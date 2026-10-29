Un policía responsabiliza ante la juez al delegado del Gobierno de no cerrar un paso fronterizo de Ceuta durante la invasión

Un segundo policía testificó haber detectado una presencia inusual de embarcaciones marroquíes y decenas de nadadores en las horas previas al inicio de la avalancha.

El testigo reveló fallos en la red móvil que le hicieron sospechar de un posible ataque a las telecomunicaciones, y afirmó conservar los mensajes de WhatsApp que respaldan su versión.

El agente denunció la permisividad de las fuerzas marroquíes, señalando que agentes y militares encauzaban a los migrantes hacia el espigón e incluso formaron cadenas humanas.

Un subinspector de Policía declaró ante la juez que su superior le ordenó actuar con normalidad durante la entrada masiva en Ceuta mientras la Delegación del Gobierno no decidiera cerrar el paso fronterizo.

Un policía, subinspector de Fronteras español, declaró este miércoles en la Audiencia Nacional que un mando superior le ordenó actuar "normal" mientras la Delegación del Gobierno no acordase el cierre de un paso fronterizo entre Ceuta y Marruecos, lo que nunca se produjo.

Así lo relató este agente ante la juez María Tardón, quien investiga las causas y las consecuencias de la avalancha, de más de 72.000 personas, que sufrió la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio.

La mayor parte de ellas penetraron en Ceuta por la zona de la playa y el espigón, tras atravesar una verja que es competencia de la Guardia Civil y que un teniente coronel de la Benemérita ordenó dejar abierta.

Unos metros más adelante, se encuentra ya el puesto fronterizo del que se encargaba el testigo.

En ese punto, al inicio de la invasión, el tráfico era el regular. En esos momentos se estaba produciendo la OPE (Operación Paso del Estrecho).

Ahora bien, ante la posterior avalancha de migrantes, el testigo consultó a un superior si debían clausurar el puesto fronterizo como una vía para contener un asalto sobre dichas dependencias.

En determinadas ocasiones —por la Covid o de forma unilateral, debido a tensiones diplomáticas—, Marruecos sí ha clausurado la OPE. O ha amenazado con ello.

Si no se cancela por un motivo u otro, la Operación Paso del Estrecho se desarrolla anualmente del 15 de junio al 15 de septiembre.

La red móvil "iba mal"

Este subinspector, durante su declaración como testigo reveló que, durante la invasión de Ceuta, la red móvil "funcionaba mal", lo que le hizo temer que España estuviese sufriendo "un ataque a sus telecomunicaciones".

"Iba todo mal. Fatal. Todos los mensajes entraban con retardo; incluso, las llamadas", recordó.

Cuando la avalancha migratoria ya estaba en marcha, el subinspector, según su relato, consultó a su superior "si seguíamos con el sistema normal".

"Me dice el jefe de brigada que si el delegado [del Gobierno] no decía nada, todo normal", narró este miércoles en la Audiencia Nacional.

El testigo, tal y como explicó, se encarga de gestionar ciertos controles de acceso entre Marruecos y Ceuta.

Ante la juez, obligado a decir la verdad, también declaró que, en la mañana del día 30, se citó con Gonzalo Sanz, el que era jefe de gabinete del entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

Aunque su turno, ese día, era de tarde, optó por acudir a la frontera cuando le avisaron de una "entrada masiva".

"Me dice Gonzalo que vayamos a hablar con la Policía marroquí", relató el testigo. "Me acerco, uniformado de policía, y pido hablar con Mustafá, el jefe [de la Policía marroquí en la frontera], y me dice: 'No pasa nada, está todo normal'", narró este miércoles ante la juez.

"Yo me enfadé bastante. Si se veía, a través de las cámaras de videovigilancia, a gente entrando. A través del espigón, andando... Mustafá dijo que no pasaba nada", recordó el testigo en la Audiencia Nacional.

En ese momento, Tardón le preguntó si "alguien le pidió que cerrase" el paso fronterizo.

"Yo se lo dije al más alto mando que tenía: 'Jefe, ¿seguimos todo normal? ¿Seguimos dejando entrar?'. Me dijo: 'Mientras Delegación no diga nada, seguimos todo normal'", ha citado el subinspector.

De hecho, interrogado por la juez, ha señalado que aún posee los mensajes de WhatsApp de dicha conversación con su superior.

Fotos de la avalancha

Por otro lado, el testigo ha admitido que tomó varias fotografías de la avalancha migratoria para evidenciar la "pasividad" de ciertos policías marroquíes que "dirigían" y "encauzaban a la masa para que se dirigiera al espigón".

"Eran miles y miles", señaló. "Con la permisividad de las Fuerzas marroquíes", incidió. "Había militares, agentes de paisano... Había hasta una cadena humana para dirigirlos [a los migrantes hacia Ceuta]".

"Saqué algunas fotos porque quería que algún jefe lo viese... Después de haber ido a hablar con la Policía marroquí y que me dijera que no pasaba nada", reprochó el subinspector.

Preguntado por la juez, el testigo indicó que, "el día 15 [de noviembre], se decía que iba a haber otra invasión [sobre Ceuta]". "Ese día, a esos [a los pocos que intentaron penetrar en la ciudad en esa fecha] no se les dejó entrar [por parte de las fuerzas marroquíes]", comparó.

"A los subsaharianos, en días posteriores [a la invasión del 30 y 31 de julio] tampoco les dejaron entrar", señaló.

Embarcaciones marroquíes

Por otro lado, este miércoles también declaró como testigo un segundo policía nacional.

Relató ante la juez que, la tarde del día 29 de julio, horas antes del asalto, vio "una gran cantidad de embarcaciones marroquíes", algo inusual.

"El día 27 también vi una embarcación de gran tamaño y otras dos barcas pequeñas. Me resultó extraño", valoró.

La juez Tardón ya ha preguntado al Ministerio de Defensa si buques de Marruecos llegaron a penetrar en aguas españolas antes y después de la invasión.

Ya el día 30, horas antes de que comenzase la avalancha, este policía, según su testimonio, vio "las cabezas" de unos 40 ó 50 nadadores en el agua. Al poco, comenzaría el flujo incesante de migrantes.

"Caminaban por todos lados; algunos, mojados (...), con sus teléfonos móviles mojados también", relató este testigo.