno de los últimos mensajes que dicho perfil le envió, la cuenta de "José García Fernández", el 21 de enero de 2025, avisó a Rocho de que "mañana resuelven la recusación de Magistrado Anticorrupción TV y si se la aceptan se podría personar como abogado del que sea y recusar a los cuatro [jueces] de instrucción [de Badajoz] y deberían meter a uno nuevo y ya se ganarían las causas de forma normal" [ver imagen anterior].

Unos meses después, durante la instrucción del caso David Sánchez, Sáenz de Tejada trató de personarse en este procedimiento, con el objetivo de recusar a Biedma por enemistad y apartarla de la instrucción contra el hermano de Pedro Sánchez.

Como no lo logró, el exjuez trató de que se personase su propia hermana, sin éxito alguno.

Biedma fue una de las juezas que intervino en el procedimiento por el que Sáenz de Tejada acabó siendo expulsado de la carrera judicial, por malos tratos a su mujer, también magistrada.

El nombre de este abogado —ésa es, actualmente, su profesión— aparece anotado en las agendas de otra de las personas que investiga Pedraz: Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE.

Esta mujer se habría dedicado a tratar de boicotear las causas judiciales incómodas para el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre ellas, el caso David Sánchez.

De hecho, en una de sus agendas puede leerse un detallado plan para "destruir" dicho procedimiento, tal y como desveló EL ESPAÑOL.

En otro de sus cuadernos, anotado en boli azul, existe una alusión a Biedma y a Cintia Rocho, a través de su apodo. "Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o Gitano".

Anotación en las agendas de Leire Díez: "Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína y gitano". EE

Díez, no obstante, sostiene que dicha nota no refiere a la instructora del caso David Sánchez, ya que existen otras juezas en la capital pacense.

Sáenz de Tejada, investigado

El pasado 11 de noviembre, Sáenz de Tejada fue interrogado ante Pedraz, el juez que le investiga tanto a él como a Leire Díez y ante el que, próximamente, declarará como testigo Cintia Rocho.

Tras ello, en declaraciones a la prensa, el exmagistrado señaló que él no fue quien contactó, a través del perfil "José García Fernández", con La Celsa. Preguntado por su supuesta intención de "eliminar" a Biedma, indicó que, en todo caso, se habría referido a "eliminar" el procedimiento y no a hacer daño físico a la instructora.

No obstante, Cintia Rocho lo entendió de este último modo. Tanto es así, que rechazó tajantemente dicha oferta.

Ahora bien, Sáenz de Tejada no logró explicar por qué trató de personarse, en concreto, en el caso David Sánchez.

Además, interpuso varias denuncias contra Biedma, que fueron supervisadas, incluso, por Leire Díez, la fontanera del PSOE, antes de ser presentadas.