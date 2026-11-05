La Policía identifica a un alto mando policial marroquí "dando directrices" a migrantes y "señalando" adónde debían ir

La Policía ubica a ambos mandos en el rango más alto de la cadena operativa marroquí y continúa analizando el material para identificar a más colaboradores.

El informe remitido a la Audiencia Nacional incluye vídeos donde se ve a los mandos e instructores dando directrices e indicando a los migrantes hacia dónde dirigirse.

Los identificados son Mohamed El Oualidi, prefecto de Policía de Tetuán, y Abdel Fattah El Sayed El Radi, supervisor general en la zona de M'diq-Fnideq.

La Comisaría General de Información ha identificado a dos altos mandos policiales marroquíes en la frontera durante la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

La Comisaría General de Información ha enviado a la juez de la Audiencia Nacional un informe en el que identifica a dos altos mandos policiales marroquíes en la zona de Fnideq-Castillejos el 30 de julio pasado, durante la entrada masiva de unos 80.000 migrantes a Ceuta

Se trata del Prefecto de Policía de la región de Tetuán, Mohamed El Oualidi, y del supervisor General de M´diq-Fnideq (Rincón – Castillejos), Abdel Fattah El Sayed El Radi. Ambos ostentan la dirección y supervisión de las actuaciones de los miembros de la DGSN -Dirección General de Seguridad Nacional- y de las Fuerzas Auxiliares marroquíes en la región.

La Comisaría General de Información ha localizado 73 videos de lo que ocurría en la zona marroquí durante estos incidentes. En cinco de los cuales aparecen ambos mandos marroquíes.

Estas grabaciones se ubican en el entorno del paso fronterizo Bab Sebta, en Fnideq (Marruecos), próximo a la frontera terrestre con España del Tarajal (Ceuta)..

Es la zona en la que ambos identificados desarrollan su actividad como altos cargos de la administración pública encargados de la coordinación y dirección de los planes de seguridad, el control fronterizo y el orden público en la demarcación de M´diq-Fnideq (Rincón – Castillejos).

En uno de los videos, de 16 segundos de duración y publicado el 30 de julio a las 23:09 horas (UTC+2) por el medio de comunicación marroquí Al Maghreb Press, se observa a Mohammed El Oualidi, Jefe de Policía de la Prefectura de Tetuán, vistiendo uniforme de la Dirección General de Seguridad, un traje chaqueta de color azul marino con una línea azul más claro en el pantalón.

El video está grabado junto a la valla fronteriza, coronada con una concertina, en la región marroquí de Castillejos.

Durante la secuencia se observa a Mohammed El Oualidi "impartiendo directrices a varios inmigrantes gesticulando con el brazo derecho y señalando la dirección hacia la que deben dirigirse", describe el informe enviado a la instructora de la Audiencia Nacional.

En segundo plano se observa a cuatro individuos vistiendo uniforme de la Dirección de General de Seguridad Nacional marroquí.

Tres de ellos llevan el uniforme propio de la policía nacional de Marruecos (pantalón de trabajo, polo de manga larga y gorra azul oscuro) y el cuarto porta casco táctico y escudo de las unidades antidisturbios.

Los tres policías nacionales marroquíes aparecen dando indicaciones con los brazos a un grupo de inmigrantes (mujeres y menores) de hacia donde deben dirigirse.

El video finaliza con Mohamed El Oualidi, caminando por el puesto fronterizo del Bab Sebta en el lado marroquí. Va acompañado por dos varones que le siguen unos pasos por detrás.

Uno de ellos, calvo y con bigote prominente, que viste pantalón vaquero, deportivas y un polo negro, es Abdel Fattah El Sayed El Radi, supervisor general de M´diq-Fnideq.

Esta persona fue señalada como agente dinamizador en el informe emitido por el CENIF adelantado por EL ESPAÑOL que determinó la apertura de la investigación por parte de la magistrada Tardón.

El Sayed también aparece en numerosos videos en las inmediaciones de la frontera con Ceuta durante la entrada masiva de inmigrantes.

En algunos acompaña a Mohammed El Oualidi, Jefe de Policía de la Prefectura de Tetuán. Actualmente, ostenta el cargo de Supervisor General de M´diq-Fnideq.

El Sayed, a la izquierda, acompañando a El Oualidi en uno de los videos que aparecen en el informe policial./ E.E.

El Sayed El Radi cuenta con una larga trayectoria como miembro de la seguridad marroquí que le ha llevado a liderar "operaciones clave en el norte del país", afirma la Comisaría General de Información.

Antes de asumir la jefatura de seguridad en Mdiq-Fnideq en 2017, estuvo al frente del dispositivo policial en Larache .

Por su parte, Mohamed El Oualidi es descrito como "un destacado alto cargo de la seguridad pública en Marruecos", conocido principalmente por su extensa labor en la Dirección General de la Seguridad Nacional y por su rol como jefe de policía de la Prefectura ('wali' de seguridad) de la región de Tetuán, cargo que ocupa actualmente.

Este mando ha sido identificado en numerosos videos publicados en relación con los días del asalto masivo de inmigrantes en las inmediaciones de la frontera de Fnideq (Marruecos).

De acuerdo con el informe, tanto El Oualidi como El Sayed El Radi están situados "dentro del rango más alto en la cadena de mando operativa del dispositivo de seguridad desplegado por las autoridades marroquíes" durante los días que tuvo lugar el asalto masivo de inmigrantes a la Ciudad Autónoma de Ceuta.

La Comisaría General informa a Tardón de que continúa analizando el material disponible "con el fin de conocer el rol desempeñado por los identificados en los hechos investigados, así como lograr la identidad del resto de colaboradores que intervienen en los videos y su estructura de mando".