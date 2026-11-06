El juez investiga a Andrea, pareja de Ábalos, por blanqueo de comisiones de contratos de Adif con la compra de su piso

De la Torre fue detenida y puesta en libertad en una operación de la UCO donde también fue arrestado el exchófer de Pedro Sánchez, Cristian Corvillo, junto a otras cuatro personas.

Conversaciones halladas por la UCO revelan que Ábalos y su asesor Koldo García hicieron gestiones ante entidades bancarias para solicitar un préstamo destinado a la adquisición de la propiedad.

La Guardia Civil sospecha que parte de las comisiones irregulares se utilizaron para la compra de un inmueble y plaza de garaje en el distrito de Vallecas, Madrid.

La Audiencia Nacional investiga a Andrea de la Torre, pareja de José Luis Ábalos, por presunto blanqueo de fondos relacionados con comisiones por contratos de Adif.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga por un presunto delito de blanqueo de fondos a Andrea de la Torre, actual pareja del exministro de Transportes y exnúmero dos del PSOE José Luis Ábalos, detenida ayer e interrogada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

De la Torre, que se negó a declarar y fue puesta en libertad por la tarde, mantiene una relación personal con Ábalos "desde al menos diciembre de 2020", según la UCO.

La mujer fue detenida en la casa propiedad de Ábalos en Valencia, donde reside. Este inmueble ya fue objeto de un primer registro en junio de 2025 en busca de pruebas sobre el enriquecimiento ilícito del exministro con comisiones presuntamente pagadas por empresas a cambio de contratos de Carreteras y Adif.

En aquel momento, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente investigaba la adjudicación de cinco contratos de Adif (en Sant Feliu, Murcia, Monforte, Asturias) por un importe total de 686 millones de euros.

El procedimiento fue remitido a la Audiencia Nacional el pasado febrero, una vez que Ábalos renunció a su escaño en el Congreso y perdió el aforamiento.

El exministro de Transportes se encuentra actualmente en prisión tras ser condenado a 24 años de cárcel por delitos de corrupción el 22 de junio último.

Esa última operación de la UCO autorizada ayer por Moreno se refiere a otros contratos de Adif-Alta Velocidad por cuya adjudicación también se habrían pagado comisiones.

Fuentes de la investigación mencionan la presunta implicación de Acciona y Azvi, entre otras empresas. Azvi fue registrada también ayer por la UCO, que intervino numerosa documentación.

Durante la operación se requisaron decenas de contratos en la sede de Adif y en las constructoras sevillanas Azvi y Deplan Works.

Las mismas fuentes indicaron que se han encontrado indicios de que una parte de esas comisiones fue 'blanqueada' a través de la compra de un inmueble en Madrid para Andrea de la Torre, que ayer fue detenida y puesta en libertad al igual que el exchófer de Pedro Sánchez Cristian Corvillo y otras cuatro personas en esta operación ligada al caso Koldo.

Este inmueble ya estaba en el punto de mira de los investigadores desde hace más de un año. En marzo de 2025, un informe de la UCO reveló que Ábalos se interesó en 2023 por la concesión de una hipoteca para De la Torre "destinada a la adquisición de un inmueble".

La UCO se basaba en conversaciones de WhatsApp entre el exdirigente socialista y su entonces asesor, Koldo García. En ese intercambio de mensajes, fechados el 29 de noviembre de 2023, se observa cómo este último, a instancias de Ábalos, "está realizando gestiones con alguna entidad financiera para conseguir un préstamo de 130.000 euros para Andrea".

Los mensajes

Según la UCO, "bajo el paraguas de la relación entre Ábalos y Andrea de la Torre, se han localizado mensajes de la aplicación de mensajería de WhatsApp donde Ábalos solicita a Koldo ingresos de fondos con destino a las cuentas bancarias de Andrea".

En este contexto, cuando el gestor bancario le preguntaba a Koldo por un punto de contacto para abordar asuntos relativos a la "tasación y demás", Ábalos se "erigió como interlocutor válido".

El informe destacaba que, cinco meses después de esa conversación, el 19 de abril de 2024, Andrea de la Torre adquirió dos inmuebles en el distrito madrileño de Vallecas por un total de 125.000 euros.

"Se trata de un local de uso industrial y una plaza de aparcamiento ubicada en la planta -1 del mismo inmueble", según el informe policial.

De la Torre es la segunda pareja investigada en el caso Koldo después de Jésica Rodríguez, a quien Ábalos colocó en Ineco y Tragsatec sin que ella trabajara ni un solo día, según admitió ella misma durante su testifical en el juicio contra Ábalos celebrado en el Tribunal Supremo.

Jésica, citada a declarar por el juez Moreno como investigada el pasado 20 de julio, se acogió a su derecho a guardar silencio.