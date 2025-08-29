El exjefe de gabinete de Montoro pide anular el caso contra él y el exministro: "Es insólito en la historia judicial"

La defensa de Felipe Martínez Rico, exjefe de gabinete del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Tarragona, que anule la causa judicial en la que tanto él como el expolítico están investigados.

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En él, el abogado de Martínez Rico, señala que este procedimiento es "insólito en la historia judicial española de las últimas cuatro décadas y que, desde su origen, ha vulnerado de forma sistemática e indiscriminada los más elementales derechos fundamentales y garantías procesales que amparan a todo investigado".

Martínez Rico, a través de su abogado, critica que la causa estuviera bajo secreto desde 2018 hasta 2025 y el "voluntarismo judicial" en su contra.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.