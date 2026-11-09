El Supremo no suspende el voto de los que se nacionalizaron españoles por ser hijos de los favorecidos por la 'ley de nietos'

El Supremo defiende que debe primar la limpieza y transparencia del proceso democrático sobre los derechos individuales para evitar alterar el resultado electoral.

El alto tribunal advierte de indicios racionales de irregularidades graves en el censo electoral exterior (CERA) por una Instrucción de Justicia que dio por presunto el exilio.

La Sala mantiene la suspensión del sufragio para más de 163.000 'nietos' que no hayan acreditado el exilio político de sus ascendientes durante el franquismo.

El Tribunal Supremo rechaza suspender provisionalmente el voto de casi 190.000 hijos de nacionalizados por la 'ley de nietos' al considerarlo materialmente imposible a pocos días de las elecciones.

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de los partidos Iustitia Europa y Vox de ampliar la suspensión cautelar del derecho al voto a los 189.678 nuevos nacionalizados españoles que son los hijos mayores de edad de los llamados 'nietos'.

No ha sido un asunto pacífico y, de hecho, la Sala ha necesitado casi una semana para llegar a una decisión, en la que ha pesado el hecho de que, a 20 días de las elecciones generales, se considera materialmente imposible separar del censo a los hijos de los beneficiados por la 'ley de nietos'.

El pasado 10 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó suspender cautelarmente el ejercicio del voto de los más de 163.000 nacionalizados españoles al amparo de la 'ley de nietos' que no hayan acreditado que sus ascendientes se vieron obligados a exiliarse de España por motivos políticos durante el franquismo, tal como estableció la Ley de Memoria Democrática.

Los 'nietos' lograron la nacionalidad -y, con ella, el derecho de sufragio activo- gracias a una Instrucción del Ministerio de Justicia que, en contra de lo que exigía la Ley de Memoria Democrática, ordenó a los encargados consulares que "presumieran" el exilio de los padres y abuelos que abandonaron España entre 1936 y 1955.

Se ha introducido, así, en el censo electoral de residentes en el extranjero (CERA) a personas que no deberían figurar en él.

El Tribunal Supremo apreció un "peligro fundado, real y serio" de que se haya producido una "alteración del censo electoral" por la vía de miles de inscripciones realizadas en el censo electoral de españoles residentes en el extranjero que pueden ser ilegales, por contrarias a la propia Ley de Memoria Democrática.

Vox y Iustitia Europa, que interpusieron sendos recursos contra la negativa de la Junta Electoral Central a 'depurar' el censo CERA, pidieron la pasada semana al alto tribunal que extendiera la medida cautelar a los hijos de los 'nietos' dada la, a su juicio, estrecha conexión entre ambos grupos de nacionalizados: los hijos no podrían haberse hecho españoles si sus padres no lo hubieran conseguido antes gracias a la, presumiblemente ilegal, Instrucción del Ministerio de Justicia.

Según los recurrentes, no sería coherente que se haya suspendido provisionalmente el ejercicio del voto de los 'nietos' incorporados al CERA de forma irregular y que, en cambio, sí se permita a sus descendientes permanecer en el censo y votar.

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022 establece distintas vías de adquisición de nacionalidad que la Instrucción desarrolló mediante cuatro anexos. De ellos, solo el anexo primero y el tercero afectan al contencioso del que se ocupa el Tribunal Supremo.

El anexo 1, con más de 163.000 personas, es de los llamados 'nietos': los extranjeros nacionalizados gracias a la presunción de exilio de sus abuelos o padres. Podrán votar el próximo 29-N solo si los encargados consulares certifican que, en su momento, acreditaron realmente esa condición de exiliados de sus ascendientes.

Pero sucede que el anexo 3 es aún más numeroso que el 1. Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, son 189.678 personas que han obtenido la nacionalidad por ser hijos (mayores de edad) de aquellas personas a las que se ha reconocido la condición de españoles en virtud de la Ley de Memoria Democrática de 2022 (la 'ley de nietos') y de la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Según Iustitia Europa y Vox, a estos 189.678 nacionalizados tampoco se les debería permitir votar en las elecciones generales del 29 de noviembre salvo que acrediten que sus progenitores no lograron la nacionalidad en virtud de la 'presunción' de exilio de sus ascendientes, sino que acreditaron que éstos tuvieron que abandonar España realmente por motivos políticos.

Sin embargo, la Sala, por mayoría, considera de imposible ejecución esa medida cautelar.

El magistrado Antonio Fonseca-Herrero ha discrepado de esa decisión.

Medida cautelar

La Sala sí ha mantenido la medida cautelar de suspensión del voto que pesa sobre los más de 163.000 nacionalizados al amparo de la Instrucción de Justicia.

En otra resolución conocida este lunes, los magistrados vuelven a enfatizar la "necesidad" de "preservar el interés general de la existencia de un censo electoral limpio de toda sospecha de irregularidad en su conformación, como presupuesto indispensable para la celebración de un proceso electoral democrático como es el español, caracterizado por la transparencia ajustada a Derecho de la lista de electores inscritos en el censo"

La Sala subraya que su objetivo "no es otro que el de preservar, precisamente, el mandato legal establecido" en la Ley de Memoria Democrática y garantizar que los descendientes de aquellos españoles tuvieron que exiliarse durante la etapa franquista "puedan ejercitar su derecho al voto en libertad, pero en las condiciones y con los límites que la voluntad del pueblo español, manifestada a través de sus representantes legítimos elegidos libre y democráticamente en las Cortes Generales, quedó expresada" en esa Ley.

Explica que, conforme va tramitándose el procedimiento, se advierte "de modo cada vez más intenso" la existencia de unos "indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia en la configuración del CERA" con la incorporación a este censo de las personas que lograron la nacionalidad gracias a una Instrucción que “no parece ajustarse" al texto, contenido y alcance de la norma legal que interpretaba (la ley de Memoria Democrática".

Según los daos aportados por la propia Abogacía del Estado, fueron un total de 163.355 personas las que adquirieron la nacionalidad española por esa vía.

De ellas, únicamente 901 lo fueron por aplicación directa de lo establecido en la Ley (acreditación del exilio político de sus ascendientes). El resto, que es "la gran mayoría de aquel número importante de personas", ha adquirido la nacionalidad española por la presunción de exilio establecida en la Instrucción.

Por ejemplo, en el Consulado General de España en Buenos Aires fueron nacionalizadas 17.775 personas. Según la certifiación el cónsul, “ningún expediente incluyó prueba de exilio”.

Esta "extraordinaria cifra" de más de 163.000 personas nacionalizadas en virtud de la Instrucción "acrecienta aún más los indicios racionales de una presunta irregularidad en la conformación del CERA" y "fortalecen las razones que llevaron a esta Sala a acordar, en su momento, la suspensión cautelar" del derecho al voto.

"En una democracia", afirma el Supremo, la relación de los electores con derecho a voto que componen el censo electoral debe incluir "única y exclusivamente a los que cumplen los requisitos legales para estarlo".

Afectación al resultado

"Esta Sala no puede dejar de lado el control y supervisión judicial de la legalidad de los instrumentos creados por la normativa electoral para la correcta celebración de un proceso electoral", aceptando que el derecho de sufragio "deba ser ejercido de cualquier modo".

Las personas nacionalizadas gracias a la Instrucción "aparecen distribuidas en todo el territorio nacional y formando parte de las diferentes circunscripciones electorales territoriales".

Ello, teniendo en cuenta "el origen y el procedimiento por el que han ingresado en el CERA, constituye "un riesgo serio y fundado de que, de permitirse su participación en el proceso electoral, realizando el acto de la votación, puedan presuntamente afectar no sólo a la limpieza y transparencia del proceso electoral en curso, sino también y lo que es más relevante al propio resultado de las elecciones".

"Debe, pues, primar el interés general de preservar el CERA de todo atisbo de irregularidad en su conformación, frente al derecho individual de sufragio de las personas" inscritas en el censo en virtud de la Instrucción del Ministerio de Justicia, indica.