El juez rechaza la petición de Zapatero de pedir a Arabia Saudí datos de sus joyas y duda de que fuesen un regalo oficial

Las joyas más valiosas han sido tasadas en 1,3 millones de euros por la casa de subastas Ansorena, a la espera del peritaje de Yanes.

El magistrado duda de que las piezas sean un regalo oficial al no estar en su estuche original y hallarse mezcladas con joyas familiares.

El juez José Luis Calama rechaza pedir a Arabia Saudí datos sobre las joyas halladas en el despacho de José Luis Zapatero.

El juez José Luis Calama, quien investiga al expresidente del Gobierno José Luis Zapatero, pone en duda la versión de éste de que las joyas halladas por la Policía durante un registro a su despacho, fuesen un obsequio oficial de la monarquía saudí.

En una resolución, Calama indica que, más allá de la versión de Zapatero, no existen elementos que lo corroboren.

De hecho, existen algunos que le hacen dudar de que eso sea así. Por ejemplo, las joyas no fueron encontradas en el habitual estuche original en el que son entregadas.

Fueron halladas en la vaja fuerte de la oficina del expresidente, ubicada a escasos metros de la sede central del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. Y estaban mezcladas con joyas familiares de diverso valor; en algunos casos, piezas de escaso precio.

Por esos mismos motivos, Calama ha rechazado la petición del abogado del expresidente de cursar una comisión rogatoria (una solicitud de cooperación judicial entre Estados) a Arabia Saudí para pedir información sobre estas piezas.

Las más importantes fueron tasadas en 1,3 millones de euros por parte de la prestigiosa casa de subastas Ansorena. Aún queda pendiente el peritaje que elaborará la joyería Yanes.

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