Un agente marroquí se infiltró en un albergue de Ceuta tras la invasión, según declara un testigo protegido a la juez

Las declaraciones confirman informes policiales que denuncian el guiado activo de la masa migratoria por parte de gendarmes y mandos policiales marroquíes.

Uno de los jóvenes participantes señala que cruzó la frontera animado por rumores y carteles en redes sociales sobre una presunta regularización del Gobierno español.

Un testigo afirma que un agente marroquí de paisano empujó a su madre al mar para forzarla a cruzar a territorio español.

Cuatro testigos protegidos declaran en la Audiencia Nacional sobre la presencia de agentes y soldados marroquíes infiltrados en albergues de Ceuta durante la invasión.

Un testigo protegido, un joven marroquí, ha relatado en la Audiencia Nacional que "amigos" suyos, que también participaron en la invasión de Ceuta del pasado julio, identificaron a un "soldado" y también a un "gendarme" marroquí infiltrados en los "albergues" de la ciudad autónoma.

Por otro lado, otro testigo protegido ha declarado que un agente de Marruecos, vestido de paisano, "empujó" a su madre al mar para hacerla cruzar a territorio español durante la avalancha que invadió Ceuta, ocurrida los días 30 y 31 de julio.

La juez María Tardón, que investiga las causas y consecuencias de este episodio, ha interrogado este martes a cuatro testigos protegidos. Todos ellos son jóvenes marroquíes, varones, que participaron en la invasión.

Un tercer joven ha declarado ante Tardón que atravesó la frontera entre Ceuta y Marruecos animado por "la regularización de Pedro Sánchez", en alusión a la decisión del Gobierno de España de legalizar la situación administrativa de personas extranjeras que ya vivían en nuestro país de forma irregular.

"Vi en redes que Pedro Sánchez iba a regularizar a todo el que entrara y que la frontera estaba abierta", ha señalado este testigo, quien, como el resto, ha prestado su testimonio en árabe.

Al ser preguntado por esta cuestión, el testigo ha señalado que ésos fueron los dos motivos que le animaron a sumarse a la avalancha, de más de 70.000 personas, que penetró en la ciudad autónoma.

Como ya indicó un informe policial enviado a la juez, adelantado por EL ESPAÑOL, circuló el rumor entre los miles de marroquíes que invadieron Ceuta de que obtendrían la nacionalidad española con sólo atravesar la valla.

De hecho, se difundieron por redes sociales marroquíes carteles, con el rostro de Sánchez, que anunciaban que este proceso administrativo terminaba el último día de julio y que, para ello, bastaba con acceder a España.

Por último, otro de los testigos interrogados este martes por Tardón ha insistido en el mismo relato ya prestado en días anteriores por otros jóvenes que participaron en la avalancha: que hubo agentes marroquíes que guiaron el asalto. Se trata, además, de una de las conclusiones que incluía el mencionado informe policial enviado a la juez.

Este último joven, además, ha relatado la presencia de muchos camiones en la frontera llenos de gente, así como taxis.

Ese informe policial desveló que gendarmes marroquíes (uniformados) y agentes de ese país, vestidos de paisano, participaron en el "guiado activo" de la masa de inmigrantes ilegales hacia Ceuta.

Así lo ha subrayado también este martes uno de los testigos, quien ha indicado que un alto mando policial de Marruecos, un jefe de brigada dedicado a asuntos de terrorismo, drogas y bandas armadas, estuvo presente en una zona cercana a la frontera, entre Ceuta y Castillejos.

Según este mismo testimonio, otros agentes en la misma zona instaban a los invasores a no entorpecer el paso y decidir si cruzaban hacia España o si retornaban a Marruecos.

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