Roberto Vaquero, líder del Frente Obrero, acusa a apoderados del Frente Amplio de intentar ocultar y tirar a la basura las papeletas de su partido.

Apoderados y dirigentes de la formación liderada por Ada Colau hacen un llamamiento en redes sociales para aclarar la denominación correcta de su candidatura.

El Frente Amplio denuncia que numerosos electores están confundiendo su papeleta con la del Frente Obrero en colegios de toda España.

El Frente Amplio ha denunciado que sus apoderados han detectado este domingo que numerosos votantes confunden su papeleta con la del Frente Obrero de Roberto Vaquero en distintos colegios de toda España.

"Nuestros apoderados están clarificando a quien pregunta que el Frente Obrero no tiene nada que ver con el Frente Amplio", explica la formación de Ada Colau en un comunicado.

"La papeleta del Frente Amplio es la que indica claramente Frente Amplio y sus derivadas territoriales", añade.

Por este motivo, varios dirigentes del partido de Colau están haciendo un llamamiento en las redes, para evitar que sus votantes se confundan de papeleta.

También Roberto Sotomayor, que fue candidato de Podemos hasta que rompió con el equipo de Pablo Iglesias, ha alertado de esta confusión en las redes.

"Mucho cuidado"

"Ojo al coger la papeleta, compañeros", ha escrito en su perfil de X, "Es Frente Amplio. No Frente Obrero. FRENTE AMPLIO", continúa.

"Mucho Cuidado", ha alertado otro usuario, "no confundir la papeleta de Frente Obrero con la de Frente Amplio. Si quieres votar por Ada Colau y Emilio Delgado, esta es tu papeleta: FRENTE AMPLIO"

⚠️ Mucho Cuidado ⚠️ No confindir la papeleta de Frente Obrero con la de FRENTE AMPLIO Si quieres votar por Ada Colau y Emilio Delgado, esta es tu papeleta FRENTE AMPLIO en #Madrid : https://t.co/Y148fYccX6 — Jose Solís 🔻🌻⚖️🚲🏊🏽♂️ 🏳️🌈 (@Atlante_85) November 29, 2026

Por su parte, el líder del Frente Obrero, Roberto Vaquero, ha denunciado en su cuenta de X que "el Frente Amplio intenta ocultar las papeletas del Frente Obrero".

Vaquero ha difundido un vídeo, grabado este domingo en un colegio electoral, en el que un miembro de Frente Obrero afirma que "apoderados del Frente Amplio tiran las papeletas a la basura": "Le dicen a la gente lo que tiene que votar y lo que no tienen que votar".

El Frente Amplio intenta ocultar las papeletas del Frente Obrero. https://t.co/Ux40FwYejT — Roberto Vaquero (@RobertoVaquero_) November 29, 2026

Vaquero ha señalado que han grabado a "dos apoderados" del partido de Colau "haciendo cosas que no son de recibo": "Están mezclando nuestras papeletas, poniendo las suyas encima de las nuestras".

Político e historiador, Vaquero es un colaborador habitual del programa de Iker Jiménez, Horizonte, desde donde se ha mostrado crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Aunque su formación, Frente Obrero, tiene inspiración marxista, tiene también un duro discurso contra la inmigración ilegal.

Durante los últimos ocho años, la formación de Roberto Vaquero ha organizado escraches contra dirigentes de Podemos como Irene Montero, cuando era ministro de Igualdad, y otros miembros del Ejecutivo de Sánchez.

El pasado 11 de abril de 2026, seis jóvenes de la formación increparon a Sánchez en un mitin en Segovia a cuenta del cambio de posición de España con respecto al Sáhara Occidental.

Frente Obrero defiende la autodeterminación de la excolonia española. "¿Cuánto te paga Marruecos?", le espetaron, mientras enarbolaban una bandera de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Además, los protagonistas del escrache llamaron al presidente "vendeobreros", "hipócrita", "embustero" y "fascista".

La acusación de haber "vendido a los obreros" es habitual en el grupo, que acusa a PSOE y Podemos de haberse centrado en políticas identitarias –como el feminismo, la defensa del colectivo LGTBI o el antirracismo– y haber dejado de lado las políticas sociales.

Solo dos días después, en un mitin en la ciudad de Burgos, dos jóvenes del Frente Obrero repitieron la misma protesta enarbolando una bandera del Sáhara en un mitin de Pedro Sánchez, tras lo que fueron expulsados del acto por responsables de seguridad del mismo.

Además, Vaquero fue enviado a prisión durante 49 días, en aislamiento terrorista, por viajar a Siria e Irak para combatir contra los terroristas del Estado Islámico.

Por estos hechos, el madrileño fue acusado de un delito terrorista y otro de tenencia de material explosivo, de los que fue absuelto.

El propio Vaquero sostuvo que ese paso por la cárcel le ayudó a romper con la izquierda y montar el partido que ahora lidera, Frente Obrero.