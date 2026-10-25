La Justicia, sin medios y víctima de los ataques de Moncloa: el ratio de jueces sigue por debajo de la media europea

Asociaciones judiciales reclaman una reforma para que los vocales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces y exigen el cese de la injerencia política en las resoluciones judiciales.

La judicatura y la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, rechazan la 'reforma Bolaños' al considerar que precariza el mérito en el acceso a la carrera judicial y no resuelve la falta de medios.

Las investigaciones a personas del entorno del Gobierno provocaron fuertes críticas de Pedro Sánchez y ministros a los magistrados, acusándolos de hacer política y dañar la separación de poderes.

España registra un ratio de entre 11 y 12 jueces por cada 100.000 habitantes, una cifra muy inferior a la media europea que se sitúa entre los 17 y 21 magistrados.

En materia judicial, en esta legislatura —la número XV— se ha celebrado el pacto entre el PP y el PSOE para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que llevaba, hasta entonces, un lustro con las funciones prorrogadas, debido a la falta de acuerdos políticos.

Aquello sucedió hace más de dos años, en junio de 2024, cuando Isabel Perelló se convertía en la primera mujer en encabezar el CGPJ y presidir el Tribunal Supremo.

De perfil progresista y amiga de la ministra Margarita Robles, Perelló lograba este hito, además, con el visto bueno del ministro Félix Bolaños, aunque no fuese la candidata predilecta del Gobierno. Pero unos y otros cedieron y el pacto se alcanzó.

Lo que parecía un motivo de celebración hoy ya parece no serlo. Casi 800 días después de aquella fecha, la XV Legislatura finaliza con una hemeroteca cargada de graves descalificaciones del Gobierno dirigidas a los jueces.

Incluso, por boca del propio Bolaños, quien también se ha enfrentado a las críticas de parte de la judicatura —Perelló, incluida— debido a sus reformas y a la escasez de medios que sufren estos trabajadores públicos.

En España, el ratio de jueces por número de habitante sigue muy por debajo de la media europea.

No fue hasta hace hace unos meses cuando, el pasado febrero, el ministro de Justicia anunció la puesta en marcha de una macroconvocatoria de 500 plazas de jueces y magistrados (375 serán por oposición y 125 por el cuarto turno, para juristas de reconocido prestigio).

El problema

A raíz de la apertura de causas judiciales contra personas del entorno profesional y personal de Pedro Sánchez —y, especialmente, con el avance de las mismas—, miembros del Gobierno y del PSOE se lanzaron a criticar al Poder Judicial.

En un inicio, las críticas eran más sutiles y difusas. Pero el conflicto no tardó en escalar, hasta que, en septiembre de 2025, en una entrevista en la televisión pública, Sánchez asegurase que, "en España, hay jueces haciendo política".

Así se pronunció al ser preguntado por la investigación en contra de su esposa, Begoña Gómez, y la que envió a juicio a su hermano David Sánchez, que acabó siendo condenado.

Sánchez, de hecho, instó al CGPJ a estudiar si estas causas "tienen los parámetros de independencia y de respeto a la presunción de inocencia que merecen todos los ciudadanos". El Consejo, no obstante, no tiene esta función entre sus atribuciones.

Antes de estas palabras del presidente del Gobierno, algunos ministros se habían pronunciado en términos similares.

Óscar Puente, titular de Transportes, acusó al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, de "perseguir" a ésta por su condición de cónyuge de Pedro Sánchez.

"¿Estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad o ante causas que pretenden violentar a los representantes elegidos democráticamente?", deslizó Puente.

En otra ocasión, tachó de "burda" y "miserable" esta instrucción, durante la cual Peinado se dirigió al Palacio de la Moncloa para interrogar al propio Sánchez y a Bolaños, en un tenso cara a cara.

Puente instó a los tribunales jerárquicamente superiores al juez a corregir su decisión para no dejar la imagen de la Justicia "a la altura del betún".

Éstas y otras descalificaciones, provenientes de miembros del Gobierno, tuvieron respuesta del Poder Judicial y de las asociaciones de jueces.

Por ejemplo, a mediados de 2024, cuando los términos escalaron, la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para poner en su conocimiento los "ataques injustificados" y "críticas furibundas" que los miembros del Gobierno dirigieron a Peinado.

La actualidad en esta legislatura ha estado muy judicializada. Otro de los inéditos acontecimientos recientes ha sido la condena e inhabilitación de un fiscal general del Estado.

El pasado noviembre, la Sala Penal del Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz por revelar datos tributarios confidenciales del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Durante la instrucción del llamado caso García Ortiz, el Gobierno mostró públicamente su apoyo al fiscal general. Sánchez no sólo se negó a pedir su dimisión, sino que realizó reiteradas declaraciones de respaldo absoluto a su figura, lo que fue interpretado como un intento de deslegitimación del Supremo.

Así se lo reprocharon, de nuevo, las asociaciones judiciales.

Recientemente, como publicó EL ESPAÑOL, jueces y juristas mostraron su oposición al posible indulto a García Ortiz, que tanto el presidente del Gobierno como Bolaños deslizaron que podría producirse antes de las elecciones generales del 29-N.

La Sala Segunda del Supremo también condenó, el pasado junio, al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, quien había sido uno de los más cercanos colaboradores de Sánchez. El tribunal le impuso una pena de 24 años de prisión.

Por otro lado, al actual conflicto entre el Poder Judicial y el Gobierno hay que sumar más ingredientes. En febrero de 2026, la propia Perelló, en un acto en el que estaba presente Bolaños, criticó el "grave déficit de jueces" que sufre España, en comparación con su entorno.

En nuestro país, existen unos once jueces por cada cien mil habitantes, frente a la cifra de 17 que registra la media europea.

"El Poder Judicial carece de presupuesto y de competencias para aumentar el número de jueces. Tampoco, para dotar a los que ya existen de medios suficientes para desarrollar su trabajo", reprochó Perelló.

En ese mismo acto, ante el ministro y el Rey, la presidenta del CGPJ criticó los "problemas" de la llamada reforma Bolaños, el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia impulsada por el Gobierno de Sánchez.

Los hechos

1. Déficit de plazas España cuenta con una media de entre 11 y 12 jueces profesionales por cada 100.000 habitantes, según datos recientes del Consejo General del Poder Judicial y de Eurostat. Esta cifra se sitúa claramente por debajo de la media de los países del Consejo de Europa o de la Unión Europea, que ronda entre los 17 y los 21 jueces por cada 100.000 habitantes.

2. La 'reforma Bolaños' Además de la falta de coordinación y las prisas en su implantación que denunció Perelló, la reforma judicial impulsada por el Gobierno ha sido criticada por asociaciones judiciales y fiscales. Las principales del gremio —las consideradas progresistas no se sumaron— criticaron lo que consideraron un "acceso arbitrario a la judicatura" que "pone en riesgo la independencia judicial" y que "afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso" a juez o fiscal.

3. Sobrecarga de trabajo La Justicia sigue aquejada, a día de hoy, de falta de medios, inversión y recursos. Ello tiene su impacto en el día a día. Juzgados de lo Social, de lo Mercantil y de Primera Instancia acumulan retrasos de años para señalar vistas ordinarias, lo que vulnera el derecho fundamental del ciudadano a una tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas.

4. Ataques al Poder Judicial En esta legislatura, incluso un presidente del Gobierno, como lo es Pedro Sánchez, ha atacado a ciertos jueces, los mismos que instruyeron algunas de las causas de corrupción que han afectado a personas de su entorno familiar y profesional. Esta situación ha provocado el malestar en la carrera judicial, al igual que ciertas voces de la carrera fiscal criticaron que el Gobierno defendiese la inocencia de García Ortiz tanto antes como después de su condena.

Análisis

La falta de recursos, la necesidad de convocar plazas de jueces y los ataques del Gobierno a magistrados incómodos han sido los principales motivos de enfrentamiento entre el Gobierno y la judicatura.

Basta con analizar algunas de las intervenciones públicas de Perelló para constatarlo.

En una de ellas, en febrero, ante el Rey y Bolaños, la presidenta del CGPJ y del Supremo reclamó "la convocatoria urgente de pruebas selectivas para cubrir tantas plazas vacantes" como hay en el organigrama judicial. Por entonces, eran unas 260.

Aquello fue antes de que Justicia anunciase su macroconvocatoria de 500 plazas, la mayor hasta la fecha.

Ahora bien, Perelló también subrayó que la decisión del Gobierno de paliar la necesidad urgente de jueces reduciendo los requisitos para su nombramiento —otro de los cambios impulsados por Bolaños— "no resuelve el problema".

¿A qué se refería la presidenta del CGPJ? A otro de los aspectos de la reforma Bolaños que puso en pie de guerra a las carreras judicial y fiscal, debido a su pretensión de cambiar el sistema de acceso a ambas, reforzando el conocido como cuarto turno y regularizando a los sustitutos.

Ello perjudica, a ojos de los críticos, a quienes han dedicado o dedican una media de cinco años y dos meses a preparar una exigente oposición.

Las asociaciones mayoritarias de ambas Carreras ya criticaron que el cambio en el acceso a la Judicatura y la Fiscalía "no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Algunas voces denominaron a esta reforma como un "acceso por la puerta de atrás" a la judicatura. Bolaños, por su parte, rechaza este término y niega que su reforma privilegie a unos sobre otros.

Las propuestas

El enfrentamiento entre el Gobierno y la judicatura no se resuelve con globos sonda sobre indultos ni con descalificaciones públicas a jueces instructores.

El déficit de plazas (11-12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a una media europea de 17-21), la sobrecarga de trabajo, los retrasos y las reformas de acceso criticadas por las asociaciones mayoritarias de la carrera han generado una situación de tensión institucional que daña la confianza en la Justicia.

Revertirlo exige más medios, respeto a la independencia judicial y un sistema de acceso y de gobierno del Poder Judicial basado en el mérito y en la elección por los propios jueces, como exige la Constitución y reclaman tanto el PP como las instituciones europeas.

Las siguientes medidas buscan reforzar la separación de poderes, cubrir el déficit estructural de jueces y garantizar que la Justicia disponga de los recursos y la estabilidad normativa necesarios para funcionar con eficacia.

1. Elección de los vocales del CGPJ por los jueces, como manda la Constitución

El artículo 122 de la Constitución establece el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de la Judicatura. La interpretación consolidada (y la que exige la Unión Europea en sus informes de Estado de Derecho) es que la mayoría de sus vocales deben ser elegidos por los propios jueces y magistrados, no designados por las Cortes.

Hay que reformar el sistema de elección para que los jueces elijan directamente a los vocales de procedencia judicial, garantizando así la independencia real del órgano de gobierno del Poder Judicial frente a los partidos.

La solución estructural es devolver a los jueces la capacidad de elegir a quienes los gobiernan.

2. Pacto de Estado por la independencia y la estabilidad judicial

La renovación del CGPJ en 2024 fue un paso necesario, pero insuficiente. Se necesita un acuerdo de largo plazo que blinde la independencia del Poder Judicial frente a las críticas políticas, fije reglas claras de no injerencia en causas abiertas y establezca mecanismos de diálogo institucional que no dependan del color del Gobierno de turno.

El pacto debe incluir compromisos de no descalificar públicamente a jueces por el contenido de sus resoluciones y de respetar las sentencias, con independencia de a quién afecten.

3. Cubrir el déficit de jueces mediante oposiciones rigurosas

España necesita un plan plurianual de convocatoria de plazas de jueces y magistrados que se aproxime a la media europea, priorizando el acceso por oposición libre (mérito, capacidad e igualdad) frente a la ampliación del cuarto turno o la regularización de sustitutos.

La macroconvocatoria de 500 plazas anunciada es un inicio, pero debe acompañarse de calendarios estables, formación adecuada y recursos para que los nuevos jueces no lleguen a órganos ya saturados.

Reducir requisitos de acceso no resuelve el problema estructural. Lo agrava a medio plazo.

4. Dotación real de medios y reducción de la sobrecarga

El Poder Judicial carece de presupuesto y competencias propias para aumentar plantillas o mejorar medios materiales. Hay que transferir recursos suficientes y de forma estable para cubrir las más de 260 plazas vacantes que existían y para dotar a los juzgados de personal de apoyo, tecnología y espacios.

Los retrasos de años en Social, Mercantil y Primera Instancia vulneran la tutela judicial efectiva. La medición de tiempos de señalamiento y resolución debe ser pública y vinculante, con planes de choque en los órganos más saturados.

5. Respeto institucional a la labor de los jueces y fiscales

Las descalificaciones de ministros y del propio presidente del Gobierno a jueces instructores de causas que afectan al entorno gubernamental erosionan la confianza en la Justicia.

Hay que establecer un código de conducta o buenas prácticas que limite las críticas públicas a resoluciones judiciales concretas mientras las causas están abiertas, y que distinga entre el debate legítimo sobre reformas y los ataques personales o de intencionalidad política.

Ese código no debe ser simplemente un brindis al sol o la mera expresión de un deseo, sino que debe contemplar sanciones e incluso ceses por su incumplimiento.

6. Reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal basada en el mérito

Cualquier cambio en el sistema de acceso debe respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La ampliación del cuarto turno o la regularización de sustitutos sin oposición equivalente genera rechazo en las asociaciones mayoritarias porque se percibe como un acceso por la puerta de atrás.

Las reformas deben consensuarse con la carrera, mantener la exigencia de la oposición como vía principal y garantizar que quienes accedan excepcionalmente por otras vías cumplan estándares equivalentes de preparación y capacidad.

7. Evaluación de resultados y rendición de cuentas

El sistema judicial debe disponer de indicadores públicos: ratio de jueces por habitante, tiempos medios de resolución por jurisdicción, número de plazas convocadas y cubiertas, y evolución de la carga de trabajo.

Las reformas organizativas deben evaluarse por sus efectos reales en la reducción de retrasos y en la calidad del servicio, no sólo por su implantación formal.

La presidenta del CGPJ y las asociaciones deben tener voz efectiva en la planificación de recursos y en la evaluación de las reformas.

8. Protección de la independencia frente a la judicialización de la política

Cuando causas que afectan a familiares o colaboradores cercanos del Gobierno generan ataques institucionales, se daña la percepción de imparcialidad.

Hay que reforzar los mecanismos de protección de la independencia judicial (incluidas las comunicaciones a instancias europeas cuando se produzcan ataques injustificados) y evitar que el Ejecutivo utilice la tribuna pública para cuestionar la legitimidad de instrucciones o sentencias concretas.

La presunción de inocencia se defiende en el proceso, no mediante descalificaciones previas o posteriores. La elección de los vocales del CGPJ por los propios jueces es la garantía institucional más sólida de que el órgano de gobierno no queda subordinado a las mayorías parlamentarias de turno.

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Estas propuestas no buscan aislar a la Justicia de la crítica legítima ni impedir reformas necesarias. Buscan lo que la situación actual exige: que los jueces elijan a los vocales del CGPJ como manda la Constitución y reclama la UE, más jueces formados con rigor, medios suficientes, respeto institucional a las resoluciones y un sistema de acceso que no sacrifique el mérito.

Mientras el sistema de elección del CGPJ siga dependiendo de los partidos y el Gobierno siga señalando a jueces concretos por causas que le afectan, la tensión institucional continuará y la confianza de los ciudadanos en la Justicia seguirá disminuyendo.