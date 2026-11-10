El TS admite que 180.000 hijos de supuestos 'nietos' podrán votar contra toda "lógica" al no dar tiempo de impedirlo

Un magistrado emitió un voto particular al considerar que la exclusión de los afectados sí era viable técnicamente dentro de los plazos electorales previstos.

Los magistrados justifican la medida en la falta de tiempo para ejecutar la suspensión antes de las elecciones y en la necesidad de preservar la seguridad jurídica y estabilidad electoral.

La decisión se adopta por mayoría de 5 votos a 1 tras rechazar la petición de Vox e Iustitia Europa de suspender cautelarmente su derecho al voto.

El Tribunal Supremo permitirá votar a 189.678 hijos de supuestos 'nietos' nacionalizados en el CERA, a pesar de admitir que su inclusión presenta serias dudas de irregularidad.

El censo electoral de españoles residentes en el extranjero incluirá a 189.678 personas que podrán votar el próximo 29 de noviembre pese a que existen serias sospechas de que su inscripción en el CERA es irregular, por contraria a la Ley de Memoria Democrática.

Este es el resultado de la decisión adoptada ayer por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que, después de llevar dos meses subrayando la necesidad de que "prime el interés general de preservar el CERA de todo atisbo de irregularidad en su conformación", ahora acepta mantener a cerca de 190.000 electores que, según admiten los propios magistrados, no deberían figurar en el censo.

Por una mayoría de cinco votos frente a uno y con ponencia el magistrado Manuel Delgado, ex director de la Secretaría Técnica de la Junta Electoral Central, la Sala ha rechazado la petición de los partidos Iustitia Europa y Vox de suspender cautelarmente el voto de los 189.678 nuevos nacionalizados españoles que son los hijos mayores de edad de los llamados 'nietos'.

El pasado 10 de septiembre, la Sala acordó suspender cautelarmente el ejercicio del voto de estos últimos, más de 163.000 nacionalizados españoles al amparo de la Ley de Memoria Democrática que no acreditaron que, como esta ley exige, sus ascendientes se vieron obligados a exiliarse de España por motivos políticos durante el franquismo.

Los 'nietos' lograron la nacionalidad -y, con ella, el derecho de sufragio activo- gracias a una Instrucción del Ministerio de Justicia que, en contra de lo prescrito por la Ley de Memoria Democrática, ordenó a los encargados consulares que "presumieran" el exilio de los padres y abuelos que abandonaron España entre 1936 y 1955.

En aquel momento, la Sala enfatizó que "la limpieza y pulcritud en la relación de electores incluidos en el censo, en este caso en el CERA, constituye un valor supremo del que deben despejarse las más mínimas dudas de oscuridad o irregularidad".

Pero la Ley de Memoria Democrática prevé también la concesión de la nacionalidad española a los hijos mayores de edad de los 163.000 descendientes de supuestos exiliados.

Este segundo es un grupo aún más numeroso: son los casi 190.000 electores que, a diferencia de sus progenitores, sí podrán depositar su voto en las urnas de los consulados.

"Pura lógica"

En la resolución conocida ayer, que la Sala ha tardado cinco días en deliberar y redactar, los magistrados admiten que la petición de Vox y Iustitia Europa es una "consecuencia directa y necesaria" de las medidas cautelares ya adoptadas con los supuestos 'nietos'.

"Si entendemos, como hemos hecho en los autos [anteriores], que para asegurar la efectividad de la sentencia futura en este proceso debíamos suspender la inscripción en el CERA" de los beneficiados por la 'ley de nietos', "lo mismo deberíamos hacer" con quienes han obtenido la nacionalidad solo por ser hijos de aquéllos.

Esas 189.678 personas son "los hijos e hijas de aquellas personas a las que la Sala ha suspendido su inscripción censal, y deben el reconocimiento de su nacionalidad española única y exclusivamente a esa condición de descendientes de los anteriores", señala.

"Si se cuestiona la inscripción censal de los progenitores, en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos, pues el único título jurídico por el que estos han visto reconocida su nacionalidad española y la consiguiente inscripción en el CERA es ser descendientes en primer grado de aquellos", acepta.

Sin embargo, la Sala acepta que los 189.678 hijos de los supuestos 'nietos' permanezcan en el CERA por razones prácticas (concretadas en la "perentoriedad de las actuaciones administrativas" que serían necesarias para ejecutar la ampliación de la medida cautelar) y "la exigencia de preservar la seguridad jurídica".

La resolución explica que el bloqueo cautelar del voto de los 'nietos' fue acordado el 10 de septiembre, mucho antes de la convocatoria anticipada de elecciones.

Aun así, ha sido preciso efectuar requerimientos personales a los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia para identificar a los 163.000 'nietos', determinar si habían acreditado el exilio de sus ascendientes y, en caso contrario, apartarle del CERA del 29-N.

La pretensión de suspender cautelarmente el voto de los hijos de los supuestos 'nietos', "pudiendo haberse planteado antes, se nos plantea en un momento muy diferente", argumenta.

Vox y Iustitia Europa hicieron esa petición cuando ya había transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña y a dos semanas del inicio del depósito del voto CERA en las urnas de los Consulados.

Seguridad jurídica

"Iniciar ahora un proceso de revisión del CERA, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio, entendemos que resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral", concluye.

La Sala "tiene serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva de las medidas cautelares solicitadas que ahora pudieran adoptarse".

Y ello porque "deberían venir acompañadas de todas las actuaciones y garantías que acordamos: requerimientos a la Administración para identificar a los afectados y, una vez recibida esa información, traslado por la Oficina del Censo Electoral al CERA; emplazamiento a los interesados para su personación y presentación de alegaciones; resolución de reclamaciones y recursos por la Sala; así como otras medidas de conservación y custodia de la documentación electoral correspondiente a las personas cuya inscripción en el CERA haya sido acordada".

"En nuestros anteriores autos hemos ponderado la importancia capital de asegurar la limpieza y pulcritud del censo electoral, porque de ello depende la legitimidad democrática de los representantes elegidos por el voto de la ciudadanía", afirma. "Pero no menos relevante en un proceso electoral es el principio de seguridad jurídica, que, en lo que aquí interesa, se traduce en que el censo electoral esté cerrado con la debida antelación a la votación".

Un juez cree que era viable

El magistrado Antonio Fonseca-Herrero, el único que ha discrepado de esta decisión, considera que hubiera sido posible apartar a los hijos de los 'nietos' en un plazo hábil.

La ampliación de la suspensión cautelar "podía hacerse efectivas en tiempo y forma", ya que solo habría que determinar quiénes, de entre las 189.678 personas cuya inclusión en el CERA se cuestiona, son hijos de los únicos 901 descendientes de exiliados que han acreditado cumplir la Ley de Memoria Democrática, según las propias cifras dadas por la Abogacía del Estado.

Esas actuaciones "no parece que integren una tarea con una complejidad tal que impida su realización dentro de los plazos electorales y la coexistencia y desarrollo normal de las demás actuaciones electorales. Es más, como la posición mayoritaria no las describe, tampoco puede valorarlas y confrontarlas con las actuaciones propias del proceso electoral, limitándose a un planteamiento en exceso general y no circunstanciado", señala el juez discrepante.

A su juicio, "si en el primer caso [el de los 163.000 supuestos 'nietos'] era necesaria la adopción de la medida cautelar para garantizar la sentencia futura, en el segundo [el de los hijos] es igualmente necesaria. Es más, es ineludible si quiere mantenerse una línea de actuación internamente cohesionada".