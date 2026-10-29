La misteriosa T grabada en las joyas de Zapatero que Yanes ha descubierto: "Podría conducir al fabricante de origen"

El análisis del metal sugiere que las piezas se fabricaron en años posteriores a 2007, lo que contradice la versión de Zapatero de que fueron un regalo del rey de Arabia Saudí en junio de ese mismo año.

Las expertas señalan que las joyas no fueron adquiridas en firmas de prestigio y sugieren que pudieron ser fabricadas en países como Tailandia, India, China o Turquía.

El informe pericial valora las piezas en 1.023.320 euros y descarta su origen europeo, estadounidense o árabe debido a la falta de trazabilidad y a la ausencia de estuches originales o certificaciones de alta joyería.

Las peritos de la joyería Yanes han hallado un punzón con una 'T' mayúscula y la marca '18K' en todas las joyas encontradas en la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que indica que fueron hechas por un mismo orfebre.

Las peritos de la joyería Yanes que han analizado las joyas encontradas en la caja fuerte del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero han hallado en todas ellas una "marca o punzón" que, a su juicio, aporta un "elemento importante" para identificar su procedencia.

Las dos expertas, autoras de un extenso informe pedido por el juez que investiga a Zapatero por presuntos delitos de corrupción, José Luis Calama, han tasado en 1.023.320 euros el valor económico de las joyas halladas por la Policía en una caja fuerte abierta durante el registro realizado en el despacho del expresidente socialista el pasado 19 de mayo.

Se trata de tres juegos de collar, pendientes, sortija y brazalete, el primero de ellos de esmeraldas y diamantes, el segundo de gemas rojas y diamantes y el tercero de zafiros y diamantes.

Piezas del lote de joyas de diamantes y esmeraldas, el más valioso./ Informe Yanes

Según el informe pericial, adelantado ayer por EL ESPAÑOL, los tres lotes comparten una técnica de fabricación idéntica y producción artesanal, "elaboradas por el mismo orfebre" y "de fabricación simultánea".

La identidad de ese orfebre y la procedencia de las joyas no ha podido ser determinada por las peritos "teniendo en cuenta la escasa información que desprenden sus marcas o contrastes".

Sin embargo, en estas piezas "se advierte claramente" un punzón rectangular cuyo eje central es una T mayúscula "de especial diseño", acompañada por un 18 a su izquierda y una letra K a la derecha, incluidos en un rectángulo con los extremos redondeados.

Este detalle lleva a las peritos a considerar que el fabricante "probablemente" responda a la inicial T y el 18K se refiere a la ley de su metal.

La normativa de la Comunidad Económica Europea obliga a identificar las joyas con un contraste (ley del metal), un punzón y una marca del fabricante. Las peritos descartan, por tanto, la identidad europea de las joyas de Zapatero.

Descartan la procedencia árabe

También desechan que procedan de países "que son bastante exigentes con la normativa de identificación de alta joyería con sus punzones, contrastes y marcas", entre los que citan, además de los Estados europeos, Estados Unidos "y los países árabes".

En un escrito presentado en el Juzgado el pasado 23 de septiembre, el expresidente socialista asegura que las joyas fueron un regalo "estrictamente personal" que le hizo el rey de Arabia Saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud en una visita a España en junio de 2007.

Sin embargo, el informe pericial encargado por Calama descarta la procedencia árabe de las piezas examinadas.

Las peritos explican que hay otros países "donde este tipo de joyería es más permisiva en cuanto a sus marcas de identificación como son: Tailandia, India, China y países de Asia central, Turquía, etc...".

A su juicio, el punzonado "muy específico" hallado en las joyas con esa T es "un elemento importante" para realizar la valoración identificativa.

Es una Imagen que, "con una investigación exhaustiva a nivel internacional, podría conducir al fabricante de origen", dicen las peritos.

Los tres lotes de las joyas de Zapatero más valiosas./ Informe Yanes

A su parecer, el hecho de que no aparezca la firma del joyero "demuestra que el conjunto no ha sido adquirido de una marca de alta joyería de reconocido prestigio".

Además, les llama la atención la falta de certificaciones y la ausencia de "'packaging' de alta joyería".

Versión en entredicho

"Resulta incoherente el hecho de que piezas de este valor no estén acompañadas de sus estuches originales para su debida conservación y protección, así como que carezcan de la documentación y acreditación de calidad e identidad que normalmente acompañan a joyas ostentosas", señalan.

"Cuando se adquieren este tipo de joyas, se hace en joyerías conocidas, con certificaciones, con estuchería y con marcas trazables que identifiquen al fabricante y a la firma comercial", añaden.

Esta circunstancia -la ausencia de certificados y que las joyas no se conservaran en sus estuches- es una de las razones por las que el juez Calama duda de la versión que ha dado Zapatero sobre el origen de las joyas.

El informe de las gemólogas de Yanes añade otras consideraciones que ponen en entredicho la versión de Zapatero.

Cuando valora la posible fecha de creación de las piezas, indica el bajo contenido en níquel hallado en el análisis del metal indica que estas piezas se fabricaron posteriormente a la entrada en vigor de la normativa europea Reach.

Esta normativa, que exigía reducir el contenido en níquel en las aleaciones de oro, entró en vigor en junio de 2007, en las mismas fechas de la visita del rey saudí a España.

Pero las peritos indican que "solamente los fabricantes de alta joyería europeos y las firmas de reconocido prestigio se hicieron eco de la necesidad de ajustar el contenido de níquel a valores mínimos que no fueran nocivos para la salud del usuario".

"La hipótesis de que estas joyas no hayan sido fabricadas en la Unión Europea reforzaría la idea de que, en años posteriores a 2007, pudieran haber sido fabricadas en India, Tailandia, China o países de Asia central, adoptándose esta normativa, que se fue aplicando de forma más generalizada en otros mercados, relativa a la reducción del níquel en la aleación de oro de 18K”, afirman.