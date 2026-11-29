La jornada electoral llega tras una convulsa legislatura marcada por la amnistía, diversos procesos judiciales a la cúpula socialista y trágicos sucesos como el accidente ferroviario de Urda.

Los comicios tienen un coste de 243,4 millones de euros y están custodiados por un operativo de seguridad de más de 100.000 efectivos entre Fuerzas de Seguridad del Estado y policías autonómicas y locales.

Como novedad histórica, los votantes podrán identificarse por primera vez utilizando el DNI digital en los colegios electorales mediante los 60.000 terminales desplegados por Interior.

Un total de 38,6 millones de españoles están convocados a las elecciones generales de hoy, una cifra récord en la democracia que incluye a más de 1,6 millones de jóvenes que votan por primera vez.

Un total de 38.616.949 españoles están llamados a votar este domingo en las elecciones más decisivas de la democracia, tras el colapso de una legislatura jalonada por los escándalos de corrupción, la invasión de Ceuta y las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda.

Una montaña rusa en la que los españoles han vivido, demasiado tiempo, conteniendo el aliento.

En estos comicios podrán votar por primera vez 1.615.034 jóvenes, tras cumplir los 18 años.

Los colegios electorales permanecerán abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, cuando se iniciará el escrutinio.

Aunque los primeros datos no se comenzarán a ofrecer hasta una hora después, cuando cierren los colegios de Canarias.

Por primera vez se podrá utilizar el DNI digital como método de identificación al acudir a votar. Para ello, Interior ha distribuido 60.000 terminales en los 22.493 colegios electorales distribuidos por toda España.

El coste de estas elecciones es de 243,4 millones de euros, 23 más que en los anteriores comicios de 2023.

La legislatura se inauguró con el acuerdo para conceder la amnistía a los líderes independentistas del 1-O (que culminará con el regreso de Carles Puigdemont a España el próximo día 12) y se ha sostenido con una mesa de negociación en Suiza, ante un mediador internacional, el salvadoreño Francisco Galindo Vélez.

En este tiempo, Sánchez ha visto desfilar por la cárcel a su exministro de Transportes, José Luis Ábalos (condenado a 24 años por corrupción), y a su sucesor en la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El hermano de Sánchez ha sido condenado a 9 años de inhabilitación y su mujer, Begoña Gómez, está a la espera de sentarse en el banquillo ante un jurado popular, acusada de tráfico de influencias y malversación.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sorprendido con más de un millón de euros en joyas en su caja fuerte, está investigado por el presunto cobro de comisiones en el rescate de 53 millones de euros públicos a Plus Ultra.

Los dos últimos directores de la Guardia Civil, Mercedes González y Leonardo Marcos, así como el DAO, Manuel Llamas, están imputados en la causa sobre la fontanera Leire Díez. También está imputada buena parte de la cúpula de la SEPI.

El juez Pedraz investiga si la cloaca de Ferraz recurrió a un intermediario para pedir al clan de los Rocho que eliminaran a la juez Beatriz Biedma, que instruía la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

Sánchez convocó las elecciones el pasado 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno.

En ese momento, ya llevaba más de un año sin apoyos parlamentarios para aprobar las principales iniciativas del Ejecutivo. Y no había logrado sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura.

Haciendo gala de su lema "Hacer de la necesidad, virtud", Sánchez pretendía utilizar su última derrota parlamentaria para centrar la campaña electoral en el derecho a la vivienda. Tras más de 260.000 desahucios desde que llegó a la Moncloa.

Pero el accidente ferroviario de Urda, con 69 fallecidos, le obligó a cambiar el guion y a prescindir de uno de los ministros de su máxima confianza, Óscar Puente.

A lo largo de toda la campaña, Sánchez ha intentado sostener la narrativa de la "remontada" con un triple objetivo: movilizar a un electorado desmoralizado por la corrupción, apelar al "voto útil" frente a sus socios del Frente Amplio y sembrar el desaliento en la derecha.

Privado de la presencia de Zapatero y Óscar Puente en los mítines, se ha visto obligado a recurrir a otros referentes del pasado, como José Bono, para pedir el voto.

Moncloa diseñó una campaña cargada de optimismo, con bailes de los candidatos y la declaración de amor a Begoña Gómez (también en la portada de la revista Lecturas), para esquivar la realidad.

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que ha llegado su hora.

Ha apelado a su experiencia como gestor (desde la dirección de Correos a sus 13 años al frente de la Xunta) y ha prometido impulsar una regeneración democrática.

En la recta final de la campaña ha apelado, también, al "voto prestado" de los socialistas que quieren poner fin a los escándalos de corrupción.

Feijóo ha consolidado su liderazgo en los dos debates televisados. Pero también se ha subido a un bólido a 247 kilómetros por hora en el circuito del Jarama junto al youtuber Plex.

PP y Vox mantienen su acuerdo para optimizar el reparto de escaños en el Senado, frente a las candidaturas conjuntas que el PSOE suscribió con el Frente Amplio en toda España.

Está en juego la mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara Alta (161 del total de 267 senadores) que será decisiva para renovar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la próxima legislatura.

Del total de electores llamados a votar en estos comicios, 2.663.407 residen en el extranjero.

La mayor parte de los inscritos en el censo CERA reside en Argentina (524.000 electores), Francia (267.960), Estados Unidos (213.683), México (192.306), Reino Unido (155.954), Brasil (135.685) y Venezuela (130.985).

Pudieron ejercer el voto en los consulados de España en el extranjero hasta el pasado jueves. El escrutinio de estas papeletas se iniciará el viernes 4 de diciembre y debe concluir, como máximo, el lunes 7.

Hasta entonces, no será definitiva la asignación de escaños que conozcamos este domingo por la noche.

El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente la inscripción en el CERA de 163.355 nacionalizados a través de la ley de nietos, que no han acreditado que sean realmente descendientes de exiliados que huyeron durante la Guerra Civil o la dictadura por sufrir persecución política.

Correos ha tramitado, por último, 1.012.033 votos por correo, lo que supone un aumento del 8,86 % respecto a las elecciones generales de 2019.

El dispositivo puesto en marcha por el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de esta jornada incluye el despliegue de 30.036 agentes de la Policía Nacional y 50.373 guardias civiles.

A ellos se suman 14.144 agentes de las policías locales, más de 5.500 mossos d’Esquadra, 320 agentes de la Policía Foral de Navarra y un centenar del Cuerpo General de la Policía de Canarias.