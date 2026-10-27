La Guardia Civil dice al juez que no le constan denuncias por "muerte o mutilación" de gatos en Ceuta tras la invasión

La asociación denunciante ha solicitado al juzgado la declaración de personal de limpieza y del cuidador de una colonia que denunció el atropello de un gato que presentaba una herida punzante.

La Guardia Civil señala que no existe o no se ha podido recabar el cuerpo del delito para realizar autopsias, por lo que concluye que no hay indicios de delito ni autor conocido.

La investigación judicial se abrió por la denuncia de la asociación animalista Zeolandia, que afirmaba haber hallado cadáveres de felinos con signos de violencia extrema en asentamientos.

El Seprona de la Guardia Civil informa al juez de que no constan denuncias recientes por mutilación, muerte o maltrato de gatos en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes.

A la Guardia Civil no le constan denuncias recientes relativas a la "desaparición, muerte, mutilación o lesión" de gatos de las colonias felinas de Ceuta.

Así se lo ha comunicado el Seprona, el departamento medioambiental de la Benemérita, al juez Rubén Salinas.

Este magistrado investiga una denuncia interpuesta por una asociación animalista y que narraba la desaparición y mutilación de animales después de que la ciudad autónoma fuese invadida por una avalancha de inmigrantes ilegales a finales de julio.

El juez encargó a la Policía y a la Guardia Civil la elaboración de sendos informes sobre los hechos denunciados.

Ahora, EL ESPAÑOL ha tenido acceso al primero en llegar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ceuta, el elaborado por el Seprona.

En él, la Guardia Civil relata que el 2 de octubre de este año, uno de sus agentes contactó por teléfono con veterinarios de la Consejería de Sanidad, Consumo y Menores de Ceuta, "por si tuvieran datos en relación a denuncias, avisos o cualquier otra cuestión relativa a daños o lesiones a gatos".

No consta ninguna denuncia o alerta en ese sentido, según señala el informe. De hecho, en las bases de datos del Ejecutivo ceutí "no existen datos de colonias felinas". Tampoco, de sus responsables.

Por otro lado, la Guardia Civil tampoco ha recibido, desde que comenzó la invasión hasta ahora, la denuncia de ningún particular sobre daños o maltrato a un gato.

Ahora bien, conviene recordar que se trata de animales que viven en las colonias ceutíes y no de mascotas domésticas.

De hecho, la asociación que inició esta causa judicial, Zeolandia, ya subrayaba en uno de sus escritos que los hallazgos de cadáveres de felinos o de gatos mutilados se habrían producido "en zonas periféricas" y en los "asentamientos temporales" en los que residieron miles de migrantes ilegales tras la entrada masiva en Ceuta.

Según esta organización —presidida por cuatro perros y un gato, con el objetivo de reivindicar el bienestar animal—, los cuerpos de los mininos presentaban "signos evidentes de violencia extrema (...) compatibles con la acción humana deliberada".

Ahora bien, aunque Zeolandia aportó en su denuncia fotografías publicadas por la prensa, la Guardia Civil indica en su informe que "o no existe" o "no se puede recabar o recoger el cuerpo del delito". Esto es, los "cadáver/es de felinos", por lo que no es posible realizarles una autopsia que aclare el motivo de su muerte.

"Consecuentemente a lo anterior, no existiría ni supuesto delito conocido, ni obviamente, posible autor del mismo, al no haber ni pruebas ni indicios de delito", concluye el Seprona de Ceuta.

El informe policial sí recoge que el cuidador de una colonia felina sí denunció el atropello de uno de los gatos.

En un escrito fechado el pasado 24 de septiembre, Zeolandia solicitó al Juzgado que declarase este trabajador. De acuerdo con la asociación, este testigo pretende relatar que el felino, antes de su muerte, había sufrido una "herida punzante en su cuerpo". "Dispone de material fotográfico que está dispuesto a aportar", indicó la organización denunciante.

Zeolandia también solicitó al Juzgado la declaración testifical de varias trabajadoras de limpieza que, según asegura la asociación, también localizaron cadáveres mutilados de gatos en los asentamientos de inmigrantes.