La empresa editora de 'OkDiario' pagó 242.000 euros para la defensa legal de Koldo García

El dinero fue abonado en dos pagos dirigidos a IDBO Consultants SLU, el despacho del que forma parte la abogada Leticia de la Hoz.

La representación legal de la letrada subraya que las facturas acreditan que el PSOE no realizó ningún pago por la defensa de Koldo García.

La abogada de Koldo remitió las facturas a la Audiencia Nacional por orden del juez Santiago Pedraz en el marco del denominado 'caso Leire'.

La empresa editora de 'OkDiario', Dos Mil Palabras SL, pagó 242.000 euros por la defensa legal de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.

La empresa editora del digital OkDiario, Dos Mil Palabras SL, pagó 242.000 euros para costear la defensa legal de Koldo García, quien fuese el principal asesor del exministro José Luis Ábalos.

Así lo reflejan las que Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo, ha enviado a la Audiencia Nacional.

El pasado junio, tanto Ábalos como su asesor fueron condenados por el Tribunal Supremo por graves delitos de corrupción en el denominado caso Mascarillas.

El expolítico, antiguo secretario de Organización del PSOE, a 24 años de cárcel. Koldo García, a 19 años de prisión.

Posteriormente, en el marco del llamado caso Leire, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz solicitó a la abogada, que aclarase quién pagó la defensa legal del exasesor. Y la letrada ha enviado a la Audiencia Nacional dichas facturas, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En un escrito, que las acompaña, el abogado de De La Hoz, Carlos Bautista, subraya que dichos documentos "acreditan que el PSOE no hizo abono alguno por la defensa de don Koldo García Izaguirre", como su clienta "ha afirmado reiteradamente".

En concreto, el escrito indica que los 242.000 euros se abonaron en dos pagos. El primero, fechado el 27 de noviembre de 2025, por un valor de 150.000 euros más IVA. Es decir, 181.500 euros.

El segundo, el 23 de enero de 2026, por un total de 50.000 euros más IVA (60.500 euros).

Ambas facturas tienen el mismo concepto: "Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor don Koldo García".

Y fueron emitidas, en efecto, por la empresa Dos Mil Palabras SL en favor de IDBO Consultants SLU, el despacho del que forma parte Leticia de la Hoz.

Mediante la aportación de estos documentos, la letrada pretende desinflar la acusación por la cual está siendo investigada en el caso Leire, en el que Pedraz investiga, entre otros extremos, una trama dedicada, supuestamente, a boicotear los procedimientos judiciales incómodos para el PSOE.

Y, según Carmen Pano, la empresaria que asegura que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede nacional del Partido Socialista, De La Hoz trató de sobornarla a cambio de se retractase de su relato, al ser perjudicial para la formación política.

La abogada negó haber tratado de sobornar a Pano y haber recibido dinero del PSOE con ese fin.

Es por ello que Pedraz quería conocer quién pagó la defensa de Koldo García. En un inicio, el magistrado no permitió a la letrada revelar este dato durante su declaración como investigada.

No obstante, a petición de ésta, el juez sí acabó solicitándole que aportase a la causa "la nota de encargo, factura o justificante de pago referidas a la defensa que ha venido ejerciendo para Koldo García Izaguirre".