El exfiscal general García Ortiz deberá pagar 39.000 euros a la pareja de Ayuso por gastos de defensa, la mitad de lo que pidió

El informe del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares avaló la minuta del letrado de la acusación particular por considerarla ajustada a las circunstancias del proceso.

La resolución rechaza que la causa careciera de complejidad, destacando su relevancia institucional, el elevado volumen de actuaciones y la intensa dedicación profesional requerida.

La cifra fijada por la letrada de la Administración de Justicia reduce a la mitad lo solicitado por la pareja de Ayuso y desestima la propuesta de la Abogacía del Estado de limitarlo a 4.240 euros.

Álvaro García Ortiz deberá abonar 39.009 euros a Alberto González Amador por los honorarios de su abogado y procuradora en el juicio del Tribunal Supremo.

El fiscal de Sala Álvaro García Ortiz deberá abonar 39.009 euros al empresario Alberto González Amador por los honorarios del abogado y la procuradora que intervinieron en defensa de sus intereses en el juicio al exfiscal general. Álvaro García Ortiz fue condenado en 2025 por la Sala Penal del Tribunal Supremo a una multa de 7.200 euros, su inhabilitación como fiscal general durante dos años y una indemnización de 10.000 euros por revelar datos tributarios confidenciales de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

También fue condenado a pagar las costas de la acusación particular, que dirigió el letrado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos. La letrada de la Administración de Justicia (LAJ) en la Sala Penal del Supremo ha establecido en 38.508,2 euros la minuta del abogado y en 501,22 los derechos de la procuradora en un decreto conocido este martes y que es recurrible ante la Sala.

La cuantía fijada para las costas es la mitad de lo que González Amador reclamaba. Tanto el fiscal como la Abogacía del Estado, que defendió a García Ortiz y valoró las costas en 4.240 euros, impugnaron esa tasación y la LAJ estimó en parte esos recursos.

El decreto notificado hoy no tiene por finalidad "efectuar una nueva tasación de los honorarios profesionales ni en sustituir el criterio del letrado minutante por el de la parte condenada en costas", explica la LAJ, sino determinar "si los honorarios incluidos en la tasación resultan manifiestamente desproporcionados en atención a las circunstancias concurrentes".

La doctrina del Tribunal Supremo, recuerda, declara que la apreciación del carácter excesivo de una minuta exige constatar una desproporción "notoria y patente" entre la retribución pretendida y la entidad efectiva de la actividad profesional desarrollada, "sin que sea suficiente la mera discrepancia de la parte obligada al pago respecto de la valoración económica efectuada por el profesional actuante".

"Lo trascendente no es determinar si pudiera haberse formulado una minuta inferior, sino comprobar si concurre una desproporción manifiesta que justifique la corrección de la tasación practicada, circunstancia que no resulta acreditada en el presente caso", afirma.

La LAJ rechaza la tesis del fiscal y de la Abogacía del Estado de que la causa contra García Ortiz no era de especial complejidad.

Este proceso ha tenido una "singular relevancia institucional y procesal, un elevado volumen de actuaciones, numerosas incidencias durante la instrucción y el enjuiciamiento, una pluralidad de partes personadas y una notable actividad impugnatoria, circunstancias todas ellas objetivamente acreditadas en las actuaciones y que justifican una dedicación profesional especialmente intensa", aprecia la Letrada de la Administración de Justicia.

También rechaza que el letrado de la acusación particular no deba incluir en su minuta los recursos o peticiones de diligencias no estimados.

Para la LAJ, "la eventual desestimación de concretas solicitudes procesales no determina por sí misma la improcedencia de los honorarios correspondientes al trabajo profesional efectivamente realizado para su formulación. No se aprecia, por tanto, exceso notorio que justifique la reducción interesada".

El argumento sobre la desproporción entre la indemnización reconocida a González Amador (10.000 euros) y las costas minutadas tampoco es acogido.

Las costas procesales "no vienen determinadas exclusivamente por la cuantía económica finalmente reconocida en sentencia, especialmente en el proceso penal, donde la actividad profesional desarrollada presenta autonomía valorativa respecto de la indemnización fijada", señala.

La LAJ alude al informe sobre las costas de este proceso que solicitó al Consejo General de la Abogacía y que éste encomendó al Colegio de Abogados de Alcalá de Henares.

Esta institución estimó ajustada la minuta de honorarios de Rodríguez Ramos.

"Aunque dicho dictamen tampoco posee carácter vinculante, la jurisprudencia del Tribunal Supremo le atribuye una especial relevancia por tratarse del parecer técnico del órgano profesional específicamente llamado por la ley a auxiliar al órgano decisor en la resolución de este tipo de incidentes", destaca la LAJ, que no aprecia elementos objetivos que permitan concluir que la valoración efectuada por el Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares sea "arbitraria, errónea o manifiestamente apartada de las circunstancias del caso".