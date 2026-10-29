La JEC abre expediente sancionador a Sánchez por su video ante el 'Guernica': el segundo en dos semanas

El organismo también recuerda al Museo Reina Sofía la prohibición de ceder sus instalaciones públicas para actos o grabaciones de contenido electoralista.

La JEC exige la retirada inmediata del vídeo de las redes sociales del presidente y le apercibe por reincidir en el incumplimiento de la Ley Electoral.

El PP denunció los hechos al considerar que la grabación supuso un uso partidista de recursos públicos y una vulneración de la neutralidad institucional en período electoral.

La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un segundo expediente sancionador a Pedro Sánchez por grabar un vídeo electoral ante el cuadro 'Guernica' en el Museo Reina Sofía.

La Junta Electoral Central ha acordado hoy abrir otro expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el segundo desde que convocó elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

Si el pasado día 15 la JEC expedientó a Sánchez por utilizar una rueda de prensa institucional para pedir "una mayoría más rotunda", esta vez se debe a la grabación y difusión de un vídeo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ante el cuadro Guernica de Pablo Picasso.

El vídeo fue publicado el 24 de octubre en la cuenta personal del presidente del Gobierno en la red social X.

Muestra a Sánchez recorriendo distintas salas del Museo, sin presencia de público, y realizando ante el Guernica un balance de la actuación de su Gobierno en materia de política internacional, contraponiendo sus decisiones a las adoptadas por otros.

El PP denunció esta actuación al considerar que la utilización de las instalaciones de un museo nacional para la elaboración de un vídeo de contenido electoral supone un aprovechamiento de recursos públicos contrario a la ley electoral y a los principios de neutralidad institucional e igualdad entre las formaciones concurrentes a las elecciones.

En su acuerdo, el órgano encargado de velar por la limpieza y legalidad de la contienda electoral señala que, en su video ante el Guernica, Sánchez "no se limitó a realizar una reflexión general sobre los valores de la paz, el multilateralismo y el respeto de los derechos humanos, sino que introdujo referencias valorativas a las decisiones adoptadas por su Gobierno durante los últimos años, presentándolas como expresión de una determinada forma de actuar frente a otras posiciones políticas".

Así, después de señalar que España ha tenido que defender sus principios "pese a las presiones" recibidas, afirmó que "cuando unos apostaban por las bombas nosotros dijimos no a la guerra", "cuando nos exigieron aumentar el gasto militar hasta el 5% del Producto Interior Bruto, nosotros dijimos no a recortar un solo céntimo de euro de nuestro estado del bienestar".

También manifestó que "cuando muchos guardaron silencio, nosotros denunciamos el genocidio del pueblo palestino en Gaza".

Estas manifestaciones, consideradas en su conjunto, dice la JEC, "exceden de la exposición de principios generales de política internacional, al incorporar una valoración favorable de determinadas realizaciones gubernamentales y presentarlas frente a las posiciones mantenidas por otros actores políticos".

El acuerdo de la JEC añade, esta vez, una reprimenda a Sánchez en relación a su desprecio de las normas electorales: "El presidente del Gobierno debía conocer suficientemente las exigencias de la legislación electoral en materia de neutralidad institucional, puesto que esta Junta Electoral Central ya le ha impuesto sanciones por vulneraciones del artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, entre otros, mediante los acuerdos 12/2020, de 23 de enero, 575/2023, de 5 de octubre, y 247/2024, de 1 de julio, así como mediante el procedimiento sancionador concluido por Acuerdo 138/2026, de 19 de enero, en relación con actuaciones realizadas en contextos institucionales".

La JEC menciona, por ello, que la "eventual concurrencia de circunstancias relevantes para la graduación de la sanción" se valorará, en su caso, para decidir sobre este nuevo expediente-

También indica que, dado que el vídeo continúa siendo difundido, "procede requerir su retirada de los perfiles en redes sociales en los que haya sido publicado, con el fin de evitar la persistencia de sus posibles efectos contrarios al deber de neutralidad institucional".

De nuevo, requiere al presidente del Gobierno para que "se abstenga de realizar actuaciones durante el período electoral que pudieran implicar un aprovechamiento de los medios públicos de los que dispone por razón de su cargo".

Y recuerda a la Presidencia del Gobierno y al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía el deber de neutralidad institucional exigible durante el período electoral "y la prohibición de utilizar las instalaciones y recursos públicos para la realización de actuaciones de contenido electoralista".