El PP pide al Supremo que condene al exministro socialista Ábalos a 30 años de cárcel por la corrupción de las mascarillas

Para Koldo García, asistente de Ábalos, también se solicita una pena de 30 años de cárcel, mientras que para el empresario confeso Víctor de Aldama la petición es de 7 años de prisión.

La acusación popular incluye los delitos de falsedad documental y prevaricación, además de organización criminal, cohecho, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

El Partido Popular ha solicitado al Tribunal Supremo una condena de 30 años de prisión para el exministro socialista José Luis Ábalos por delitos relacionados con la corrupción en la compra de mascarillas.

La acusación popular en el 'caso Ábalos', que lidera el Partido Popular, ha pedido hoy a la Sala Penal del Tribunal Supremo una pena de 30 años de cárcel para el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.

La petición de la acción popular supera en seis años de prisión a la presentada ayer por el fiscal anticorrupción. Aunque no incluye el delito de uso de información privilegiada, que sí ha incorporado el Ministerio Público, añade el de falsedad documental y el de prevaricación.

La acusación pública y la popular sí coinciden en llevar a juicio a José Luis Ábalos por organización criminal, cohecho. malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

Para Koldo García, asistente de Ábalos, la acción popular pide igualmetne 30 años de cárcel.

La petición de pena es muy inferior para el empresario que ha confesado los hechos, Víctor de Aldama: 7 años de prisión, la misma que solicita el fiscal.