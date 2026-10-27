Así relata la consejera ceutí la invasión: "En el lado marroquí vi 5 uniformados. Uno dejó que pasara la gente, otro estuvo parado y otro rezaba"

La jueza María Tardón tomará declaración a tres marroquíes participantes en la avalancha tras las comparecencias de los miembros del Ejecutivo ceutí.

El Gobierno ceutí cifra en 45 millones de euros el coste extra para mantener servicios básicos y denuncia la lentitud en la tramitación de expedientes de devolución.

El consejero Alberto Gaitán afirma que advirtió a Moncloa y a la Secretaría de Estado de Seguridad que la situación se les iba de las manos días antes de la avalancha.

La consejera Nabila Benzina declara en la Audiencia Nacional que vio a gendarmes marroquíes inactivos o facilitando la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Nabila Benzina Pavón, la consejera de Sanidad e Igualdad de Ceuta, ha declarado en la Audiencia Nacional que el pasado 30 de julio por la noche, mientras proseguía la invasión de la ciudad autónoma, vio a cinco gendarmes marroquíes entre la avalancha migratoria.

"Uno estaba en el agua dejando que pasara la gente. Otro estuvo parado y otro estaba rezando", ha detallado sobre aquel episodio.

Así lo trasladan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de su declaración, que se ha producido este martes por la mañana ante la juez María Tardón.

Esta magistrada investiga las causas y las consecuencias de la avalancha humana que penetró en Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio y colapsó la ciudad.

De hecho, como ha avanzado este periódico, el Ejecutivo ceutí tuvo que desembolsar unos 45 millones de euros en gastos extra a raíz de la invasión para mantener ciertos servicios básicos.

"Marruecos está colaborando"

Benzina Pavón también ha reletado que, cuando estaba sobre el terreno, observando la entrada masiva de migrantes, el entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, también presente allí, le comentó, que "Marruecos está colaborando".

Según su versión, ella, atónita, le respondió: "¿No estás viendo que no?".

En ese momento de su declaración, Tardón ha preguntado a la dirigente si consideró que Pérez Triano se estaba expresando irónicamente. Benzina ha señalado que ella entendió que no.

Este martes también ha declarado como testigo el consejero ceutí Alberto Gaitán, quien ha relatado que, días antes de que se produjera la invasión de la ciudad, solicitó ayuda a Moncloa y a la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior.

De hecho, Gaitán ha avanzado a la juez que aportará a la causa judicial los mensajes de WhatsApp que intercambió con Aina Calvo, la actual secretaria de Estado de Seguridad.

Según ha declarado el consejero ante Tardón, en todas esas comunicaciones con el Gobierno central, el Ejecutivo ceutí indició que "la situación" se les "iba de las manos". En sólo una semana, habían entrado 1.500 personas.

En los días previos a la invasión, que comenzó en la mañana del día 30, habían aumentado las llegadas a Ceuta a nado, así como el número de menores extranjeros no acompañados presentes en la ciudad.

Por otro lado, según ha podido saber EL ESPAÑOL, Tardón interrogará este miércoles a tres marroquíes que participaron en la avalancha.

"Lenta" devolución de menores

Este martes, Gaitán ha señalado que, actualmente, unos 4.000 menores no acompañados aún permanecen en la ciudad, en la que, incluso, se han acondicionado naves para acogerles.

"Creo que lo mejor es desvolverles. Lo ha solicitado el Gobierno de Marruecos. Pero el proceso de entrega lo hace la Delegación del Gobierno", ha señalado el consejero.

"Los expedientes van muy lentos. Sólo han mandado [desde Delegación] 180 informes, que deberían haberse enviado a Marruecos para su cumplimentación", ha reprochado Gaitán.

"Aproximadamemte, unos 60 [menas] han sido enviados a la Península, dado que allí tenían familiares", ha detallado el testigo, que ha explicado que el Gobierno ceutí ha solicitado un refuerzo de funcionarios para tramitar las expulsiones de adultos, "que no se están realizando".

Por su parte, en su declaración, la consejera Nabila Benzina ha subrayado que el Gobierno de Marruecos no aceptó una gran parte de repatriaciones de cadáveres de sus súbditos, por lo que fueron enterrados en Ceuta.

De hecho, el instituto forense de la ciudad sólo tiene capacidad para siete cuerpos. Y las jornadas del 30 y el 31 de julio se produjeron en torno a cien muertes de migrantes que trataban de penetrar a nado en España.