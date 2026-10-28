El exjuez de la 'trama Leire' declara que él no contactó con 'Los Rocho' para "eliminar" a la instructora del 'caso Hermano'

La magistrada perjudicada ha denunciado episodios de acoso, seguimientos por carretera y el uso de un centenar de vídeos de YouTube dedicados a amedrentarla durante la instrucción del procedimiento.

La investigación refleja que la 'fontanera' del PSOE revisaba y corregía las denuncias redactadas por el exjuez antes de interponerlas, además de conservar anotaciones sobre un plan para torpedear el 'caso David Sánchez'.

Sáenz de Tejada rechaza tener relación directa con dirigentes del PSOE y asegura que envió sus denuncias a Leire Díez creyendo que era una periodista vinculada al partido para darles difusión.

El exjuez Luis Sáenz de Tejada niega ante la Audiencia Nacional haber contactado con el clan 'Los Rocho' para atentar contra la jueza Beatriz Biedma, aunque admite que su objetivo era "eliminar" la causa judicial contra el hermano de Pedro Sánchez.

El exjuez y abogado Luis Sáenz de Tejada, quien se concertó con Leire Díez, la fontanera del PSOE, para denunciar a la magistrada que investigaba al hermano de Pedro Sánchez, ha declarado en la Audiencia Nacional que él nunca pretendió hacer daño a dicha instructora.

Ha negado, por tanto, que fuera él quien contactó, por redes sociales, con Cintia Rocho, la líder de un clan pacense, quien sí le acusa de haberle ofrecido un plan para "eliminar" a dicha juez, Beatriz Biedma.

Sáenz de Tejada ha sido interrogado este miércoles, durante algo menos de una hora, ante el juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire.

En esta causa, Biedma, instructora del caso David Sánchez entre 2024 y 2025, actualmente goza de la condición de "perjudicada" como víctima de las múltiples maniobras en su contra.

Además, recientemente, denunció ante la Policía que Sáenz de Tejada la siguió con su coche durante un trayecto de Madrid a Badajoz, donde reside y donde dirige el Juzgado de Instrucción número 3.

El letrado también dedicó varios vídeos de su canal de YouTube a hostigar a esta magistrada, que coincidieron en el tiempo con la instrucción del también llamado caso Hermanísimo. En ellos, aparece vistiendo la toga de juez, pese a que ya no lo es. Fue expulsado de la carrera en 2019.

Y, por último, Cintia Rocho declaró ante la Guardia Civil que Sáenz de Tejada la contactó para proponerle un plan para "eliminar" a Biedma. Según esta mujer, el exjuez le dijo: "La Biedma es un puto grano en el culo. A palos aprende el burro".

Este miércoles, Sáenz de Tejada ha declarado en la Audiencia Nacional que él no estaba detrás de los perfiles que se pusieron en contacto, vía redes sociales, con Rocho.

Ahora bien, Pedraz investiga a este exjuez y a la fontanera del PSOE por sus supuestas maniobras para torpedear el caso David Sánchez, por el que acabaría yendo a juicio, por decisión de Biedma, el músico David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.

De hecho, Sáenz de Tejada trató de personarse en el procedimiento en el que estaba siendo investigado el artista para, después, recusar a la instructora por enemistad. Biedma se lo impidió y, posteriormente, el letrado trató de que hiciese lo mismo su propia hermana, sin éxito alguno.

También presentó ante la Fiscalía denuncias contra esta juez, de las que Leire Díez tenía conocimiento previo. De hecho, la fontanera las revisó antes de que se interpusiesen.

En las agendas de la fontanera del PSOE figuran algunas alusiones a Sáenz de Tejada, así como un plan para "destruir" el caso David Sánchez.

También figura una anotación que alude a Biedma y al apodo de Rocho: "Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano".

Anotación en las agendas de Leire Díez: "Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína y gitano". EE

Díez, no obstante, defiende que la instructora del caso David Sánchez no es la única magistrada en la capital pacense y que la anotación no refiere a ella.

"Eliminar, sí, la causa"

Tras salir de la Audiencia Nacional, Sáenz de Tejada ha ofrecido declaraciones a la prensa. Y ha subrayado que sí quiso "eliminar" el caso David Sánchez, no a la juez que lo instruía.

Ahora bien, a preguntas de EL ESPAÑOL, no ha querido explicar qué interés concreto tenía en boicotear dicha causa, al alimón con Leire Díez, y qué pretendía con su intento de personación.

Antes de ello, dentro de la Audiencia, el exjuez —que fue expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por malos tratos— ha declarado que desconocía que Leire Díez informó acerca de sus denuncias contra Biedma a Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del PSOE.

"Yo las mando a políticos, a periodistas... Lo que hagan con ellas, las gestiones que hagan, yo no lo sé", ha declarado Sáenz de Tejada.

De hecho, el investigado ha señalado que, en los últimos años, se reunió con políticos y periodistas de distinto signo —ha mencionado a Enrique Santiago— para comunicarle supuestas irregularidades que, asegura, están extendidas por los Juzgados de Badajoz.

Por otro lado, Sáenz de Tejada ha negado conocer a dirigentes del PSOE.

Según su versión, si envió a Leire Díez las denuncias contra Biedma fue para darles publicidad y promoción a sus acciones. De hecho, asegura que le presentaron a la fontanera como "una periodista vinculada" a dicho partido.

Ahora bien, según figura en los chats en poder de EL ESPAÑOL, la mujer llegó, incluso, a revisar las denuncias antes de que fueran interpuestas.

Una de ellas, incluso, la reescribió. Tras analizar, el 15 de octubre de 2024, le dijo a Sáenz de Tejada: "He quitado lo que dijeron que producía excesiva dureza", aludiendo a unos terceros aún no identificados.

En la Audiencia Nacional, la abogada de Leire Díez, Eva Bejarano, ha preguntado al exjuez si su clienta le ofreció favores a cambio de sus acciones y él ha respondido que no.

Este mismo miércoles por la mañana, antes de que comenzase la declaración de Saénz de Tejada, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha manifestado su "preocupación" ante el "hostigamiento" sufrido por Biedma.

En un comunicado, el TSJM ha lamentado las "informaciones publicadas" que relatan "seguimiento e intimidación" contra la juez.

Cuando ésta declaró como testigo ante Pedraz, relató que uno o varios desconocidos llegaron, incluso, a presentarse en el colegio de sus hijas haciéndose pasar por su "hermano" o su "secretario". Biedma no tiene ni uno ni otro.