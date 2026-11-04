El TS requiere al exministro socialista Ábalos, Koldo García y Aldama al pago de 647.000 € por sus delitos de corrupción

El Supremo advierte de que embargará los bienes de los condenados si no realizan el abono, mientras fija los límites de prisión para Ábalos y Koldo García.

Ábalos y Koldo García deberán indemnizar a las empresas públicas INECO y Tragsatec por la contratación irregular de la expareja del exministro.

A los condenados se les reclama de forma solidaria el decomiso de 430.298 euros correspondientes a las ganancias y comisiones ilícitas obtenidas por la organización criminal.

El Tribunal Supremo exige a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama el pago de 647.000 euros en multas, decomisos e indemnizaciones en un plazo de 15 días.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado hoy la ejecución de las responsabilidades pecuniarias derivadas de la condena por delitos de corrupción dictada contra José Luis Ábalos, exdirigente del PSOE y exministro de Transportes; su asistente Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

El alto tribunal condenó el pasado junio a la antigua mano derecha de Pedro Sánchez a 24 años de cárcel por constituir una organización criminal que cometió delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Entre otros delitos, Ábalos se lucró con comisiones ilícitas por la adjudicación de contratos de mascarillas en la peor fase de la pandemia de la Covid-19.

La apertura de la ejecutoria de la sentencia incluye el requerimiento a los condenados para el pago en 15 días de multas, el decomiso de las cantidades provenientes del delito de cohecho y el abono en ese mismo plazo de las indemnizaciones a INECO y Tragsatec, que contrataron ilícitamente a la entonces amante de Ábalos, Jessica Rodríguez, por un importe total de 647.000 euros.

La Sala les advierte de que, de no proceder en dos semanas al abono de las multas e indemnizaciones debidas, se iniciará la vía de apremio, con la localización y embargo de los bienes de los condenados.

En concreto, a José Luis Ábalos se le requiere el pago de multas por 52.500 euros, a Koldo García Izaguirre, 45.750 euros; y a Aldama, 75.000 euros.

Los tres son requeridos también para el pago del decomiso de las cantidades provenientes del delito de cohecho.

La Sala indica que la sentencia ha cifrado los beneficios en 430.298 euros, cantidad en la que se han beneficiado los tres condenados y que repartía Aldama.

Por ello, el Supremo establece una responsabilidad solidaria respecto al objeto del comiso entre los condenados hasta cubrir la totalidad de las ganancias obtenidas por el grupo criminal.

La resolución requiere, además, a Ábalos y García Izaguirre a que indemnicen conjunta y solidariamente, en concepto de responsabilidad civil, a Ineco en la cantidad de 34.450 euros, y a Tragsatec en la cantidad de 9.500,54 euros.

Transcurrido el plazo de 15 días sin el pago, se procederá por la vía de apremio en el caso de las multas y las indemnizaciones. En cuanto al pago del decomiso, se encomienda a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) la gestión y realización de las cantidades decomisadas.

Por otro lado, se acuerda practicar las correspondientes liquidaciones de condena de las penas privativas de libertad de José Luis Ábalos Meco y Koldo García Izaguirre, con la prevención del tiempo de cumplimiento máximo establecido en la sentencia: un máximo de 16 años y seis meses en el caso de Ábalos y de 15 años en el de Koldo García.

En cuanto a Víctor de Aldama, se le requiere para que comparezca semestralmente ante el Tribunal Supremo para informar de sus actividades laborales, mercantiles o empresariales con el fin de comprobar su adecuación al ordenamiento jurídico.

La Sala da Aldama un plazo de 15 días para que ratifique el consentimiento a la realización de un año de trabajos en beneficio de la comunidad. Condiciones ambas directamente vinculadas a la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas este empresario, que fue condenado a cuatro años y medio de prisión gracias a su colaboración en la investigación judicial.