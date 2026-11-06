La invasión de Ceuta fue mucho peor de lo que dijo el Gobierno: la Guardia Civil cifra en 88.146 sólo los marroquíes retornados

La magnitud de la avalancha masiva es mayor de la estimada, mientras miles de inmigrantes ilegales aún permanecen en la ciudad autónoma.

El documento ha sido enviado a la juez María Tardón, encargada de investigar las causas y consecuencias del suceso.

Los datos de la Benemérita contradicen las cifras del Gobierno central, que había limitado las entradas a unas 72.000 personas.

Un informe de la Guardia Civil eleva a 88.146 los marroquíes retornados tras la invasión de Ceuta.

La Guardia Civil cifra en 88.146 las personas que, tras la invasión de Ceuta, han vuelto a Marruecos, país de procedencia de la mayor parte de ellos.

Así consta en un informe firmado por la Benemérita y enviado a la juez María Tardón, quien investiga las causas y consecuencias de dicho episodio, ocurrido a finales del pasado julio.

Las cifras aportadas por la Guardia Civil, por tanto, ponen en cuestión los datos que, desde entonces, ha ido haciendo públicos el Gobierno central, que limitó a unas 72.000 las entradas durante la avalancha masiva.

Fragmento del informe de la Guardia Civil. EE

Cuando aún permanecen miles de inmigrantes ilegales en la ciudad autónoma, la Guardia Civil cifra, en un informe del pasado 27 de octubre, en más de 88.000 los retornos, lo que aporta una magnitud mayor a la avalancha.

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