El magistrado del TC Campo estrecha lazos con la cúpula judicial colombiana y alerta sobre los retos de la IA

El magistrado recibió los Premios Excelencia de la Justicia junto a destacadas figuras del ámbito jurídico como Luigi Ferrajoli y Sonia Sotomayor.

Durante su visita, el juez español fue investido doctor honoris causa por el Politécnico Grancolombiano e ingresó en la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

Campo defendió que la inteligencia artificial debe ser solo un apoyo procedimental y nunca sustituir el criterio humano ni la independencia judicial.

El magistrado del TC Juan Carlos Campo participó en Bogotá en la IX Gran Cumbre de la Justicia para debatir sobre los desafíos de la era digital.

El magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo ha participado esta semana en Bogotá (Colombia) en la IX Gran Cumbre de la Justicia, organizada en el marco de la conmemoración de los 30 años de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ). El encuentro se celebró en las sedes de la Universidad Sergio Arboleda y la Pontificia Universidad Javeriana.

Durante la cumbre se ha desarrollado una agenda académica que ha abordado algunos de los principales desafíos jurídicos contemporáneos, tales como la inteligencia artificial aplicada a la justicia, el acceso efectivo a derechos, la evolución de la técnica jurídica y la eficiencia institucional.

En el marco de la cumbre se han entregado los Premios Excelencia de la Justicia, que, además del magistrado español, han recibido el jurista y filósofo del derecho italiano Luigi Ferrajoli; Juan Carlos Cassagne, reconocido como uno de los principales tratadistas en materia de derecho público; y Sonia Sotomayor, primera mujer latina en integrar la Corte Suprema de los Estados Unidos.

El magistrado del TC también ha intervenido en el panel académico El Derecho y la Era Digital: Retos y Desafíos», moderado por el expresidente de la Corte Constitucional colombiana Humberto Sierra.

Campo subrayó que la modernización tecnológica no debe erosionar los principios rectores del debido proceso.

Defendió que la implementación de algoritmos y herramientas automatizadas en los sistemas judiciales debe funcionar como un instrumento de apoyo procedimental y descongestión de procedimientos, pero jamás sustituir el criterio humano, la deliberación colegiada ni la independencia de los jueces a la hora de dirimir conflictos sobre derechos fundamentales.

La agenda institucional del juez del TC incluyó el recibimiento del título de doctor honoris causa por parte de la institución universitaria Politécnico Grancolombiano en reconocimiento a su trayectoria jurídica y doctrinal.

Durante esta visita a Bogotá, en la que visitó las altas Cortes de Colombia, Juan Carlos Campo ingresó como miembro extranjero de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

Campo se ha reunido también con el pleno de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.