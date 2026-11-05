La UCO detiene al exchófer de Sánchez y registra la casa de Ábalos en Valencia en una nueva operación del 'caso Koldo'

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LO ESENCIAL Las claves La UCO ha detenido a Cristian Corvillo, exchófer de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017, por su vinculación con la trama del 'caso Koldo'. Los agentes han registrado la vivienda del exministro José Luis Ábalos en Valencia en el marco de una investigación por un presunto delito de blanqueo. La operación se despliega en varias ciudades como Madrid, Córdoba y Sevilla, e incluye requerimientos de información en la sede de la empresa pública Adif. Las actuaciones forman parte de una nueva pieza separada y secreta abierta por el juez Ismael Moreno a raíz de un informe de la Guardia Civil.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este jueves a Cristian Corvillo, exchófer de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017.

Corvillo fue investigado por la Guardia Civil en 2024 debido a sus vínculos personales y profesionales con la trama de Koldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021.

La detención se ha registrado en el marco de una operación relacionada con la apertura de una pieza separada y secreta del caso Koldo en la Audiencia Nacional.

La UCO también ha registrado la casa del exministro José Luis Ábalos en Valencia y estarían investigando un posible delito de blanqueo.

Durante las pesquisas, los agentes han interrogado, en presencia de un abogado, a Andrea de la Torre, pareja de Ábalos que se encontraba en la casa del exministro de Transportes, quien está en prisión cumpliendo la pena de 24 años impuesta por el Tribunal Supremo.

Pedro Sánchez y Cristian Corvillo, dentro de un círculo, en un mitin de las primarias del PSOE en 2017 celebrado en Córdoba. .

El operativo se ha desplegado en otros puntos de la geografía española: en ciudades como Córdoba, Madrid y Sevilla. Los agentes de la UCO se han presentado en la sede de la empresa pública Adif para solicitar información relacionada con la nueva pieza separada abierta por el juez Ismael Moreno.

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, una empresa de Rubén Corvillo (hermano de Cristian), Gestión de Proyectos Integrales y Servicios Profesionales SL, pagó a Víctor de Aldama el aval necesario para formalizar la cesión gratuita concedida por el alcalde de San Roque y diputado del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, de dos inmuebles municipales.

Los hermanos Corvillo tienen una larga trayectoria en el PSOE desde comienzos del siglo XXI. Según relatan antiguos miembros del PSOE de Córdoba, Cristian fue "el Koldo en Andalucía" para Pedro Sánchez en las primarias contra Susana Díaz en 2017.

En estas diligencias también participa la Fiscalía Anticorrupción y se producen después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, acordara este miércoles la apertura de una nueva pieza después de recibir un informe de la UCO, según informa Europa Press.

El instructor indaga en el marco del 'caso Koldo' en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen al caso las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La rama de las mascarillas fue parcialmente juzgada por el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo de los acusados al exministro Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama debido a la condición de diputado aforado que tenía el extitular de Transportes cuando fue procesado.

El alto tribunal condenó a los tres a penas de cárcel -Ábalos a 24 años, Koldo a 19 y Aldama a cuatro-, aunque permitió al empresario y comisionista no entrar en prisión por su colaboración con la justicia y con la condición de que no vuelva a delinquir.

Moreno también investiga en la causa presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una pieza que también está secreta.