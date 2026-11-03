La juez del 'caso Hermanísimo' esgrime el 'wasap' en que Leire admite que el boicot a esa causa buscaba proteger "al presidente"

La defensa de Biedma ha pedido al juez Santiago Pedraz que tome declaración a Cintia Rocho para aclarar los supuestos contactos para eliminar a la instructora o su procedimiento.

La UCO señala que la trama de Leire Díez se sirvió de Sáenz de Tejada con el objetivo común de desestabilizar el proceso judicial que afectaba a David Sánchez.

El exjuez Luis Sáenz de Tejada intentó personarse para recusar a Biedma, interpuso denuncias contra la magistrada revisadas por Díez y difundió ataques contra ella en redes sociales.

La juez Beatriz Biedma ha destacado ante la Audiencia Nacional un mensaje de WhatsApp donde Leire Díez admitía que las maniobras contra la causa del hermano de Pedro Sánchez tenían como prioridad al presidente.

La juez Beatriz Biedma, quien mandó a juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, ha subrayado, en un escrito enviado a la Audiencia Nacional, un mensaje de WhatsApp en el que Leire Díez, la fontanera del PSOE, admitía que las maniobras que desplegó contra dicho procedimiento judicial tenían como "prioridad" al "presidente".

En el llamado caso Leire, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a Díez y a otras personas por su supuesto boicot a las causas penales incómodas para el Gobierno y el Partido Socialista.

Uno de estos procedimientos, en efecto, fue el que instruyó Biedma y por el que acabó siendo juzgado el músico David Sánchez, quien fue condenado a nueve años de inhabilitación.

Durante la instrucción de la causa, la magistrada fue objeto de ataques de la llamada trama Leire.

Otro de los investigados por Pedraz, el exjuez Luis Sáenz de Tejada, trató de personarse en el llamado caso Hermanísimo para recusar a Biedma, con nulo éxito. También empezó a colgar vídeos en su canal de YouTube que atacaban a la magistrada, a la que denominaba "mentirosilla" o "vulneradora de derechos fundamentales".

En uno de esos clips, Sáenz de Tejada menciona que conoce a qué colegio de Badajoz van las hijas de la jueza.

Este exjuez —expulsado de la carrera en 2019, tras ser condenado por malos tratos a su mujer— formaba parte del chat grupal de WhatsApp en el que Leire explicó que su "prioridad" en "todo esto" era "el presidente", una posible alusión al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Dicho wasap ya estaba incluido en uno de los informes que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil envió a Pedraz. Y en ese dosier, la UCO ya subrayaba que la llamada trama Leire "se habría servido" de Sáenz de Tejada con la "finalidad común" de "desestabilizar el proceso judicial que afectaba al hermano del presidente [Sánchez]".

En su escrito, la defensa de Biedma —ejercida por su hermana, que es abogada— insiste en encuadrar a este exmagistrado en la llamada trama Leire.

No sólo intentó personarse él en el caso Hermanísimo para, después, tratar de recusar a Biedma por enemistad, ya que la juez intervino en el procedimiento de malos tratos que acabó costándole la expulsión de la carrera.

Una vez este plan fracasó, Sáenz de Tejada trató de que se personase en la causa su propia hermana, sin éxito alguno.

También presentó ante la Fiscalía denuncias contra Biedma, de las que Leire Díez tenía conocimiento previo. De hecho, la fontanera las revisó antes de que se interpusiesen y dio parte de las mismas a Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del PSOE.

En las agendas de la fontanera figuran, a su vez, algunas alusiones a Sáenz de Tejada, así como un detallado plan para "destruir" el caso David Sánchez.

Por otro lado, Sáenz de Tejada habría contactado con Cintia Rocho, la matriarca de un clan de Badajoz, a la que habría planteado la posibilidad de "eliminar" a Biedma.

Cuando el exmagistrado declaró ante el juez Pedraz negó ser él quien se esconde tras el perfil de Facebook que chateó con Rocho. En declaraciones a los medios, sí admitió que su intención era "eliminar" el procedimiento, y no hacer daño físico a la instructora.

En su escrito, la defensa de Biedma vuelve a solicitar a Pedraz que cite a declarar como testigo a Cintia Rocho y que investigue quién está realmente detrás de dicho perfil de Facebook.

En las agendas de Leire, de hecho, también figura una anotación que aludiría a Beatriz Biedma y al apodo de Rocho: "Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano".

Díez, no obstante, defiende que la instructora del caso David Sánchez no es la única magistrada en la capital pacense y que la anotación no refiere a ella.