En el ámbito personal, reflexiona sobre momentos dolorosos como el suicidio de su madre y la muerte fulminante de su hijo Moncho a causa de un cáncer, manteniendo la esperanza de reencontrarse con él tras la muerte.

Tamames recuerda su paso por el Partido Comunista de España aclarando que nunca fue comunista, sino que se trataba del espacio desde el cual luchar por las libertades y la democracia durante el franquismo.

El economista propone que grandes gestores como Sánchez Galán, Juan Roig y Pablo Isla deberían ocupar ministerios en España, y señala que actualmente Alberto Núñez Feijóo es la opción preferible para gobernar.

Ramón Tamames hace un repaso de su trayectoria vital y política a sus 93 años, abordando su paso por la moción de censura propuesta por Vox y admitiendo que le faltó convicción para buscar los votos necesarios.

Tierno Galván, cuando era su jefe, le decía: "Ramón, eres como el gas. Entras por cualquier rendija y te expandes".

Ramón, qué alegría. Oiga, queríamos hacerle una entre...¡Bum! Una explosión de gas.

Estaba Ramón Tamames tumbado en la cama, a las once de la noche. Respondió taciturno al teléfono, como si fuéramos a venderle algo. Y en cuanto supo que era salir en el periódico, pegó un brinco –literalmente–, se enfundó su voz de seductor y dejó 70 de sus 93 años dobladitos en una silla.

"Querido explorador, venga cuando quiera".

Abro la puerta de su despacho, avanzo hacia él esquivando mesas, sillas y libros. Activo la grabadora. Otra explosión de gas.

Ramón Tamames, el candidato de la moción de Vox: "¿Cómo voy a ser votante de Vox?" Cristina Villarino

Me agarro a la biblioteca para no caer. Son todos libros suyos en distintas ediciones. "Tome, llévese este". Pero si ese ya lo tengo, Ramón. "Es igual, firmado no lo tienes".

Lleva don Ramón, que firma con el nombre de los locos geniales, Gómez de la Serna y Valle-Inclán, un traje príncipe de Gales, chaleco y la insignia de diputado constituyente prendida de la americana.

Todo en él es una mezcla de realidad y ficción que reviste más grados que una botella de absenta.

Lo mejor es que, cuando piensas haber acertado en qué es mentira, te das cuenta de que lo mejor en este hombre siempre es real: cuando conoció a Xi Jinping, sus charlas con el Rey –padre e hijo–, su cena con Ava Gardner, la propuesta que le hizo Baroja para lanzar una bomba atómica sobre España, el plan para matar a Franco, candidato de una moción de censura con noventa años...

Nuestro cometa Halley de la política. Del Partido Comunista a Vox sin haber sido comunista ni de Vox. Sólo Ramón desmigando a España a vista de siglo.

Decía Umbral que la vida de Ramón Tamames es un "continuo autohomenaje". Y hemos venido a participar de él, a escribirlo, porque Tamames es una mezcla de componentes aparentemente incompatibles: la egolatría y una extremada generosidad, la ambición y el cariño infinito por la chavalería, el verbo inagotable y la capacidad de escucha.

Decía también Umbral que su Estructura económica de España, en aquellos años de Transición, servía para follar más que cualquier otra cosa. Veo el tocho en una balda, lo abro y pierdo la libido para siempre.

Cualquiera podría pensar que la moción lo dejó exhausto, hundido. Lo dejó, en todo caso, contrariado.

En retrospectiva, piensa que debió hacer más y ponerse como loco a buscar los votos que lo hubieran hecho presidente: "¡Me faltó el espíritu de la ramontada! Tuve que haber montado una jerigonza buena".

Le hemos preguntado muchas cosas a lo largo de muchos años, pero ahora que no hay nadie, ahora que nadie más va a venir, quizá sea momento de intentar quitarle las gafas de pasta, el bastón y los papeles para, desprendido de todo, ahondar en el corazón de este economista que simboliza a sus 93 años la Historia completa de España y sus contradicciones.

La república, la guerra, el franquismo, la Transición, la Democracia, pero también la cárcel de su padre, el suicidio de su madre, la muerte de su hijo, el nacimiento de sus bisnietos.

Quizá sea la última vez, pero quizá no. Quizá, Ramón, la próxima nos veamos entre las estrellas, como le prometió usted un día a Asimov... cuando se le quejaba de que no le pagaba un artículo.

¿Sabe? De niño me intoxiqué con unas moras blancas sin madurar.

Son peligrosísimas.

Fue en Noblejas. ¡Peor que el LSD! Menudas alucinaciones tuve.

Pero, ¿también ha probado el LSD, don Ramón?

Pensé en hacerlo con supervisión médica, pero al final me pareció indecente. Con todo lo que he pasado y, chico, las drogas nunca me han llamado la atención. Hace unos días estuve con el Rey.

¿Y eso?

En la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Vino a conmemorar los quinientos años de la Universidad de Salamanca. No pudimos charlar, pero nos saludamos muy cordialmente. Conozco a don Felipe desde hace muchísimos años.

Los Reyes están en un buen momento.

Creo que sí. Están adoptando posiciones muy inspiradoras. ¿Sabe? Los Reyes tienen que inspirar y preconizar cosas deseables para el país. Y están siendo muy inspiradores, están en un gran momento.

¿Sabe algo del padre?

No lo he visto desde que se marchó a Abu Dabi. La primera vez que charlé con él largamente fue en la Zarzuela, poco antes del 23-F. También tuvimos una sesión muy larga, recuerdo, en el Palacio Real.

¿Está decepcionado con él?

Conociéndole… no. Es que don Juan Carlos es así. Su manera de pensar es… "He hecho tanto por la Democracia española que…".

En líneas generales tiene razón, porque el triángulo entre Torcuato, Suárez y él fue una idea suya. ¿Ha leído sus memorias?

Precisamente, me parece que resta toda importancia a Torcuato y a Suárez y él se coloca como paladín único de la Democracia.

Hay autoelogio, desde luego, pero tanto como eso que usted dice…

Lo conocí en 1968, cuando era príncipe. Quiso hacer una ronda por distintos ministerios y, como yo era técnico comercial del Estado, pasé dos tardes enteras con él. Sabía mucho, ¿eh? Ya entonces estaba muy preparado.

Le está armando problemas al hijo todo el día. Que si vuelve, que si no vuelve… No se porta bien con don Felipe.

Más que problemas, yo lo llamaría inevitables faltas de coincidencia. Los dos han adoptado una posición de franqueza. Don Juan Carlos no se calla, es cierto. Creo que el padre todavía puede darle buenos consejos al hijo.

¿Va a morir fuera de España?

No, no. Morirá en España, ya lo verá. Seguro.

"Juan Carlos I morirá en España seguro. Ya lo verán"

¿Va a ser usted el próximo ministro de Economía de Feijóo?

No, pero le procuro todas las recomendaciones que puedo.

¿Tiene relación con él?

Sí, sí. Nada más ser nombrado presidente del PP, lo invité a comer a casa junto a varios miembros de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Nos causó en general una impresión estupenda.

Desde entonces, nos hemos visto bastantes veces. Está adoptando últimamente posiciones muy sencillas, muy bien explicadas, y eso le está favoreciendo. Al fin destaca su imagen de gestor.

Nos lo pasaríamos tan bien con usted de ministro.

Lo sé, pero es lógico que elija a alguien más vinculado al partido. Creo que será Juan Bravo. Yo es que tengo muchos años.

Si el hipotético gobierno de Feijóo fracasa, ¿usted estaría dispuesto a ser el De Gaulle que recondujera la situación?

Hombre, tanto como un De Gaulle… Fue un genio, era la representación misma de Francia. Se refugió en su casa de Colombey-les-Deux-Églises hasta que su pueblo lo necesitó. Francia vive hoy gracias a De Gaulle. Sin él, no existiría la Francia libre. Conocí a Mitterrand, pero no a De Gaulle. Qué pena.

Le decía lo de De Gaulle porque usted se ha soñado así varias veces. En 1976, publicó una novela, Historia de Elio, donde un economista marxista, como lo era usted en ese momento, acaba con la dictadura y se pone al frente de un gobierno provisional.

Ese libro tiene mucho trasfondo, efectivamente… Ígor Ivanov, que era el embajador de la URSS en España, me decía: "Ramón, en la novela dijiste que habría una revolución en Rusia y la hubo". La caída del régimen.

Esa tesis del gobierno de concentración… Era también la tesis de Paco Fernández Ordóñez [primero ministro de Suárez y luego de González], que me decía: "Tenéis razón en el PCE con lo del gobierno de concentración, pero es muy pronto para que vosotros estéis dentro".

En 2023, lo hizo usted al revés. Quiso situarse al frente de un gobierno de concentración, pero yendo de la mano del otro extremo, de Vox. Un giro copernicano.

"Giro copernicano"… Qué curioso. ¿Es usted un espía? Esa misma expresión he utilizado yo al levantarme por la mañana. La he escrito preparando mi próxima intervención en la Academia. Es de Kant, cuando dice que Copérnico pone en el centro al Sol y ese giro es pasar de la Tierra al Sol. Me preguntaba por la moción, ¿no?

Sí. Por ese viaje de extremo a extremo.

La moción fue muy interesante. Creo que todos la despreciamos injustamente. Y yo también. Santiago Muñoz Machado, el director de la RAE, me dijo: "Ramón, qué pena que no salieras presidente".

Juguemos a eso, ¿qué habría pasado?

Mire, trabajé muy poco la opción de convencer a Feijóo para que votara a favor y no se abstuviera. Hoy no entiendo por qué no hice un esfuerzo. ¡Debí hacerlo!

Fue algo importante… ¿Dónde se ha visto que te llamen 52 diputados al Congreso, sin estar en ningún partido, para poder criticar al presidente del Gobierno con plena libertad?

Solo conozco el precedente de Brasil, cuando el economista Celso Furtado tuvo permiso para ir al Parlamento a explicar su punto de vista al gobierno de la Junta Militar. Tomé como ejemplo a don Celso.

¿Hizo realmente algún esfuerzo para buscar apoyos y salir presidente?

No, la verdad es que no. Ese fue el fallo. Debí creerme que podía llegar a la Moncloa. Y no, no me lo creí.

Le faltó el espíritu de la 'ramontada'.

Exacto. Me faltó el espíritu de la ramontada. Tuvimos que armar una buena jerigonza y no lo hicimos.

El profesor Tamames, en su casa, saliendo del despacho. Sara Fernández

Dígame las primeras medidas que habría tomado.

La primera, cambiar el colchón de Moncloa. Tengo la espalda delicada.

Bromas aparte, hubiera concebido el gobierno como un instrumento para acelerar la convocatoria de las elecciones generales. Estas elecciones eran muy urgentes. Nos jugamos salvar las infraestructuras.

Hombre, desde luego, habría prescindido de los apoyos de terroristas antiguos y de separatistas actuales.

¿Y alguna política concreta?

Una coordinación de todos los ministerios del Estado encaminada a proteger el Medio Ambiente.

¿Quiénes habrían sido sus ministros?

Uf, difícil. Se me han muerto Fernández Ordóñez y Abril Martorell… Habría nombrado a Sánchez Galán [Iberdrola], Juan Roig [Mercadona] y Pablo Isla [ex de Inditex]. Tres tipos de primera categoría. Aquí faltan ministros así.

Un gobierno de la "oligarquía financiera", que decía usted cuando estaba en el PCE.

Sí, una oligarquía financiera que transfiere cientos de millones de euros en donaciones, prestaciones y servicios. Hacen más que muchos ministros.

"Hay grandes empresarios en este país que hacen más que muchos ministros"

Me acongojó que Sánchez no le saludara en el Congreso.

Lo paró Buñuelos cuando se acercaba.

Bolaños.

Eso, Bolaños. Lo paró porque no quisieron darme realce. Luego me lo confirmaron: existió la orden de no saludarme. Son unos maleducados. Rufián estuvo encantador. Arrimadas y Cayetana, también.

¿Sánchez no le llamó siquiera después?

No. Jamás.

¿Es cierto que quiso cenar con él antes de la moción?

Sí. Lo quise invitar a cenar para conocernos antes de la moción. Contestó que no procedía.

Después de todo, ¿sigue cercano a Vox?

Yo no he votado nunca a Vox, no he pertenecido nunca a Vox, ni recomiendo pertenecer a Vox. Le pedí a Abascal, aquí en casa, absoluta independencia y me la concedió. Lo puede usted comprobar. Dije cosas, como lo del medioambiente, que no estaban en su programa.

¿No es usted siquiera votante de Vox?

¡Cómo voy a ser votante de Vox si he estado siempre por la democracia total! Creo que hoy lo menos malo, que diría un pesimista, es Feijóo. Sí, Feijóo es lo mejor en este momento.

¿Tiene relación con Abascal hoy?

Después de la moción estuvimos cenando. Hay por ahí una foto… Nos invitaron a un restaurante armenio muy bueno en el barrio de Salamanca. Estuvo muy bien la cena. Vino Kiko Méndez-Monasterio, que es brillante y es el que más manda.

¿No había hueco en ningún restaurante español?

Oiga, no sé, eligieron uno armenio y allí fuimos.

"No he votado nunca a Vox ni recomiendo pertenecer a Vox"

Me tocó ver en el Congreso la moción sentado al lado de su mujer, Carmen.

Lleva años muy enferma. ¿Sabe? Esos días estuvo muy animada y recuperó la vida que está perdiendo…

La última vez que estuve aquí, después de la moción, me dijo usted que su próxima misión era viajar al espacio. ¿Qué tal los entrenamientos?

No llegaron a celebrarse. Tuve una época muy buena con los militares: los visité, estuve en el submarino Siroco…

En la academia suelo charlar con el almirante Tafalla. El espacio y la astrofísica me han interesado siempre, como a Felipe VI. Creo que el que me enganchó al espacio fue Isaac Asimov.

¡Asimov!

Sí. Le encargué un artículo para el anuario de El País que yo coordinaba. No se imagina el tiempo que tardamos en poder pagárselo. Me envió un papel que decía: "¿Cuándo me va a pagar?". Lo tengo por ahí guardado.

Ese mismo día me crucé en la puerta de casa con unos chinos. ¿Qué tal sus relaciones con China?

Soy doctor honoris causa por la Universidad de Asuntos Exteriores de Pekín y he tenido relación con todos sus embajadores en España a través de uno de sus emisarios culturales. Hice un viaje a China muy rico para ser investido.

No estará volviendo a los orígenes.

No, no. Además, China no es ejemplo de marxismo. Es un sistema completamente contrario a lo que soñaba Lenin.

Allí, el centro es Mao: el gran unificador. Por eso, en los billetes de banco, solo sale él. La unión es para ellos el mito fundacional. De ahí que Taiwán, aunque tenga el tamaño de Ibiza, signifique tanto para ellos. Les importa incluso más que la tecnología.

¿China es hoy una amenaza para el mundo?

Sí. Tengo un libro a medio escribir con la tesis de que Taiwán podría ser el inicio de una Tercera Guerra Mundial.

Conocí a Xi Jinping en la cena de gala que le ofreció el Rey Felipe en el Palacio Real. Llamé a Zarzuela para ver si me invitaban y me invitaron.

¿Saludó a Xi Jinping?

Pues, mire, cuando me fui a marchar, me acerqué al Rey y le dije: "Señor, vengo a despedirme". Me dijo: "Espérate". Y me introdujo a Xi Jingping: "Este es el profesor Tamames". Charlamos un rato con ayuda de un intérprete.

¿Qué le dijo?

Elegí dos temas. El primero: la corrupción. Él me dijo que la lucha contra la corrupción era su función principal.

El segundo: le pregunté si iba a ser un presidente vitalicio. Me contestó: "Estaré el tiempo que haga falta". Y yo concluí: "Sí, va a ser usted vitalicio". Le hizo gracia.

Supongo que dará miedo su risa.

No, no. De cerca, reviste cierta ternura.

¿Como Hitler con los perros?

Sí. Y con las langostas. Prohibió echarlas al agua hirviendo. Las tenían que matar antes.

"Le pregunté a Xi Jinping a ver si va a ser un presidente vitalicio"

Vamos al principio de todo. Madrid, 1933, años de la República. Nació usted en Chamberí, en una de las pocas casas con jardín del barrio.

Era una casa de pisos, cinco o seis familias, pero el jardín lo teníamos nosotros porque habitábamos el bajo y el primer piso. Nuestra casa fue refugio durante la guerra y, cuando sonaban las sirenas, se llenaba de gente.

Vivió usted dos tipos de bombardeo: el tradicional y el de los panecillos.

Así fue. Bombardeaban con panecillos envueltos en unos sobres de color rojo, donde ponía: "Con el trigo de nuestros graneros daremos de comer a la España famélica hoy dominada por el terror rojo".

Muchos gritaban: "No comáis, ¡está envenenado!". Pero estaba delicioso.

Cuando bombardeaban de verdad, sonaban las sirenas y estábamos refugiados durante casi dos horas. Nosotros, los niños, no sabíamos que había guerra, pero sabíamos que, si sonaban las sirenas, había que ir al refugio.

He leído que su abuelo Clemente le enseñó a leer cuando usted tenía tres años.

El abuelo Clemente tenía un método en el que las letras eran figuras geométricas. Se ponían, se quitaban, se hacían palabras… Era maestro nacional, diseñaba su propio método.

Al empezar la guerra, ya estaba jubilado. Nos enseñó así a los diez nietos. Funcionaba muy bien. Utilizaba mucho el Quijote.

Tamames fue dirigente del PCE en la Transición, pasó por el CDS de Suárez y acabó de candidato de Vox a la moción de censura. Sara Fernández

La izquierda —o la extrema izquierda— de la que usted formó parte en la juventud mitifica todavía hoy la Segunda República. Pero Julio Anguita me dijo que eso era un error, que la Tercera República no tenía que parecerse a la Segunda.

Estoy totalmente de acuerdo con el Califa rojo. Una España moderna no podría tener una Constitución, como la de aquella república, que empezara diciendo: "España es una república de trabajadores de toda clase". Se reían de eso hasta en Rusia. Además, definirnos así los españoles, tan pomposamente, como "trabajadores"…

Creo que uno de sus primeros recuerdos es ya en guerra, cuando acompañó a su padre al hospital —que era médico— y vio unos corderos. ¿Cómo fue aquello?

Le pregunté: "Papá, ¿por qué están ahí esos corderitos?". Porque había cuatro o cinco corderos en el patio. Me dijo: "Para hacer sopas y dar de comer mejor a los heridos".

¿Qué imágenes o qué recuerdos tiene de aquel Madrid en guerra, cuando tenía usted entre cuatro y siete años?

La falta de tráfico. Era una ciudad ya grande, pero sin tráfico. No había casi ni bicicletas. Todo estaba triste. Recuerdo a los traperos con sus carros tirados por un asno que iban puerta a puerta recogiendo las sobras de cada casa.

También recuerdo el racionamiento. Todavía hoy, no tomo sopa de ajo ni lentejas porque me recuerda a esos años. Un médico republicano muy famoso dijo: "Nunca estuvo Madrid tan sano como en la guerra. Teníamos un racionamiento estudiado con los nutrientes básicos y poco comer. No se daban enfermedades del aparato digestivo". Hombre, dicho así…

Tiene usted un recuerdo muy marcado de cuando la guerra está terminando: su abuela bordando una bandera nacional a toda prisa para colgarla.

Una máquina de coser Singer, todavía inglesa. Después de la guerra, proliferaron las Alfa, que eran españolas.

¿Sabe cómo puso el gualda en la bandera? Lo cogió de una gamuza. El rojo eran trozos de un vestido de mi madre. La colocó corriendo en la ventana porque pasaba el Ejército de Franco.

Su padre fue encarcelado al acabar la guerra y creo que incluso condenado a muerte, aunque al final se le indultó. ¿Qué pasó?

Hubo una denuncia de un médico que luego fue catedrático… y que por supuesto no voy a mencionar. Era una enemistad personal entre mi padre y él. Mi padre convertía a las monjas en enfermeras y así les salvaba la vida. Muchas iban a verle a la cárcel para agradecérselo.

Trabajó muchísimo en la guerra. Un día descubrimos montones y montones de radiografías. Fracturas de las batallas de Brunete y del Jarama. Estuvo en todas partes.

No he averiguado si lo condenaron a muerte, pero la pena que me consta es de nueve años de cárcel. Estuvo año y medio y lo soltaron porque no había sitio para todos en las cárceles.

¿Cuál era el ambiente político predominante en su casa durante la guerra? ¿Su padre qué ideología tenía?

Era de Izquierda Republicana, azañista. Aunque no era proselitista. Con cierto humor negro, decía: "Si ganamos la guerra, me hacen general de Sanidad". Era un tipo muy simpático, con sentido del humor, un buen padre. Nos cuidó mucho.

Nos hizo aprender el alemán porque es el idioma de la ciencia, el inglés porque es el idioma de la libertad y el francés porque es el idioma de la cultura. Soy lector y hablante en cuatro lenguas gracias a él.

En su entorno familiar, muchos presentaban avales para frenar fusilamientos, creo que con poco éxito.

Bueno, algunas veces funcionaba, pero es cierto que esos primeros años fueron terribles. Fui el primero en hacer un cálculo riguroso de esos fusilamientos y lo publiqué en un libro que se vendió mucho: 56.000.

¿Cómo lo calculó?

Por las muertes violentas que figuraban en la estadística que publicaba el Boletín Oficial del Estado.

Usted que vivió el franquismo desde el principio hasta el final: la izquierda compara hoy a Vox con el franquismo. ¿Qué le parece?

Parece que a Vox le gustan los gobiernos autoritarios. Quiere que España instaure eso de la "prioridad nacional". Pero Franco nunca privilegió a los españoles sobre los inmigrantes. Los pasaba por alto. La gente que quería venía y se quedaba.

Creo que cuando gobiernen se les olvidará. Les darán empleos, ya lo verá. España necesita a los inmigrantes.

Por el otro lado, en la derecha algunos comparan a Vox con Franco.

Yo no veo esa comparación. Además, Sánchez no tiene ni idea de lo que fue el franquismo. No me gustan ni Preston ni Ricardo de la Cierva. Creo que con eso respondo.

Franco tuvo etapas. Durante el desarrollismo, la renta per cápita casi se triplicó. Eso generó una clase media que fue fundamental en la Transición. La gente no quería perder lo que tanto había costado. No querían una nueva guerra.

Pero ese crecimiento se logró con muchos españoles exiliados y represaliados.

Sí, así fue.

"Fui el primero en publicar un gran cálculo sobre los fusilamientos de Franco"

A su padre lo llamaron cuando Manolete se moría.

Sí, mi padre era el médico de los toreros. Cuando llegó, Manolete ya estaba prácticamente muerto. Parece ser que hubo una confusión de sangres, una negligencia médica. Nunca dijo nada para no perjudicar a sus compañeros.

Gracias a su padre, accedió a ese mundo de los toreros.

Sí, Luis Miguel Dominguín, por ejemplo, me ayudó mucho. Pidió permiso para visitarme en los calabozos de la Puerta del Sol. Nos subieron a un despacho y estuvimos charlando una hora. Me recomendó como economista al gobierno de Panamá y me nombraron asesor.

También conoció a Bergamín, católico y comunista como usted.

Yo soy católico, pero no de solemnidad. Y nunca he sido comunista.

¡Pero si usted lideraba el PCE!

Hombre, ya, pero no era comunista. Era donde había que estar para luchar por la libertad.

Pedimos la supresión de la dictadura del proletariado y del leninismo. Queríamos convertirlo en un partido democrático. Cuando me fui, el PCE tenía 23 diputados. En las siguientes elecciones, cayeron a cuatro. Al final, echaron a Carrillo.

¿Cómo fue su bronca con Carrillo?

No hubo bronca como tal. Me fui y dejamos de hablarnos. Ellos estuvieron un tiempo dándome duro…

Pero, un día, coincidimos en casa de Miguel Herrero de Miñón, que nos invitó a cenar, y compartimos tertulia. Tan a gusto.

¿Era duro Carrillo?

Muy duro, pero de palabra contenida. Bergamín tampoco era comunista, ¿eh?

Hombre, don Ramón.

Era un librepensador. Decía cada día lo que se le ocurría. La noche que lo conocí, en la cena, también estuvo Buñuel. Nos hicimos amigos para siempre. Les hacía ilusión que la gente joven se acordara de ellos.

¿Es verdad que cenó con Ava Gardner?

Sí. Estaba yo en Londres y me alojé en una residencia del Ayuntamiento muy pobretona. Andaba yo planchando. Me dijeron: "Tiene una loca al teléfono que dice ser Ava Gardner". Era ella. Días antes nos habíamos conocido en Madrid a través de Dominguín.

Cuando llegué a Londres, vi en la prensa que estaba en el hotel Savoy, y fui a verla. No estaba y dejé recado en recepción pensando que jamás me llamaría. Pero me llamó.

¿Cenaron a solas?

No. Con su administrador y otro señor que lo acompañaba. Paseamos por el puente de Waterloo.

¿Intentó usted algo? O ella.

No, por Dios. Yo tenía novia y ella estaba con Dominguín. Yo respetaba muchísimo a Luis Miguel.

Un momento de la entrevista. Sara Fernández

Fue a casa de Baroja, aunque le dijeron que no lo hiciera porque estaba muy mayor.

Había gente tan rara en esa tertulia… Era fascinante. El doctor Val y Vera, médico de las prostitutas y de las monjas de clausura, llevaba siempre puesto un fez turco. No te ponían ni un vaso de agua. Se iba a hablar.

Aquel día dijo don Pío: "España tiene solución. Una bomba atómica en el centro y que una gran laguna llena de patos ocupe todo el país".

Yo, ingenuamente, le pregunté: "¿Lo dice usted en serio?". Se partió de risa.

Baroja tenía una sonrisa muy bonita. No fue un hombre triste ni antipático; lo dibujaron así los comentaristas. Son muy buenas sus memorias. También el primer tomo de las de Julián Marías.

"Cené con Ava Gardner en Londres, pero yo tenía novia y ella estaba con Dominguín"

Hemos hablado antes de su padre: hábleme de su madre, que murió cuando usted tenía siete años. ¿Tiene algún recuerdo de ella?

Sí. La recuerdo dándonos los primeros plátanos de Canarias que entraron en casa después de la guerra.

Veo a mi madre pelando el plátano para dárselo a mi hermana, que tenía dos años menos que yo. Dejaba la cáscara en un plato y nosotros, con un cuchillito, rascábamos la cubierta y nos comíamos los hilos.

En sus memorias, publicó la carta de suicidio de su madre. Me emocioné mucho al leerla [se suicidó, entre otras cosas, debido a una relación que mantenía su marido con una enfermera a la que conoció en la guerra].

"Estás haciendo de mí una completa desdichada. ¿No te das cuenta de mis sentimientos? Por mucho que pretendas lo contrario, no has tenido nunca la suficiente sensibilidad para adentrarte en mi alma de mujer, y ver cómo se sufre la falta de amor y cariño. Recapacita, reflexiona, pero si dejas pasar mucho tiempo así, yo no sé qué haré. Desde luego, no seré responsable de nada, porque eres tú quien me está empujando al estado de postración en el que voy hundiéndome más y más. Si al final tomo la decisión que estoy pensando, el único culpable serás tú".

La tengo por ahí… No es exactamente una carta de suicidio, sino una carta en la que advertía de que se iba a suicidar. Algo… terrible.

Usted era un niño. ¿Cuándo supo que su madre se quitó la vida?

Nos lo ocultaron durante mucho tiempo. Lo supe muchos años después [guardamos un silencio de varios segundos, quizá un minuto, que se convierten como en una especie de minuto de silencio por la madre muerta, y seguimos].

Vamos a la revuelta estudiantil de 1956, su primera gran acción política.

1956 fue el verdadero comienzo de todo. El comienzo de la Transición. Estaban Dionisio Ridruejo, Javier Pradera, Miguel Sánchez Mazas, el padre de Gallardón, Múgica… Nos faltó un buen organizador. Lo pudo haber sido Jorge Semprún. Aquel triunfo momentáneo, con la caída del ministro de Educación del régimen, hizo que todo se relajara. No supimos unirnos.

En aquella revuelta, un falangista recibió un tiro y quedó en coma. Quisieron venganza y usted fue el elegido para ser asesinado si ese falangista moría. Algo así, ¿no?

Aquel chico se llamaba Miguel. Al final, sobrevivió. Le dieron un quiosco de tabaco. Mi padre solía pasar por la redacción de ABC. Era muy amigo suyo Luis Calvo, el director. Y Calvo utilizaba como fuente al general Muñoz Grandes, que era ministro del Ejército.

Le dijo Calvo a mi padre: "Me cuenta Muñoz Grandes que el caudillo quiere fusilar a un estudiante de la revuelta si muere el falangista”" Mi padre dedujo: "Ramón es el más famoso de los estudiantes. Corre peligro".

¿Fue cuando se escondió en la finca de Dominguín?

Eso fue otro día, justo antes de que me metieran en la cárcel. Llamó Dominguín a mi padre y le dijo: “Retira a Ramón de la circulación y que se venga a la finca”. Nada más llamar a la finca, me llamó Dominguín: "Ramón, tienes que venir a que te detengan. Si no, va a ser peor". El mismo conductor me llevó a Madrid y acabé en la cárcel.

¿Qué tal en la cárcel?

Estábamos en la galería de los políticos, donde también metían a algún homosexual, porque consideraban ser gay como una especie de delito político. Era bastante duro, aunque la vida resultaba relativamente cómoda. A Múgica le hacía la cama un preso común.

¿Y eso?

Pues porque le pagaba. Yo no quise, yo me hacía la cama.

Francisco Umbral, que fue amigo suyo, dijo en un artículo que en aquella época, llevando bajo el brazo ‘Estructura económica de España’, era más fácil ligar.

Es una frase de esas solemnes de Paco que… Comprenderá que, a estas alturas, no voy a hacer recomendaciones para follar. Umbral me llamaba “el príncipe del PCE” y me presentó esa novela de la que usted hablaba antes, Historia de Elio.

Umbral estaba platónicamente enamorado de Carmen. Le escribió un poema lúbrico tremendo: “¿Recuerdas tú tus noches en el heno escogiendo luceros en la paja? Yo te miraba en las mañas rosas trasladando tus muebles y tu llama”. Me dijo un librero de la Cuesta de Moyano que usted se molestó.

Me gustaría que usted anotara que Feijóo debe poner en marcha de manera inmediata un plan que conecte todas las infraestructuras. También otro plan que conecte la gestión del medio ambiente del Gobierno con las comunidades autónomas.

Pero le preguntaba por…

¿Me está entendiendo? [sonríe].

Cuenta en sus memorias que pudo ser ministro de Franco siendo comunista. Eso me ha descolocado.

No exactamente. Franco nunca me mencionó, que yo sepa. Pero Carrero sí. Dijo: "De comunistas hasta Tamames y ni un paso más". También me contaron cosas más peregrinas. Carrero, para no gastar, arreglaba sus bolígrafos con cinta adhesiva.

En la cárcel dio usted una charla sobre economía para presos de ETA. ¿Cómo fue?

Me pidieron una conferencia sobre la situación económica en toda España. Uno de ellos, al terminar, se levantó y me dijo: "Profesor, díganos ahora cuáles deben ser las instituciones de una Euskal Herria libre". Contesté: "No soy partidario". Me respetaron.

¿Volvería a dar hoy una conferencia para presos de ETA?

No. Durante el franquismo y al poco de morir Franco, ETA se veía de otra manera. Los presos para los que yo hablé… creo que ninguno tenía lo que llamamos delitos de sangre. Había uno que era el chef del colectivo de ETA. Nos preparaba algunos platos muy buenos.

¿Con qué momento se queda de la legalización del PCE?

Fui el primer firmante. Estábamos en la sierra con unos amigos, haciendo una paella. Al llegar a Madrid, cuando íbamos a echar la siesta, me dijeron que se iba a legalizar el PCE y me fui a la sede de la calle Peligros.

Entonces, llegó un guardia a casa con un sobre. Mi mujer no abrió pensando que era algo peligroso. Le pasaron por debajo de la puerta un sobre con el papel de la legalización.

Luego fue mano derecha en el gobierno madrileño de Tierno Galván. Aquello fue una revolución, sobre todo estética.

Leguina decía que el verdadero alcalde era yo porque Tierno no iba a las reuniones sobre presupuestos y esas cosas. Luego se implicó más. Yo era el único que le trataba de tú. Me decía: "Ramón, eres como el gas. Entras por cualquier rendija y te expandes". Nos entendíamos.

Me dijo un día: "Ramón, este ayuntamiento está desanimado". Organizamos una cena fantástica con la embajada de la URSS. Salió todo estupendo.

"Tierno me decía... Ramón, eres como el gas. Entras por cualquier rendija y te expandes"

En una entrevista de esta sección, hace relativamente poco, Luis María Anson reveló con motivo de su 90 cumpleaños haber participado en la conspiración de Armada. No en el golpe violento, sino en lo de un gobierno de concentración para tumbar a Suárez. Usted era ministro en la lista de Armada. ¿También conspiró?

No. De hecho, me enteré de esa lista por el libro de Cercas. Nunca tuve contacto con el general Armada. Jamás lo traté.

¿Habría aceptado el ministerio?

No acepto siquiera la hipótesis.

¿Qué cosas le han pasado con los presidentes de la Democracia?

Mi preferido es Suárez, un hombre providencial. Felipe fue un buen presidente. A algunos les molesta que hoy vote en blanco, pero es síntoma de que conserva su ecuanimidad. El de las joyerías… ay, no me sale el nombre.

Zapatero.

Apenas tuve trato. Rajoy era muy amable, pero con fama de vago.

¿Aznar?

Comí una vez con él. No sé.

Ordénemelos de mejor a peor.

Suárez, Felipe, Rajoy, Aznar… los otros es que ni los clasifico.

¡Calvo-Sotelo!

Tuve muy buena relación con él. Me hacía juegos de palabras con mi nombre. Es verdad, me había olvidado. Fue muy breve, pero nos metió en la OTAN y en Europa. Cuando Carmen y yo nos casamos, compramos el piso donde vivían los Calvo-Sotelo. Al tiempo, nos visitaron para ver cómo habían quedado las obras.

Usted que pasó por el CDS, ¿por qué el centro liberal es imposible en España?

Porque la gente quiere más movimiento, más combate. Sin embargo, en el fondo, con un sesgo u otro, Felipe, Suárez, Rajoy… son centristas socialdemócratas.

Ramón Tamames fue la mano derecha de Tierno Galván en la coalición social-comunista que gobernó Madrid. Sara Fernández

Es usted un cometa Halley de la política, porque ha pasado por muchas etapas y muchos partidos. ¿Cuál es su último credo político?

Lo he estado pensando casualmente estos días. Quizá el de Jacques Maritain y el cristianismo social francés de antes de la Segunda Guerra Mundial. Maritain define el bien común como el objetivo primordial, sin ideologías rimbombantes. Lo tengo que estudiar más, pero le digo una cosa.

Dígame.

Esté tranquilo, ya no voy a cambiar de nada porque no estoy en ningún sitio.

¿Cuáles han sido sus mejores y peores momentos en la vida?

En la vida… mi mejor momento, cuando mi hijo Moncho volvió de una estancia de un año en Estados Unidos. Había ido a estudiar inglés. Contaba los días que faltaban para que llegase. Apareció y fue un sueño, una maravilla, una alegría. Se me aparece como el día más hermoso de mi vida. También quiero a mis hijas, las quiero más que a nadie, pero ya me va a entender…

Hace dos años le detectaron un cáncer. Fue fulminante. Mire el escritorio, ¿ve esa hoja pequeña ahí pegada? Tengo apuntado el nombre del cáncer que tuvo para que nunca se me olvide: “Mesotelioma peritoneal maligno de tipo epitelioide”. Se nos murió en quince días. Hoy me alegran mucho mis bisnietos.

¿Cuántos tiene?

Cuatro. Un nieto tiene tres y ahora va a tener mellizos. Y otra nieta acaba de tener uno: se llama Vigo, pero yo le llamo Moncho [como a su hijo, el que murió hace dos años].

Acaba de publicar un libro sobre la búsqueda de Dios. ¿Cómo imagina la muerte?

Una transición.

¿Hacia dónde?

No lo sé, pero cada vez sospecho más que puede haber algo. La idea de volver a ver a mi hijo es lo más poderoso que tengo en la cabeza y en el corazón. La muerte es el tesoro mejor custodiado.

Le quiero mucho, Ramón.

Y yo a ustedes. Vuelvan siempre que quieran, yo ya he emprendido mi último viaje.