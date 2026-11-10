La Audiencia desoye a Zapatero y avala investigar si medió con el Gobierno boliviano en favor de una empresa por 200.000€

Esta nueva rama sobre tráfico de influencias se suma a otros episodios investigados al expresidente socialista en la causa, como el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

La UDEF halló en registros y conversaciones de su secretaria indicios de un presunto contrato simulado para encubrir gestiones en favor del peruano Grupo Gloria.

La Sala de lo Penal desestima el recurso del expresidente y rechaza que indagar en las transferencias de Focus Social Research constituya una investigación prospectiva.

La Audiencia Nacional avala que el juez Calama investigue si José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200.000 euros por mediar ante el Gobierno de Bolivia.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado la rama del caso Zapatero en la que se investiga si el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200.000 euros por mediar ante el Gobierno de Bolivia para evitar una condena a una empresa, que fue la que abonó tal cantidad.

Así consta en una resolución judicial, fechada el pasado 5 de noviembre y la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Los magistrados que la firman, de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, concluyen que el hecho de que el juez instructor del caso, José Luis Calama, indague en las transferencias recibidas por Zapatero de la mercantil Focus Social Research no constituye una "investigación prospectiva" ni vulnera su intimidad económica, como sí se quejaba el expresidente socialista.

Calama, de hecho, tomó esta decisión tras recibir un infome policial, elaborado por la UDEF, que recogía este supuesto caso de tráfico de influencias, distinto a los episodios por los que el instructor ya investigaba a ZP, como su supuesta participación en el rescate concedido por el Gobierno de España a la aerolínea Plus Ultra.

En su resolución, la Sala considera plenamente justificado que Calama profundice en esos pagos tras hallarse en registros y conversaciones de la secretaria de Zapatero, Gertrudis, indicios de un presunto contrato de asesoría simulado para encubrir labores de mediación e influencia ante altas esferas políticas de Bolivia en favor del conglomerado peruano Grupo Gloria.

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