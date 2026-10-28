Un testigo identifica ante la juez a un funcionario marroquí en suelo ceutí tras el asalto y buses "con gente" yendo a la ciudad

La juez María Tard#243;n investiga la entrada de más de 72.000 personas en la ciudad autónoma, de las cuales miles aún permanecen allí.

Entre los identificados figura un 'mkadam', informador municipal a sueldo del Ayuntamiento de Rincón encargado de vigilar las adyacencias de la frontera.

Los testigos declararon haber visto autobuses y camiones llenos de gente dirigiéndose hacia la frontera con Ceuta sin pasar ningún tipo de control.

Un testigo identifica ante la Audiencia Nacional a un funcionario municipal marroquí en suelo ceutí tras la entrada masiva de personas a finales de julio.

Un testigo ha identificado ante la juez María Tardón a un funcionario municipal marroquí que estuvo en territorio ceutí una vez se produjo la invasión de la ciudad autónoma, ocurrida a finales de julio.

Tardón, instructora de la Audiencia Nacional, investiga las causas y consecuencias que tuvo este episodio, en el que más de 72.000 personas —la mayoría, inmigrantes ilegales de Marruecos— penetraron en la localidad.

Varios miles de ellos aún permanecen en la ciudad, pasados ya casi tres meses.

Por ello, este miércoles, en el marco de esta causa, Tardón ha interrogado este miércoles por videoconferencia a tres testigos —migrantes marroquíes que entraron en Ceuta el 30 de julio— y que ya declararon días atrás ante la Policía Nacional.

Todos ellos reconocieron a mandos de Interior marroquíes, empleados municipales y a gendarmes en distintos puntos —y con distintas funciones— durante la avalancha migratoria hacia Ceuta.

Este mismo testigo también ha relatado ante la juez que vio "autobuses y camiones llenos de gente" dirigiéndose, "sin pasar contoles", hacia la frontera.

Este joven ha precisado en la Audiencia Nacional que el funcionario municipal al que identifica es un mkadam, una suerte de informador o chivato a sueldo de un Ayuntamiento —en este caso, de la localidad de Rincón— que comunica a las autoridades las ilegalidades o datos de interés que descubre cuando patrulla.

De hecho, el testigo ha señalado que, durante la avalancha masiva, el pasado 30 de julio, había varios mkadam en la zona fronteriza para vigilar quién penetraba en Ceuta, ya que estos funcionarios son quienes mejor conocen a los vecinos de cada barrio.

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