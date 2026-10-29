Un informe exculpa a la UCO de las filtraciones sobre Begoña y Ábalos por las que el DAO abrió investigaciones internas

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga al DAO Manuel Llamas para determinar si la apertura de expedientes se usó como método de presión a los investigadores.

La Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil mantuvo abiertas las investigaciones internas contra la UCO a pesar de saber que las filtraciones no procedían de dicha unidad.

La investigación determina que era "materialmente imposible" que la UCO filtrara los wasaps de Ábalos porque, por una cuestión temporal, la unidad aún no los tenía cuando fueron publicados.

Un informe de la Jefatura de Policía Judicial concluye que la UCO no filtró el e-mail de Begoña Gómez ni los mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.

Un informe exonera a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de haber filtrado a la prensa el e-mail de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y varios wasaps del presidente del Gobierno con el exministro José Luis Ábalos.

Sin embargo, la Guardia Civil abrió sendas informaciones reservadas —un trámite de investigación interna previo a la apertura de un expediente sancionador— contra la UCO por estos hechos.

No obstante, un informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, elaborado por la la Jefatura de Policía Judicial de la Benemérita, concluye que la Unidad Central Operativa no cometió ninguna de las dos filtraciones.

¿Cuáles fueron? Por un lado, la prensa publicó cuál era la cuenta de e-mail oficial, adscrito a Presidencia del Gobierno, que tenía Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Dicha información estaba incluida en el sumario del caso David Sánchez, en el que estaba siendo investigado David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La UCO ejerció de Policía Judicial en dicha instrucción.

En un wasap fechado el 29 de noviembre de 2024, el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, comunicó que al día siguiente ordenaría abrir una información reservada, que no fue cerrada hasta principios de 2025.

El e-mail oficial de Begoña Gómez figuraba como uno de los primeros en la lista de perfiles que habían enviado o recibido mensajes del correo corporativo de David Sánchez, quien estaba a sueldo de la Diputación de Badajoz.

El informe desvela que la juez que instruía la causa, Beatriz Biedma, autorizó entregar dicho repositorio a las partes personadas en el caso David Sánchez, además de los miles de correos incautados en la Diputación pacense.

Por otro lado, un periódico nacional publicó mensajes de WhatsApp entre Ábalos y Sánchez, lo que motivó la apertura de otra investigación interna el 12 de mayo.

En el mencionado informe, se concluye que era "materialmente imposible" que la UCO filtrase a la prensa esos wasaps, por una cuestión temporal. Cuando fueron publicados, la Unidad aún no los tenía.

De hecho, los mensajes publicados estaban fechados en el año 2023 y la UCO tenía wasaps de Ábalos del año 2021.

El DAO de la Guardia Civi, Manuel Llamas, en la Audiencia Nacional. EFE

Así se lo comunicó el general jefe de Policía Judicial (PJ) al agente, con la misma graduación que él, encargado de la apertura de la información reservada.

El jefe de la PJ, además, aportó un mensaje de WhatsApp [observar la foto que ilustra esta noticia] en el que se dirigía a un jefe de la Unidad Central Operativa para hacerle constar que la Dirección Adjunta Operativa, tras hablar con él, "tiene claro que la filtración no sale de la UCO".

Ese wasap fue enviado el 14 mayo de 2025. La información reservada llevaba dos días abierta. Y, pese a ello, no se cerró.

"A pesar de que el DAO [Manuel Llamas] ya había transmitido que sabía fehacientemente que la UCO no era el origen de la filtración, el general instructor prosiguió con la información reservada", reza el informe.

Fragmento del informe. EE

De hecho, por orden de Llamas, director adjunto operativo, el general encargado de la información reservada se reunió con el magistrado del Tribunal Supremo que investigaba, por entonces, a José Luis Ábalos.

Según consta en el informe, este juez, Leopoldo Puente, indicó que no autorizaba la apertura de la información reservada y que, de continuar abierta, "abriría diligencias contra la persona que ordenó su apertura".

Así las cosas, la investigación interna fue cerrada unos días después, por orden de Llamas.

El DAO, investigado

Este informe ya está en poder del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Dicho magistrado investiga a la llamada trama Leire por, supuestamente, interferir en las causas judiciales que resultaban incómodas para el Gobierno de Pedro Sánchez. Especialmente, en las que afectaban a miembros de su familia (caso Begoña, caso David Sánchez) o a colaboradores cercanos suyos.

De hecho, uno de los investigados en esta causa es el DAO Manuel Llamas. Pedraz analiza si la apertura de estas informaciones reservadas constituyó un método de presión a los agentes de la UCO que, como Policía Judicial, participaban en los procedimientos contra Begoña Gómez y contra David Sánchez.

La primera será juzgada próximamente ante un jurado popular. El hermano de Pedro Sánchez, por su parte, fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación.

La juez Biedma, instructora del caso David Sánchez, declaró recientemente en la Audiencia Nacional, ante el juez Pedraz, como perjudicada por las maniobras para boicotear su labor.

Allí, como publicó EL ESPAÑOL, desveló que los agentes de la UCO que estaban a su cargo le trasladaron "presiones" de sus superiores políticos una vez se había filtrado el correo de Begoña Gómez.

Fue entonces cuando Biedma exigió a los miembros de la Unidad que ejercían de Policía Judicial que no entregasen los informes del caso a sus jefes, sino directamente a ella.