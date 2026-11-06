Pedraz cita 5 días antes del 29-N a Cintia Rocho, a quien la red de Leire Díez planteó "eliminar" a la juez del 'caso David Sánchez'

Pedraz ha solicitado a la instructora la documentación sobre los intentos de personación del exjuez Sáenz de Tejada y su entorno para recusarla.

La citación judicial se producirá solo cinco días antes de la celebración de las elecciones generales del 29-N.

Rocho declaró ante la Guardia Civil que el exjuez Luis Sáenz de Tejada le planteó "eliminar" a Beatriz Biedma, instructora del 'caso David Sánchez'.

El juez Santiago Pedraz ha citado como testigo a Cintia Rocho para el próximo 24 de noviembre en el marco de la investigación a la 'trama Leire'.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, ha citado como testigo a Cintia Rocho.

Esta mujer, matriarca del clan pacense de Los Rocho, aseguró que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada se puso en contacto con ella y le planteó "eliminar" a Beatriz Biedma, la instructora que, por entonces, investigaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pedraz, quien investiga las supuestas maniobras de la llamada trama Leire orientadas a boicotear causas judiciales incómodas para el PSOE y el Ejecutivo, tomará declaración a Rocho el próximo 24 de noviembre.

Es decir, será interrogada sólo cinco días antes de las próximas elecciones generales, que se celebran el 29-N.

Ante la Guardia Civil, Cintia Rocho declaró que Sáenz de Tejada, a través de un perfil en redes sociales, le propuso atacar a Biedma, lo cual ella rechazó.

El apodo de Rocho, La Celsa, aparece anotado en las agendas de Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, y con quien Sáenz de Tejada se coordinó para denunciar a Biedma.

De hecho, este exmagistrado, expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por malos tratos a su mujer, trató de personarse en el caso David Sánchez para recusar a Biedma.

No lo logró y, tras ello, intentó que se personase su propia hermana.

De hecho, en la resolución de este viernes, Pedraz también pide al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz —del que es titular Biedma— la documentación relativa a estos intentos de personación.

Además de denunciarla, el exjuez Sáenz de Tejada, a través de su canal de YouTube, criticó duramente e insultó a la instructora del caso David Sánchez, por el que el hermano de Pedro Sánchez acabaría siendo condenado a nueve años de inhabilitación.

Pedraz ya analiza el contenido de unos cien vídeos subidos por el exjuez a su canal.

Cuando declaró como perjudicada en la Audiencia Nacional, Biedma relató que sintió "angustia" mientras instruía el también apodado como caso Hermanísimo y relató que ella y sus hijas sufrieron seguimientos y vigilancias.

Aseguró, no obstante, que no conoce, salvo por la prensa, a Leire Díez, la fontanera del PSOE.

En su resolución de este viernes, Pedraz también ordena que se identifique a la persona detrás del perfil de Facebook que contactó con Cintia Rocho. En su declaración ante la Guardia Civil, La Celsa sí señaló que, aunque usase un nombre falso, realmente era Sáenz de Tejada quien le propuso "eliminar" a Biedma.

"La Biedma es un puto grano en el culo, hay que eliminarla. A palos aprende el burro", asegura que éste le planteó.

Por su parte, Sáenz de Tejada negó, en su declaración como investigado en la Audiencia Nacional, estas acusaciones.

Ahora bien, a preguntas de EL ESPAÑOL, no quiso explicar qué interés concreto tenía en boicotear el caso David Sánchez, al alimón con Leire Díez, y qué pretendía con su intento de personación.