Vito Quiles durante el encuentro ‘Mafia o Patria’, en Pamplona el pasado 15 de octubre. Europa Press

El juez ordena detener a Vito Quiles en la causa por denigrar y mofarse de una mujer con discapacidad intelectual

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LO ESENCIAL Las claves Un juez ordena la busca y detención de Vito Quiles tras permanecer ilocalizable para notificarle la apertura de juicio oral por denigrar a una mujer con discapacidad intelectual. La Fiscalía solicita dos años de prisión para Vito Quiles y un año y medio para Javier Negre por un delito contra la dignidad y la integridad de la víctima. La orden decreta la detención de Quiles únicamente para ser notificado, emplazado y requerido, tras lo cual se le pondrá en inmediata libertad. Quiles canceló un acto en Bilbao tras no ser localizado, provocando movilizaciones en la Universidad de Deusto y posteriores altercados con al menos nueve detenidos.

Un juez ha ordenado buscar y detener al agitador Vito Quiles para notificarle el auto de apertura de juicio oral por denigrar a una mujer con discapacidad intelectual en una entrevista. El magistrado adopta esta decisión después de que este haya estado "ilocalizable" para recibir la notificación.

Según ha informado a través de redes sociales Libres y Combativas, colectivo al que pertenece la víctima y que fue la que presentó la querella ante la Fiscalía, el juez ha ordenado la detención de Vito Quiles en esta causa, en la que el Ministerio Público pide dos años de cárcel para él y uno y medio para el periodista Javier Negre por un delito contra la dignidad y la integridad de la víctima.

El juez ha decretado "la busca, detención y presentación" de Quiles para notificarle el auto de apertura de juicio oral, darle copia del escrito de acusación del Ministerio Fiscal, hacerle el emplazamiento y requerimientos acordados y después ponerle en "inmediata libertad".

La investigación parte de una denuncia del colectivo en el que Violeta, la víctima, milita a raíz de una entrevista realizada por Quiles el pasado 20 de marzo de 2024 en la sede del PP en la calle Génova ddurante una protesta ciudadana, conversación que se emitió en EDATV, medio que preside Negre.

El colectivo ha explicado en redes sociales que esta orden de detención se produce porque Quiles ha estado "ilocalizable" para notificarle la apertura de juicio por "denigrar y mofarse cruel y públicamente" de una mujer con "diversidad funcional".

Han recordado que han pasado siete meses desde la apertura de juicio y este "sigue impune".

"Si la Policía no sabe dónde está, puede encontrarle en Bilbao, donde miles de jóvenes han salido hoy a las calles contra su intento de llevar su discurso fascista y reaccionario a la Universidad de Deusto", han subrayado.

Orden de detención a Vito Quiles por estar ilocalizable para notificarle la apertura del juicio por denigrar a nuestra compañera Violeta, con diversidad funcional. Ilocalizable? Está en Bilbo, donde miles de jóvenes han salido hoy contra su discurso fascista. Basta de impunidad https://t.co/oD31gikhDa — Libres y Combativas (@LibrsyCombativs) October 26, 2026

Cancelación del acto en Bilbao

Precisamente, el agitador tenía previsto un acto este lunes a las 19 horas en Bilbao que finalmente suspendió ante las concentraciones convocadas en contra de su presencia.

Media hora antes de la hora prevista del acto, el propio Quiles anunció en sus redes sociales que lo cancelaba para no poner en riesgo la integridad de los asistentes, ante la presencia de "exmiembros de ETA" y "terroristas callejeros" entre los manifestantes.

Acabo de hablar con el jefe del dispositivo de la Ertzaina y me advierte de un riesgo “muy elevado” de incidentes en Bilbao ante mi acto de las 19h. Dado que hay ex miembros de ETA, terroristas callejeros y otros delincuentes encabezando las protestas, se suspende la charla. La libertad de expresión es sagrada pero no más importante que proteger la integridad de todos los jóvenes de bien que acuden a estos actos y no merecen ser expuestos a situaciones violentas por culpa de una gentuza. Volveremos a Bilbao. Pero después de responderles el 29N cómo merecen. — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) October 26, 2026

Varios miles de personas convocadas por colectivos 'antifascistas' participaron en esta movilización en las inmediaciones del campus de la Universidad de Deusto.

La Universidad de Deusto acordó suspender toda su actividad académica y cerrar el campus por la tarde en previsión de que pudieran producirse altercados, decisión que no ha compartido el consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, al no parecerle "correcta".

Pese a la cancelación del acto, varios cientos de personas, en su mayoría encapuchadas, protagonizaron altercados en el barrio de Deusto tras disolverse la concentración 'antifascista'.

La avenida Lehendakari Aguirre y la calle Luis Power han sido escenarios de la quema de numerosos contenedores cruzados en la calzada y de una motocicleta policial.

Poco antes, un contenedor de obra fue también incendiado por los encapuchados en la calle Francesc Maciá, próxima a Lehendakari Aguirre, y han lanzado cohetes y piedras contra los agentes de la Ertzaintza.

Al menos nueve personas han sido detenidas por estos incidentes. En un comunicado, el Departamento vasco de Seguridad ha condenado firmemente los altercados que se están produciendo esta tarde-noche en las calles de Bilbao.