Este lunes, la Fiscalía ha preguntado a Montse Tomé sobre la no convocatoria de Jenni Hermoso. "No convoqué a Jenni porque deportivamente no estaba en condiciones para hacer lo que creo que teníamos que hacer", ha señalado Tomé, antes de aclarar que "Vilda y Rubiales no intervinieron" en esta postura.

En todo caso, Tomé ha insistido en que el hecho de no convocar a Jenni Hermoso "no fue un castigo en absoluto". Y ha reconocido que en su decisión también influyó su intención de "proteger" a la jugadora, hacia la cual se dirigía entonces el foco mediático de la prensa española e internacional. "Todo influye en la situación y el rendimiento deportivo", ha explicado. Ahora bien, la seleccionadora ha subrayado que la suya fue una decisión "absolutamente deportiva". En ningún caso se trató, ha indicado, de una represalia hacia Hermoso.