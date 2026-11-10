El juez revoca por segunda vez la semilibertad de la jefa de ETA 'Anboto' y el tercer grado a un etarra condenado a mil años

'Anboto' llegó a salir de prisión al aplicarse el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, mientras que el tercer grado de Olarra Guridi quedó paralizado tras ser recurrido por el fiscal.

Las resoluciones judiciales respaldan el recurso presentado por la Fiscalía contra las medidas aprobadas por la Consejería Vasca de Justicia y Derechos Humanos.

El juez José Luis Castro también anuló la progresión a tercer grado del etarra Juan Antonio Olarra Guridi, condenado a más de mil años de cárcel por diez asesinatos consumados.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha revocado por segunda vez la semilibertad concedida por el Gobierno vasco a la exjefa de ETA María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha revocado, por segunda vez, tanto la semilibertad concedida por el Gobierno vasco a la exjefa de ETA Anboto como la progresión a tercer grado otorgada al etarra Juan Antonio Olarra Guridi.

Este último, además, había sido condenado a más de mil años de cárcel, como autor de diez asesinatos consumados y 144 frustrados.

En sendas resoluciones, fechadas este mismo martes, el juez José Luis Castro se posiciona junto a la Fiscalía y revoca ambas decisiones del Ejecutivo autonómico, del que dependen los asuntos penitenciarios de Euskadi —la clasificación de los presos, las semilibertades, los permisos...— desde que el Gobierno de Pedro Sánchez le cedió esta competencia en 2021.

En este último lustro, por tanto, ha sido la Consejería Vasca de Justicia y Derechos Humanos —hoy, en manos de la socialista María Jesús San José— la responsable de autorizar los distintos tipos de semilibertad a los presos de ETA.

De hecho, San José ya concedió la semilibertad el pasado enero, hace tan sólo diez meses, a Anboto, apodo de María Soledad Iparraguirre.

No obstante, como sucedió en aquella primera ocasión, el fiscal Carlos García Berro recurrió dicha decisión. Y, al igual que ahora, el juez Castro la revocó.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre la libertad concedida a Anboto y el tercer grado otorgado a Olarra Guridi.

La exjefa de ETA sí llegó a salir, en ambas ocasiones, de prisión y este último no. ¿Por qué? Porque el Gobierno vasco concedió a Iparraguirre la semilibertad en base al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que supone una flexibilización de la pena de prisión y permite, incluso, salidas diarias a la calle.

En cambio, el Ejecutivo autonómico sí progresó a tercer grado a Olarra Guridi. Ahora bien, basta con que la Fiscalía recurra para que esta decisión se frene y quede congelada hasta que se pronuncie el juez.

Sin embargo, la aplicación del 100.2 es de ejecución automática y el fiscal no se pronuncia hasta que el preso ya la está disfrutando y, por tanto, pisando la calle. Eso es lo que sucedió con Anboto tanto la primera vez, en enero, como la segunda.

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