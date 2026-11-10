El fiscal apoya entregar a EEUU al hijo de la décima fortuna del país por ayudar a "financiar" el terrorismo propalestino

La defensa de Chambers, ejercida por el despacho de Baltasar Garzón, sostiene que la acusación tiene motivación política y denuncia errores graves de traducción en la solicitud de extradición.

El fiscal sostiene que sus acciones equivalen según la ley española a delitos de financiación del terrorismo, desórdenes públicos terroristas e integración en grupo criminal.

Estados Unidos le reclama por blanqueo de capitales y por la presunta financiación de organizaciones vinculadas al entorno terrorista de Hamás y al FPLP.

La Fiscalía apoya extraditar a EEUU a James Cox Chambers, heredero de una de las mayores fortunas del país, detenido el pasado julio en Ibiza.

La Fiscalía apoya que la Justicia española extradite a Estados Unidos (EEUU) a James Cox Chambers, el hijo de la décima fortuna del país, por, supuestamente, haber ayudado a financiar el terrorismo propalestino.

Así lo refleja el Ministerio Público en un informe enviado recientemente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que deberá pronunciarse sobre si autoriza o no la entrega de Chambers a EEUU.

Este millonario, conocido por sus posturas propalestinas y de extrema izquierda, fue detenido el pasado julio en la isla de Ibiza, donde aseguró que pretendía establecerse.

Ahora bien, las autoridades de Estados Unidos le reclamaban por un supuesto delito de blanqueo de capitales, derivado de su presunta actividad para financiar el entorno de la organización terrorista propalestina Hamás.

En su informe, la Fiscalía de la Audiencia Nacional señala que las actividades de las que la Justicia de EEUU acusa a James Cox (apodado Fergie) constituyen, según la legislación española, "un delito de financiación del terrorismo" y "un delito de daños y/o desórdenes públicos terroristas", además de "integració en un grupo u organización terrorista".

En el documento, el fiscal Vicente González Mota detalla que Fergie fundó, financió y dirigió la organización Palestine Action US —posteriormente denominada Unity of Fields— para acometer, supuestamente, acciones violentas dirigidas a clausurar las instalaciones de la empresa de defensa Elbit Systems. Esta compañía es israelí.

Por otro lado, siempre según el informe de la Fiscalía, Chambers visitó la embajada de Irán al menos en dos ocasiones (abril y mayo de 2024) y planificó junto a sus colaboradores el uso de canales financieros para eludir las sanciones estadounidenses, con conocimiento de sus asociados de que pretendía canalizar dinero hacia "actividades del terrorismo global".

Por otro lado, el millonario habría realizado una transferencia de 20.000 dólares a la Alianza por la Justicia Global (AFGF) —considerado el patrocinador de la Red de Solidaridad con los Presos Palestinos (Samidoun)—, a la que previamente ya había transferido otros 40.000 dólares.

El informe de la Fiscalía recoge que Samidoun operaba como entidad recaudadora de fondos para el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

A su vez, Fergie Chambers habría expresado en sus redes sociales su apoyo abierto y explícito a Hamás tras la matanza que el grupo terrorista propalestino cometió el 7 de octubre de 2023.

Por su parte, la defensa legal del reclamado —ejercida, en España, por el despacho del exjuez Baltasar Garzón— considera que las acusaciones de EEUU tienen carácter político.

El equipo de prensa de Chambers, en un reciente comunicado, ya avanzó que denunciará ante la Audiencia Nacional las "12 alteraciones sustanciales en la traducción al español de la documentación enviada por las autoridades estadounidenses para solicitar la extradición".

Según la defensa legal del reclamado, estas supuestas incongruencias podrían responder a la "mala fe" del Departamento de Justicia de EEUU para "inducir a error a las autoridades españolas al calificar los hechos y decidir sobre la extradición".

Por el momento, Chambers continúa en prisión provisional, en una cárcel de Madrid, a la espera de que se celebre la vista sobre su extradición ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Está prevista para el próximo día 13.