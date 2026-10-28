Yanes valora en un millón de euros las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero

Yanes destaca la incoherencia de que joyas de tal valor carezcan de estuches originales, documentación, certificaciones o marcas trazables.

El informe señala que las piezas podrían haber sido fabricadas en Asia Central, India, Tailandia o China.

La valoración de Yanes es inferior a la realizada previamente por la casa Ansorena, que estimó su valor en 1,3 millones de euros.

La joyería Yanes ha tasado en 1.023.320 euros las joyas halladas en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

La joyería Yanes ha tasado en 1.023.320 euros el valor económico de las joyas halladas por la Policía en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La cifra es inferior a la dada por Ansorena, que las tasó en 1,3 millones de euros.

En un informe dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que encargó la pericia, la prestigiosa joyeria señala que esas joyas "pudieran haber sido fabricadas en India, Tailandia, China o países de Asia central".

También resalta que "resulta incoherente el hecho de que piezas de este valor no esten acompañadas de sus estuches originales para su debida conservación y protección, así como que carezcan de la documentación y acreditación de calidad e identidad que normalmente acompañan a joyas ostentosas".

"Cuando se adquieren este tipo de joyas, se hace en joyerías conocidas, con certificaciones, con estuchería y con marcas trazables que identifiquen al fabricante y a la firma comercial", añade.