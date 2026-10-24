El laberinto legal de la 'ley de nietos': ¿podrán votar el 29-N? ¿por qué el Supremo ha requerido a Albares y Bolaños?

La medida cautelar restringe exclusivamente el derecho al voto en el censo en el extranjero y no afecta a las nacionalidades espa!1olas ya concedidas.

El alto tribunal suspendió cautelarmente el voto de los beneficiarios al apreciar indicios de ilegalidad en una instrucción de 2022 que flexibilizó los requisitos de exilio para obtener la nacionalidad.

El Tribunal Supremo da cinco días a los ministros Albares y Bola!1os para entregar la lista de 163.020 nacionalizados por la 'ley de nietos' bajo amenaza de multa de 1.000 euros.

El Tribunal Supremo ha requerido a los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que en un plazo de cinco días envíen la relación nominal de las 163.020 personas nacionalizadas por la 'ley de nietos', que no podrán votar el 29-N salvo que los Consulados certifiquen que cumplen la Ley de Memoria Democrática.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo les apercibe de que, si transcurrido ese plazo, no remiten la lista, se "podrá acordar una multa coercitiva o deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".

En concreto, el alto tribunal les advierte de que puede imponerles una multa de 1.000 euros, que se podrá "reiterar" hasta la completa ejecución del fallo.

¿Cómo se ha llegado a este conflicto? ¿Podrán votar en los comicios del 29-N los beneficiarios de la ley de nietos?

1. ¿Qué está pasando con el censo de la 'ley de nietos'? El Tribunal Supremo acordó el 10 de septiembre la suspensión cautelar del ejercicio del derecho al voto para las personas inscritas en el CERA (censo de españoles residentes en el extranjero) que hayan obtenido la nacionalidad española al amparo de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 del Ministerio de Justicia. Se trata de unas 163.000 personas, según la cifra dada por el Gobierno. No todas ellas están en el CERA: hay menores, fallecidos y personas que en su día se inscribieron en el CERA por residir en el extranjero y ahora viven en España, por lo que han pasado a estar inscritas en el CER (censo electoral de residentes en España).

2. ¿Dónde nace el problema? La Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (que dio normas a los funcionarios para aplicar la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como 'ley de nietos'), fue más allá de la propia ley, lo que es antijurídico. Estableció que "se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955". La Instrucción indicó que bastaba "acreditar la salida del territorio español". Con ello, abrió la puerta a la nacionalización de los descendientes de españoles que abandonaron el territorio nacional entre 1936 y 1955, aunque ello no se debiera a razones políticas, ideológicas, de creencia o de identidad sexual, como exigía la Ley de Memoria Democrática. Estas son las inscripciones en el censo sospechosas de ilegalidad.

3. ¿Por qué el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el ejercicio del voto de esos inscritos? Porque apreció un "peligro fundado, real y serio" de que se haya producido una "alteración del censo electoral" por la vía de miles de inscripciones realizadas en el censo electoral de españoles residentes en el extranjero que pueden ser ilegales. Para el alto tribunal, existen "intereses generales de carácter supraindividual, entre los que se encuentra el de preservar la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo electoral, que deben prevalecer sobre el interés particular del ciudadano".

4. ¿Esto significa que los afectados no van a poder votar el 29-N? Depende de la actuación de la Administración, en particular de los Consulados, que están adscritos al Ministerio de Asuntos Exteriores, y de la Oficina del Censo Electoral. El 10 de septiembre el Tribunal Supremo estableció que sí podrán votar aquellos ‘nietos’ respecto a los que los Registros Consulares hayan certificado que cumplen la ley. Es decir, que nacieron fuera de España de ascendientes originariamente españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual durante el franquismo, tal como estableció la Ley de Memoria Democrática. No deberían poder votar aquellos a los que se ha aplicado la polémica Instrucción que dictó el Ministerio de Justicia en 2022 por no haber acreditado la condición de exiliados de sus ascendientes, como exige la Ley de Memoria Democrática.

5. ¿Por qué el Supremo ha requerido a los ministros de Exteriores y Justicia? Porque a estas alturas del calendario electoral, la Administración no ha facilitado ni al TS, ni a la Junta Electoral ni a la Oficina del Censo la lista con los nombres de los, en principio, afectados por la suspensión cautelar del voto. Sin esa relación nominal, ni se puede apartar del censo a los que indebidamente figuran en él (los que han sido nacionalizados en aplicación de la Instrucción) ni puede mantenerse a los que cumplen la Ley de Memoria Democrática (los nacionalizados cuyos padres o abuelos se exiliaron por motivos políticos en la etapa franquista). La falta de esa lista es algo que el Tribunal Supremo considera "incomprensible" porque "estas personas pueden verse imposibilitadas finalmente del ejercicio de su derecho al voto por la propia inacción de la Administración".

6. ¿Los ‘nietos’ perderán la nacionalidad española que se les concedió? En el contencioso que tramita el TS no se impugna la nacionalidad de los ‘nietos’, sino la indebida inclusión de miles de ellos (aún no se sabe cuántos ni quiénes son) en el censo electoral. La medida cautelar adoptada por el Tribunal Supremo no afecta a las nacionalidades concedidas. Se limita de forma estricta al ámbito electoral y al Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA).

7. ¿Qué ha dicho el Gobierno al respecto? La Abogacía del Estado interpuso un recurso de reposición pidiendo el levantamiento de la suspensión cautelar, que fue rechazado por el Tribunal Supremo. El titular de Justicia, Félix Bolaños, ha manifestado que el Ministerio envió a la Oficina del Censo toda la información de que dispone su departamento. De hecho, para ayudar a Exteriores, Justicia ha facilitado el fichero de nacionalizados por la 'ley de nietos' que figuran en el Dicired ((Digital Civil Registry, plataforma electrónica del Registro Civil de España). Este Registro se implantó en los Consulados a partir de septiembre de 2024, por lo que no incluye a todos los 'nietos'. Exteriores ha informado al TS de que a fecha 21 de octubre han sido revisados 31.390 expedientes, el 20% del total Solo en 91 de esos expedientes se han emitido certificados por parte de los encargados de los Registros Consulares a personas que han acreditado el exilio de sus ascendientes. Y ello pese a que el Supremo articuló esa vía para poder votar el 10 de septiembre.

8. ¿Ha actuado el Tribunal Constitucional en esta causa? Sí, pero rechazó intervenir. El Defensor del Pueblo presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando que la suspensión causaba un perjuicio irreparable. Sin embargo, el Constitucional inadmitió a trámite el recurso por considerarlo "prematuro", dejando vigente la decisión del Supremo al tratarse de un proceso cautelar que aún debe resolverse sobre el fondo.

9. ¿Qué ocurre si un afectado recibe por correo las papeletas o la documentación electoral de la Junta Electoral? La documentación electoral será enviada a los interesados con una advertencia en el sentido de que la inclusión en el censo de quienes hayan adquirido la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática "no significa que puedan llegar a ejercer su derecho al voto, pues únicamente podrán votar aquellas personas con respecto a las cuales los Encargados de los Registros Consulares expidan certificación acreditativa" de que cumplen lo establecido en esa ley.