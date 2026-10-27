Un exmilitar marroquí identifica al '2' del delegado de Interior en Tetuán "dando órdenes" en el asalto a Ceuta

Informes policiales previos remitidos a la causa confirman que gendarmes uniformados y de paisano guiaron de forma activa a los miles de migrantes hacia territorio español.

Los testigos declaran este miércoles ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, quien investiga el papel de las autoridades marroquíes en la entrada masiva a la ciudad autónoma.

Un exmilitar desertor reconoció a un teniente de las Fuerzas Auxiliares marroquíes como uno de los agentes que guiaron la invasión migratoria de finales de julio.

Un exmilitar marroquí ha identificado ante la Policía Nacional al 'número dos' del delegado de Interior en Tetuán dando órdenes cerca de la frontera durante el asalto a Ceuta.

Un exmilitar marroquí ha identificado al número dos de uno de los delegados del Gobierno de su país —en concreto, el de Tetuán— "dando órdenes" durante la invasión de Ceuta, en una zona cercana a la frontera.

Así lo relató este testigo, antiguo sargento de profesión, ante la Policía Nacional española. Lo hizo a mediados de octubre.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a su declaración.

Asimismo, este exmilitar identificó a otro individuo cuya profesión se correspondería con una autoridad equivalente al "jefe superior de Policía de Tetuán".

Por otro lado, un antiguo militar marroquí, que desertó, ha identificado ante la Policía Nacional española a un teniente de su país como uno de los "agentes dinamizadores" que guiaron la invasión de Ceuta.

Este suceso ocurrió los pasados días 30 y 31 de julio, cuando unas 72.000 personas penetraron, en tromba, en la ciudad autónoma.

Varios miles de ellas aún permanecen en la localidad.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón investiga las causas y las consecuencias de dicha invasión.

De hecho, interrogará este miércoles a los dos testigos mencionados y a un tercero, que también identificó a gendarmes marroquíes guiando la avalancha hacia Ceuta.

El exmilitar desertor identificó, "sin ningún género de dudas" y tras serle enseñada una fotografía, a un "teniente de las Fuerzas Auxiliares de Castillejos, que trabaja en la frontera de El Tarajal".

Preguntado por qué sabía esta información, el testigo señaló que sabe "distinguir los galones", dado que tiene "pasado militar".

En efecto, estuvo cuatro meses en el Ejército marroquí, para, posteriormente, escapar.

El testigo admitió que trató varias veces de entrar en Ceuta y en varias de ellas vio a este individuo.

De hecho, según manifestó, en una ocasión, este hombre le pegó y le introdujo en un autobús para dejarle en Fez (Marruecos).

Presente en la avalancha

El teniente identificado por el testigo también estuvo presente durante la avalancha migratoria que sufrió Ceuta a finales del pasado julio.

De hecho, su imagen fue captada por la Policía Nacional española y fue esa fotografía la que permitió que el exmilitar desertor le identificase.

Dicha foto forma parte del informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, un departamento de la Policía Nacional, envió el pasado septiembre a la juez Tardón.

Dicho dosier reveló que gendarmes marroquíes, tanto uniformados como de paisano, guiaron de forma "activa" la invasión hacia Ceuta.

Una vez con este informe en su poder, la magistrada ordenó diversas diligencias para tratar de identificar a los agentes de Marruecos cuyos rostros captó la Policía Nacional.