El Supremo afea a Bolaños sus descalificaciones al juez que imputó a Begoña: "Exceden de los límites de la crítica"

El auto, redactado por el magistrado Manuel Marchena, justifica el ensanchamiento de la libertad de expresión al tratarse de un asunto con dimensión política.

Manos Limpias acusaba al ministro de un delito de calumnias al haber insinuado una posible prevaricación del magistrado que investigó a Begoña Gómez.

La Sala Penal señala que las declaraciones de Bolaños "exceden los límites de la saludable crítica", pero las enmarca dentro del ejercicio de la libertad de expresión.

El Tribunal Supremo ha archivado la querella de Manos Limpias contra el ministro Félix Bolaños por sus descalificaciones al juez Juan Carlos Peinado.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha archivado de plano la querella que el sindicato Manos Limpias interpuso contra el ministro de Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por sus descalificaciones a Juan Carlos Peinado, el juez (ya jubilado) que ha sentado en el banquillo a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción.

Aunque el titular de Justicia ha criticado reiteradamente a Peinado, contra quien interpuso también denuncias disciplinarias ante el Consejo General del Poder Judicial, fueron unas declaraciones realizadas el 13 de abril pasado el objeto de la querella.

Ese día, Peinado dio por concluida la investigación a Begoña Gómez y acordó que fuera juzgada por un Jurado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios privados, tráfico de influencias y apropiación indebida en relación con la co-dirección de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid. Una actividad que, según el instructor, consiguió haciéndose valer de su condición de esposa del presidente del Gobierno.

Bolaños manifestó que la decisión de Peinado "avergüenza a muchos magistrados, jueces y ciudadanos".

Acusó al juez de hacer un "daño irreparable" a la Justicia: "El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que en muchos aspectos será irreparable", dijo.

El ministro añadió que "un tribunal independiente e imparcial tomará sin duda decisiones conforme a derecho. Se va a revocar", aseguró.

Cuando le preguntaron si Peinado podría haber cometido prevaricación, el ministro respondió que "pueden imaginar" cuál es su opinión.

Lejos quedan los tiempos en los que el titular de Justicia rechazaba las descalificaciones de Junts a los jueces. "Es intolerable desde el punto de vista democrático que se señale a jueces con nombres y apellidos", decía Bolaños en diciembre de 2023.

En todo caso, el ministro se equivocó en su pronóstico sobre el caso de Begoña Gómez. El pasado 13 de julio, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que la esposa de Pedro Sánchez debe ser juzgada por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Ratificó, así, en lo nuclear la decisión de Peinado, si bien retiró los cargos de apropiación indebida y corrupción en los negocios.

"Los límites de la crítica"

En una resolución conocida este viernes con ponencia de Manuel Marchena, la Sala Penal del Tribunal Supremo descarta que las declaraciones de Bolaños sobre Peinado constituyan un delito de calumnia, entre otros.

Según los querellantes, ello sería así al haber imputado al juez la condición de prevaricador.

La Sala recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional en el sentido de que el reconocimiento en la Carta Magna de las libertades de expresión y de información ha modificado la forma de afrontar el enjuiciamiento de los delitos contra el honor, al no ser suficiente el criterio subjetivo del animus iniuriandi tradicionalmente utilizado.

A partir de la Constitución, la acción penal no puede prosperar si las libertades de información y expresión operan como causas excluyentes de la antijuridicidad.

"Es así", dice la resolución redactada por Marchena, "por mandato de la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como ha de resolverse el conflicto entre la severidad de unos vocablos que exceden de los límites propios de la saludable crítica a las resoluciones judiciales y la honorabilidad personal e institucional del magistrado a quien van dirigidas".

"No existe imputación calumniosa en la medida en que el ejercicio de la libertad de expresión ensancha su ámbito de legitimidad cuando la opinión se refiere a un tema que, por una u otra razón, ha adquirido una dimensión política", concluye.